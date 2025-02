L'Arte della gioia: Su Sky e NOW la serie basata sul rivoluzionario romanzo di Goliarda Sapienza

Speciali Serie TV

È disponibile dal 28 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, L'arte della gioia, diretta da Valeria Golino: una serie da non perdere che ci invita a vivere senza compromessi.

Probabilmente non è un caso che la nuova serie Sky Original L'arte della gioia esca su Sky e in streaming su NOW il 28 febbraio, quindi pochi giorni prima della Giornata internazionale della donna. Curiosamente, si intitola proprio 8 marzo anche il brano che la protagonista della serie Tecla Insolia portò a Sanremo 2020 prima di intraprendere, con una grazia e un'umiltà straordinarie, la carriera di attrice. L'arte della gioia, liberamente adattata dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, è una serie potente che parla di emancipazione, ribellione, libertà e, naturalmente, di donne. Una su tutte: la protagonista Modesta, interpretata proprio da Insolia. Un personaggio televisivo tra i più significativi dell'anno, un'antieroina - a volte respingente, a volte affascinante - come non se ne vedevano da tempo.

La trama di L'arte della gioia: Una giovane donna in lotta per la felicità

L'arte della gioia racconta la storia di Modesta (Insolia), una giovane orfana che vive nella Sicilia rurale agli inizi del '900 e non ha mai visto il mare. Dopo un tragico incidente, Modesta viene accolta in un convento, dove inizia il suo cammino verso la liberazione. Fin da subito lotta per la sua emancipazione e per esprimere la sua sessualità e il diritto a vivere una vita piena, contro le convenzioni di una società patriarcale. La sua crescita personale e sessuale, in seguito, la porta alla villa della principessa Brandiforti (Valeria Bruni Tedeschi), dove troverà il suo posto nel mondo, sfidando le leggi e creando una realtà a sua immagine e somiglianza.

La storia di Modesta diventa così un simbolo di riscatto, l'esempio di una continua ricerca di se stessi e della capacità di essere felici nonostante tutto: l'arte della gioia, appunto. Il racconto ci invita a riflettere sulle dinamiche di potere, libertà e sessualità, in un contesto storico che, seppur lontano nel tempo, sembra vicinissimo alla nostra contemporaneità.

Il cast e la regia raffinata di Valeria Golino

La serie, prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, è diretta da Valeria Golino che firma anche la sceneggiatura insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo. Tecla Insolia è Modesta, una protagonista forte e indomita che però sa essere anche crudele e senza scrupoli. Accanto a lei troviamo Jasmine Trinca che è Madre Leonora, una religiosa tormentata dalla sua spiritualità che è d'esempio per Modesta ma gioca anche un ruolo ambiguo nella vita della protagonista; c'è poi Valeria Bruni Tedeschi che interpreta la Principessa Gaia, una donna autoritaria e disillusa, mentre Guido Caprino è Carmine, fidato gabellotto dei Brandiforti che viene messo in crisi dall'arrivo di Modesta; Alma Noce è Beatrice, giovane e fragile discendente della famiglia Brandiforti; Giuseppe Spata e Giovanni Bagnasco completano il cast rispettivamente nei panni di Rocco e Ippolito Brandiforti.

L'arte della gioia è un'altra eccellente produzione italiana di Sky che, per i temi trattati e gli altissimi standard, strizza l'occhio con disinvoltura al mercato internazionale (la serie è stata presentata in anteprima lo scorso maggio anche al Festival di Cannes). È una serie che parla di autodeterminazione, rivoluzione ed emancipazione femminile, affrontando quindi argomenti universali e più attuali che mai. La raffinata regia di Valeria Golino poi, unita a una scenografia e a una fotografia di grande impatto, offre uno spettacolo visivamente ed emotivamente potente.

La serie, composta da 6 episodi, è disponibile su Sky e in streaming su solo NOW, con due nuovi episodi ogni venerdì.