Intervista esclusiva a Ludovica Martino di SKAM Italia tra Serie TV e cinema: "Io come Eva, esuberante e coraggiosa"

Dal primo provino fino al successo raggiunto grazie alla serie di Ludovico Bessegato: la giovane attrice romana, presto anche nel film Netflix "Sotto il sole di Riccione", si racconta.

Quando Ludovica Martino ha iniziato a studiare recitazione a soli 14 anni, l'ha fatto come passatempo. Non sapeva che nel suo destino ci sarebbero stati una carriera da attrice e un personaggio, quello di Eva Brighi a cui ha dato il volto in SKAM Italia, amato da migliaia di adolescenti. "Avevo un patto con i miei genitori: non avere un'agenzia e non fare provini fino ai 18 anni", ci ha detto l'attrice ventitreenne. Diventata maggiorenne, però, si è fatta conoscere immediatamente: prima uno spot pubblicitario con Pif, poi la grande occasione nella fiction di Rai Uno Tutto può succedere. Nel 2017, a rivoluzionare la sua carriera, sono arrivati il film Il campione e, soprattutto, la serie televisiva di TIMVision. Nel frattempo, Ludovica Martino si è anche laureata in Interpretariato e Traduzione con 110 e lode. Tra impegni lavorativi, vita privata e aneddoti dai set, ecco cosa ha raccontato a noi di ComingSoon.it una delle giovani attrici più talentuose del panorama televisivo e cinematografico italiano.

"Sono affezionatissima ad Eva", l'esperienza in SKAM Italia

Nella serie teen di TIMVision, da poco tornata in streaming anche su Netflix con la quarta stagione, Ludovica Martino interpreta un'adolescente complicata: insicura e timida prima, molto più indipendente e determinata dopo. "Eva non è perfetta. Nessuno in SKAM lo è. Perché la serie vuole raccontare la realtà nuda e cruda, senza infiocchettarla. È un personaggio che ha un arco emotivo molto ampio, con dei picchi. Nella prima stagione è in cerca di un'identità. Nella quarta l'ho ritrovata più sicura di sé, libera ma anche più confusa. Ho iniziato a girare SKAM Italia a 19 anni e avevo un ricordo molto nitido della mia adolescenza. Per calarmi nei panni del mio personaggio però ho parlato anche con persone più giovani di me, come mio fratello che all'epoca aveva sedici anni", racconta l'attrice. Cosa ha in comune con Eva? "Siamo molto simili a livello di esuberanza, istinto e coraggio. Meno per quanto riguarda l'amore: lei guarda al passato, io invece quando chiudo con il passato, chiudo davvero", chiarisce.

"Ludovico Tersigni? Un giocherellone"

In effetti nella quarta stagione di SKAM Italia Eva, dopo varie peripezie - attenzione alle anticipazioni se non avete ancora visto l'ultimo episodio - torna insieme al suo ex storico Giovanni Garau interpretato da Ludovico Tersigni. Proprio a proposito del rapporto con la sua ex co-star, Ludovica Martino, che è molto riservata e preferisce evitare ogni gossip, ci ha confidato di aver sorriso leggendo alcuni commenti dei fan che, qualche giorno fa, si erano entusiasmati per una battuta di Tersigni in un video postato sugli account social di Netflix. "Perché non ho un fidanzato così?", aveva detto Ludovica nel video riferendosi a Giovanni. "Potresti", le aveva risposto simpaticamente l'ex compagno di set. "Posso assicurare che non c'è mai stato niente tra me e Ludovico. Il nulla totale. Lui è un giocherellone, non so come gli sia venuta quella battuta", ci dice l'attrice.

SKAM Italia: Una quinta stagione è possibile? La risposta di Ludovica Martino

Abbiamo fatto a Ludovica Martino la domanda delle domande che sta facendo impazzire tutti i fan di SKAM Italia in queste settimane: ci sarà una quinta stagione? "Io non so assolutamente nulla. Noi attori siamo sempre gli ultimi a sapere le cose. So che c'è molta curiosità a riguardo ma io sono all'oscuro di tutto", ci risponde sincera. Ci assicura però, comunque andranno le cose, di aver condiviso un percorso bellissimo con tutti i suoi colleghi della serie. "Sono amicizie che mi auguro di portare avanti nella vita. C'è molto rispetto e molta stima tra noi".

Da Liberi tutti a Sotto il sole di Riccione, un percorso tutto in ascesa

Ludovica Martino si è fatta apprezzare anche in Liberi Tutti, serie degli autori di Boris Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico arrivata prima in streaming su RaiPlay e attualmente in onda su Rai 3. "Su quel set c'era un clima veramente pazzesco. Colleghi meravigliosi, troupe eccezionale e sceneggiatura geniale. Per me era come una vacanza e farei la seconda stagione a occhi chiusi", dice l'attrice, che è anche fan numero uno di Boris (oltre che di Breaking Bad, la serie che non si stancherebbe mai di riguardare). Non a caso i lavori ben scritti, per lei, sono una priorità. "Non faccio distinzione tra Serie TV e cinema. Io valuto la sceneggiatura e dico sempre che è meglio fare una serie bella piuttosto che un film brutto". Il prossimo progetto in cui la vedremo è il film Sotto il sole di Riccione (in basso il primo trailer) scritto da Enrico Vanzina e in arrivo su Netflix il prossimo 1° luglio. "Una pellicola che spero regali spensieratezza, allegria e un po' di relax in quest'estate particolare", l'augurio dell'attrice.

