Infinity, le migliori Serie TV del 2019

Da Mr. Robot a Shameless, il meglio dell'anno disponibile sul servizio di video in streaming di Mediaset.

Se state cercando alcune tra le migliori Serie TV del 2019, sappiate che Infinity potrebbe sorprendervi. Il servizio di video on demand di Mediaset si caratterizza per la presenza di numerosi titoli resi disponibili subito per intero o con un episodio a settimana. Su Infinity, inoltre, è possibile guardare in diretta tutti i canali del vecchio pacchetto Mediaset Premium (disponibili anche nell'offerta satellitare e terrestre di Sky). Tutti i contenuti sono visibili su 5 dispositivi diversi e si può provare il servizio gratis per i primi trenta giorni, poi ha un costo di 7,99 euro al mese (ma non mancano gli sconti che permettono di comprare un abbonamento valido per diversi mesi a un prezzo più conveniente). Il catalogo delle serie tv spazia da titoli ormai cult a produzioni più recenti. Ecco quelle che secondo noi sono le 5 migliori serie rese disponibili su Infinity nel corso del 2019.

Mr. Robot The Good Place The Sinner Shameless The Big Bang Theory

1. Mr. Robot

Il thriller di USA Network con il premio Oscar Rami Malek è una viaggio all'interno della geniale mente di Elliot Alderson, ingegnere informatico di giorno e spietato hacker di notte. Mr. Robot è una serie che sarebbe riduttivo inquadrare semplicemente come "nerd". Nonostante l'accuratissima cura nella descrizione delle tecniche di hacking (che piacerà agli esperti di informatica), Mr. Robot brilla soprattutto per il suo protagonista: il personaggio di Elliot ma anche l'attore Rami Malek. Il primo un genio sociopatico, anarchico, con una morale tutta sua che condivide con gli spettatori negli ipnotizzanti monologhi che caratterizzano la serie; il secondo l'incarnazione perfetta del primo, con i suoi sguardi fuorvianti e una bravura che gli ha permesso di vincere per il ruolo il premio Emmy per il miglior attore protagonista in una serie drammatica nel 2016. La serie è attualmente in streaming su Infinity con la sua quarta e ultima stagione.

2. The Good Place

Come immaginate l'aldilà? Questa deliziosa comedy di NBC ci mostra la "parte buona", il luogo destinato a chi nel corso della vita si è sempre comportato in modo gentile ed altruista. Ma cosa accade se una ragazza cinica ed egoista ci arriva per sbaglio? La persona in questione è la protagonista Eleanor Shellstrop (Kirsten Bell) la quale, dopo aver compreso di essere capitata in un posto forse non adatto per lei, decide di doverselo meritare. Per farlo intraprenderà un percorso verso quella moralità che le è mancata nella vita. In The Good Place si mescolano battute di spirito e riflessioni filosofiche (sono continue, per esempio, le citazioni ad Aristotele, Kant e ad altri esimi pensatori), oltre a bizzarre trovate che la rendono una delle comedy più originali e irresistibili degli ultimi anni.

3. The Sinner

In questo accattivante thriller una sorprendente Jessica Biel interpreta Cora, una madre che, presa da un impeto di rabbia, si macchia di un orrendo delitto. Neppure lei conosce le ragioni di un gesto le cui radici affondano nel suo misterioso passato. Sarà compito del detective Harry Ambrose scoprire cosa si cela dietro questa inaudita violenza, andando a fondo nella psicologia della donna. The Sinner ribalta le premesse da cui partono solitamente i gialli: guardandolo non ci chiediamo chi sia l'assassino (che qui è ben noto) ma quali siano le ragioni del suo gesto. Episodio dopo episodio si scoprono le ombre di un passato ingombrante, tanto che diventa sempre più difficile distinguere il buono dal cattivo, il bianco dal nero. Questa peculiarità rende The Sinner un thriller che, mettendo a dura prova l'attenzione dello spettatore, disorienta e appassiona allo stesso tempo. Di certo funziona.

4. Shameless

La spregiudicata serie di Showtime giunta ormai alla decima stagione mette al centro del racconto la disfunzionale famiglia Gallager capitanata da Frank Gallagher (William H. Macy), un padre alcolizzato e poco presente. Negli anni Shameless ha fatto parlare di sé per il suo essere anticonformista e provocatoria. Ha trattato temi scottanti come le dipendenze, il sesso, la morte e lo ha fatto sempre con uno stile diretto e tragicomico. Nel corso delle stagioni non ha perso mai il suo smalto. Un motivo in più per recuperarla? Guardandola, la vostra vita vi sembrerà improvvisamente apprezzabile. Shameless attualmente non è presente nel catalogo di Infinity ma è in programmazione sul canale Premium Stories.

5. The Big Bang Theory

L'amata sitcom incentrata sui 4 scienziati di Pasadena, è stata trasmessa da CBS dal 2007 al 2019 ed è interamente disponibile su Infinity. I protagonisti Leonard, Sheldon, Howard e Raj, appassionati di fumetti e di giochi di ruolo, sono ormai diventati essi stessi icone del mondo nerd. L'ultima stagione, resa disponibile sulla piattaforma di Mediaset poco dopo la trasmissione americana, ha chiuso il cerchio di una storia che ha appassionato e divertito gli spettatori per dodici stagioni. The Big Bang Theory ha rappresentato un fenomeno culturale (alcune battute sono entrate di diritto nelle conversazioni tra appassionati, Bazinga!) tanto che, finite le riprese, le è stato intitolato il teatro di posa 25 di Burbank, luogo dove la serie è stata girata.

Se cinque migliori serie del 2019 da vedere su Infinity vi sembrano ancora poche, dovete solo attivare il vostro abbonamento al servizio streaming di Mediaset per avere accesso al catalogo completo e conoscere nuove sorprese.