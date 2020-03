Infinity: 10 Serie TV da recuperare o riguardare in streaming

Speciali Serie TV

Dieci titoli di cui sono disponibili tutti gli episodi e che sono perfetti per una maratona.

Avete voglia di una bella maratona di Serie TV in streaming su Infinity approfittando dei due mesi di prova gratuiti offerti dal servizio grazie all'iniziativa Solidarietà Digitale? Sulla piattaforma on-demand di Mediaset ci sono sicuramente Serie TV cult che non avete visto per intero o che vorreste rivedere fin dal primo episodio. Ci sono anche titoli poco conosciuti eppure degni di nota usciti qualche anno fa e caduti nel dimenticatoio. Se volete rivedere alcune tra le più belle Serie TV o scoprire piccoli gioielli televisivi che vi eravate persi, ecco una lista di dieci Serie TV da riguardare o recuperare in streaming su Infinity.

Dieci Serie TV complete da recuperare o rivedere su Infinity

Alcatraz

Believe

Forever

Grimm

Revolution

Stalker

The Big Bang Theory

The Flash

The Following

The Vampire Diaries

Alcatraz

Genere: Fantascienza

In questa serie prodotta da J.J. Abrams Sarah Jones è Rebecca Madsen, una detective della polizia di San Francisco che scopre che l'autore dell'omicidio sul quale sta indagando è un criminale che risulta deceduto in carcere cinquant'anni prima. Per vederci chiaro, chiede aiuto al Dottor Diego Soto (Jorge Garcia), uno studioso che ha pubblicato diversi saggi sulla storia del penitenziario di Alcatraz.

Believe

Genere: Avventura/Fantasy

Believe è una serie ideata da Alfonso Cuarón e Mark Friedman incentrata sulla storia di Bo (Johnny Sequoyah) una bambina con un dono speciale. Fin dalla nascita, infatti, ha dimostrato di avere dei poteri paranormali (levitazione, telecinesi, premonizioni) che se ben indirizzati possono cambiare il mondo in meglio. Le sue capacità, però, possono diventare anche una terribile arma su cui uomini senza scrupoli come Skouras (Kyle MacLachlan) tentano di avere l'esclusiva.

Forever

Genere: Crime

Cosa fareste se vi capitasse la fortuna di avere tutto il tempo che volete a vostra disposizione? Forever è una serie poliziesca con elementi mistery che segue il Dottor Henry Morgan (Ioan Gruffudd), un anatomopatologo di fama di New York il quale, studiando quotidianamente cadaveri e cause di morte, spera di capire il mistero con cui convive da 200 anni: la sua immortalità. Nessuno, in tanti anni, ha mai scoperto il suo segreto finché sulla sua strada non incontra il detective della polizia di New York Jo Martinez (Alana de la Garza), rimasta vedova da poco, che, dopo aver scoperto che Henry è l'unico sopravvissuto a un terribile incidente, è irresistibilmente attratta dalla sua vicenda.

Grimm

Genere: Avventura/Fantasy

Grimm è una serie fantasy del 2011 incentrata su Nick Burkhardt (David Giuntoli), un detective della omicidi di Portland con una particolare abilità: vedere il lato oscuro nelle persone che lo circondano. La sua vita cambia improvvisamente dopo l'incontro con sua zia Marie, che gli rivela di essere l'ultimo discendente di una famiglia di cacciatori chiamati col nome "I Grimm", che combattono le creature soprannaturali che abitano il mondo. Come detto più volte dagli ideatori, i personaggi della serie si ispirano a quelli incontrati nelle fiabe dei fratelli Grimm.

Revolution

Genere: Avventura/Fantascienza

Revolution è una serie ideata da Eric Kripke (lo stesso dietro alla serie di recente successo The Boys) che annovera nel cast, tra gli altri, Billy Burke, Giancarlo Esposito e Elizabeth Mitchell. La serie è ambientata quindici anni dopo un misterioso evento che ha eliminato l'energia elettrica dalla Terra: tutti i dispositivi elettronici smettono di funzionare e persino le pile diventano inutilizzabili. Ormai il mondo è radicalmente cambiato e la società riscopre forme di organizzazione precedenti alla prima rivoluzione industriale. Charlie Matheson (Mitchell) si convince così a intraprendere un lungo viaggio nella speranza di trovare le risposte e reclamare il futuro.

Stalker

Genere: Crime

Stalker, ideata da Kevin Williamson (Dawson's Creek e The Vampire Diaries), è incentrata su Jack Larsen (Dylan McDermott), un detective della polizia di New York che si trasferisce a Los Angeles ed entra in una squadra speciale delle forze dell'ordine locali specializzata in casi di stalking. Il team è agli ordini del tenente Beth Davis (Maggie Q), una giovane donna molto decisa e diffidente che, probabilmente, nasconde un passato difficile.

The Big Bang Theory

Genere: Sitcom

Su Infinity sono disponibili tutti i 279 episodi di The Big Bang Theory. La serie sugli stravaganti scienziati Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons) che trovano come vicina di casa l'esuberante Penny (Kaley Cuoco) è ormai entrata nella storia della televisione. Arrivata alla sua conclusione lo scorso anno, la sitcom ha raccontato in dodici stagioni le vicissitudini dello strambo gruppo di amici nerd e delle loro ragazze tra tormentoni (Bazinga!) e scene memorabili. Quale occasione migliore per rivederla fin dal primo episodio?

The Flash

Genere: Fantascienza/Supereroi

Ideata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns, The Flash è incentrata sul celebre personaggio di finzione Flash, Barry Allen, ricorrente nei fumetti della DC Comics. Vedendo le cinque stagioni disponibili su Infinity, potete ripercorrere le avventure di Barry Allen, qui interpretato da Grant Gustin, fin dall'inizio della sua storia cioè quando, dopo essere stato in coma per nove mesi, si risveglia e scopre di aver acquisito il potere della super velocità. Grazie a questo dono, Barry intende proteggere gli innocenti, risolvere l'omicidio di sua madre e ripulire il nome della sua famiglia.

The Following

Genere: Crime

In questo avvincente e tesissimo crime thriller, Kevin Bacon è l’ex agente dell’FBI Ryan Hardy, un detective che si mette sulle tracce del famigerato serial killer Joe Carroll (James Purefoy) che era riuscito a catturare nove anni prima ma che ora è riuscito a fuggire dal braccio della morte. Sfruttando i social network, in The Following Carroll alimenta la fiducia di una setta che gli è fedele e che lo aiuta a sfuggire alla giustizia e uccide seguendo i suoi ordini.

The Vampire Diaries

Genere: Fantasy

In questa serie cult per adolescenti, Nina Dobrev interpreta la giovane Elena Gilbert, un'adolescente della misteriosa cittadina di Mystic Falls che vive con il fratello Jeremy e la zia Jenna. Quando, dopo aver perso i genitori, conosce Stefan Salvatore (Paul Wesley), ne rimane affascinata. Non è a conoscenza però del suo spaventoso segreto: lui e suo fratello Damon (Ian Somerhalder) sono dei vampiri. The Vampire Diaries, durata 8 stagioni, è subito entrata di diritto tra le serie più apprezzate dai più giovani. Dopo oltre dieci anni dalla prima messa in onda, la sua eredità è ora custodita da Legacies, spin-off del suo spin-off The Originals, anch'essa disponibile su Infinity.