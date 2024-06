House of the Dragon, Verdi o Neri? La nuova stagione, in streaming solo su NOW, infiamma il conflitto tra le due fazioni

Speciali Serie TV

I nuovi episodi della serie fantasy basata su Fuoco e Sangue di George R.R. Martin sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì. Al centro c'è la sanguinosa guerra civile tra i due rami di Casa Targaryen: voi da che parte state? Ecco le ragioni dei Verdi e quelle dei Neri.

Tutti devono scegliere nella nuova stagione di House of the Dragon . Devono farlo le nobili casate di Westeros e dobbiamo farlo anche noi spettatori che abbiamo aspettato a lungo i nuovi episodi, finalmente disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì in contemporanea con gli Stati Uniti. Il conflitto, si sa, è quello tra i Verdi e Neri, le due fazioni che fanno capo rispettivamente a Re Aegon II Targaryen e alla Regina Rhaenyra Targaryen. Il primo, alla fine della scorsa stagione, aveva ritenuto di potersi sedere legittimamente sul Trono di Spade, in quanto erede maschio del defunto Re Viserys I Targaryen; la seconda non si è mai arresa all'idea di poter diventare la prima regina regnante dei Sette Regni, essendo la primogenita. Nella nuova stagione di House of the Dragon il conflitto tra il Concilio dei Verdi e il Concilio dei Neri (e i rispettivi alleati) entra nel vivo tra alleanze, epiche battaglie e, ovviamente, draghi. Chi ha ragione e chi ha torto? Siamo sicuri che sarà difficile prendere una posizione netta. Perché nel mondo di House of the Dragon non ci sono buoni e cattivi. Ci sono, invece, il dolore, il dovere, la vendetta e naturalmente la guerra. Quella guerra che George R.R. Martin chiama Danza dei Draghi, odiosa più che mai perché tra consanguinei. Eppure ognuna delle due fazioni difende le proprie rivendicazioni a colpi di fuoco e sangue. E ognuna ha le sue ragioni.



I Verdi: Chi sono e quali sono le loro ragioni

Re Aegon II Targaryen era stato incoronato alla fine della scorsa stagione grazie a una cospirazione orchestrata da sua madre Alicent e suo nonno Otto Hightower, anche Primo Cavaliere del Re. A sostenerlo ci sono suo fratello Aemond Targaryen e sua sorella Helaena, diventata anche sua moglie secondo la tradizione Targaryen. I Verdi, così chiamati dal colore dello stendardo della famiglia Hightower, possono contare anche sull'appoggio dei membri più influenti del concilio ristretto di re Viserys, tra cui il Lord Comandante della Guardia Reale Ser Criston Cole e il Gran Maestro Orwyle. Sono fedeli ai Verdi anche Larys Strong, nuovo astuto Lord di Harrenhal che trama nell'ombra insieme ad Alicent, e Ser Arryk Cargylle (fratello gemello di Ser Erryk Cargylle che invece aveva deciso di giurare fedeltà a Rhaenyra alla fine della scorsa stagione). Tra le famiglie che hanno dichiarato la propria fedeltà a Re Aegon II ci sono, all'inizio della nuova stagione, i Lannister e i Baratheon. Preferiscono, infatti, infrangere la parola data a Rhaenyra piuttosto che vedere una donna sul Trono di Spade.

I Verdi difendono il Trono di Spade potendo contare sul fatto che risiedono già ad Approdo del Re, storica sede della Corona, e puntando sul diritto di successione dell'erede maschio, Aegon. Alicent, cosa più importante, è convinta del fatto che sul letto di morte Viserys abbia nominato suo erede proprio Aegon. Ricorderete che, credendo di parlare con Rhaenyra, il re aveva raccontato ad Alicent del sogno di Aegon il Conquistatore e del Principe Promesso (la profezia di un Principe che arriverà per riunire i Sette Regni contro un nemico). Alicent, non sapendo nulla di tutto questo, aveva pensato che il Principe Promesso fosse il figlio suo e di Viserys, Aegon, e aveva sinceramente creduto che Viserys volesse quest'ultimo sul Trono di Spade come suo successore.

I Neri: Chi sono e quali sono le loro ragioni

Lottano invece per i diritti della Regina Rhaenyra Targaryen e quindi di suo figlio, il Principe Jacaerys Velaryon, tutti coloro che avevano giurato fedeltà a Viserys quando quest'ultimo aveva nominato Rhaenyra sua legittima erede. Dalla parte dei Neri ci sono quindi Daemon Targaryen, suo zio e marito, le figlie di quest'ultimo Baela e Rhaena, Lord Corlys Velaryon e sua moglie, la Principessa Rhaenys Targaryen. Il sostegno dei Velaryon, per Rhaenyra, è strategico in quanto questi possiedono navi, grandi somme di denaro e - soprattutto - draghi. Dalla parte dei Neri, inoltre, troviamo il già citato Ser Erryk Cargylle, membro della guardia reale insieme a Ser Steffon Darklyn e a Ser Lorent Marbrand. All'inizio della nuova stagione non è ancora chiaro se Casa Stark e Casa Arryn (la casa della madre di Rhaenyra, Aemma) si uniranno alla causa di Rhaenyra, ma sappiamo che gli Stark avevano giurato fedeltà a Viserys; e non sono certo famosi per infrangere i loro giuramenti.

Rhaenyra, da parte sua, punta sul fatto di essere stata ufficialmente nominata erede da suo padre Viserys I. Quest'ultimo non ha cambiato idea neppure quando Alicent gli ha dato un figlio maschio. Cresciuta ed educata come futura regina, la figlia di Viserys si è preparata per tutta la vita a salire sul Trono di Spade che ritiene, quindi, usurpato da Aegon. Non a caso indossa fieramente la corona che era di suo padre.

È tutta una questione di draghi? Facciamo i conti

A proposito di draghi. Come sono schierati in questa nuova stagione di House of the Dragon? I Verdi hanno tre draghi: Sunfyre, cavalcato da Aegon, Dreamfyre, cavalcato da sua sorella Helaena, e Vhagar, che è anche il drago più grande e più antico di Westeros e ha come cavaliere Aemond. I Neri possono contare su più draghi, almeno sei: ci sono Syrax, cavalcato da Rhaenyra, e Caraxes di Daemon. Poi ci sono i draghi cavalcati dai figli di Rhaenyra, Vermax di Jacaerys e Tyraxes di Joffrey. E, naturalmente, ci sono la "regina" Meleys, che è il drago di Rhaenys, e Moondancer di sua nipote Baela. Ma non dimentichiamoci che ci sono diversi draghi non ancora reclamati, come Seasmoke una volta cavalcato dal primo marito di Rhaenyra, Laenor. La partita tra i Verdi e i Neri, insomma, si giocherà soprattutto nei cieli di Westeros. Avete deciso da che parte stare?