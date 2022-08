House of the Dragon: 5 tratti peculiari della serie raccontati dal cast e dai produttori

Speciali Serie TV

L'appuntamento con la nuova serie fantasy è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Non aspettatevi qualcosa di già visto in House of the Dragon. Sebbene sia lo spin-off e il prequel de Il Trono di Spade, la nuova serie in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti, ha una propria identità ben definita che la distingue nell'esplorazione del ricco mondo fantasy creato da George R.R. Martin. Come abbiamo già scritto, questa storia è ambientata centinaia di anni prima delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, quindi non c'è così tanto di quelle vicende che occorre conoscere per comprendere i Targaryen e ciò che accade loro. Ma se fate parte dell'enorme schiera di spettatori che si sono appassionati alle molte battaglie combattute nel corso dei secoli per il titolo di sovrano dei Sette Regni, vi sorprenderà scoprire attraverso la voce dei protagonisti e dei produttori come in realtà questa sia una serie decisa ad affermare la propria autodeterminazione. Conosciamola meglio attraverso 5 tratti peculiari.

House of the Dragon: 5 cose da sapere sulla serie tv

1. Il tema della violenza contro le donne

Se dovessimo trovare un tema importante all'interno di House of the Dragon, questo sarebbe senz'altro la violenza che viene perpetrata sulle donne dagli uomini in un periodo in cui l'unico sistema sociale accettato è il patriarcato. Ed è una piccola rivoluzione se pensiamo che il franchise è stato talvolta al centro di controversie per il mondo in cui ha "trattato" suo malgrado i suoi personaggi femminili. Per scelta, la serie non include scene di esplicita violenza sessuale, ma non fa finta neppure che cose simili non accadono nella particolare realtà del suo mondo. Semplicemente, affronta l'argomento con quella che è stata definita una "attenzione premurosa".

"Faremo luce su questo aspetto. Non puoi ignorare la violenza che è stata perpetrata sulle donne dagli uomini in quel periodo. Non dovrebbe essere né minimizzata né glorificata", ha spiegato il co-showrunner Miguel Sapochnik a The Hollywood Reporter. Di fatto, nella serie, la guerra civile che porta alla fine della gloriosa stirpe dei Targaryen comincia perché il patriarcato "preferirebbe incendiare il regno piuttosto che vedere una donna sul Trono di Spade", come ammette nel trailer Rhaenyra, la primogenita del Re. Tuttavia, a Westeros, il modo spesso violento in cui le donne vengono trattate da chi sta in alto fino all'ultimo degli uomini in basso non porta a momenti di violenza che possano sembrare gratuiti. "Gestiamo quelle situazioni fuori dallo schermo e mostriamo invece le conseguenze e l'impatto sulla vittima e sulla madre dell'autore del reato", ha precisato la produttrice esecutiva Sara Hess a Vanity Fair.

2. Rhaenyra: Dentro di lei il fuoco dei Targaryen

Non si può fare a meno di notare quanto la Principessa Rhaenyra Targaryen, la protagonista di House of the Dragon, sia simile alla Daenerys de Il Trono di Spade, ultima discendente di Casa Targaryen. Nel momento in cui viene nominata erede al Trono di Spade, un bersaglio ben visibile appare sulla sua testa argentata e splendente. Ma il contesto in cui si muove e si difende dagli attacchi è completamente diverso. "Affronta sfide molto simili" perché come per Daenerys molte persone la considerano "non legittima o altro" ha riconosciuto a TVLine Milly Alcock, l'attrice che insieme con Emma D'Arcy interpreta Rhaenyra in diverse fasi della sua vita.

Allo stesso modo, in quanto Targaryen, Rhaenyra presenta una natura che possiamo semplificare come ardente, e se lei sia in grado o meno di gestirla lo si può intuire dalle parole della D'Arcy, la quale ne ha parlato come un personaggio impegnato in una ricerca continua, volontaria e auto-motivata della conoscenza. "È un personaggio, soprattutto all'inizio della serie, che si sente come un'estranea in casa propria", ha detto l'attrice. "E parte della risoluzione di questo disagio consiste nel prendere il suo nome e riconoscere ciò che rappresenta. Perché, in una certa misura, non possiamo sceglierlo".

3. Il sesso ai tempi dei Targaryen? "Troppo"

In House of the Dragon l'ex star di The Crown Matt Smith interpreta il Principe Daemon Targaryen, fratello minore del Re e zio di Rhaenyra, descritto come un guerriero infallibile e un esperto cavalca draghi. E, a quanto pare, anche un eccellente amatore. L'attore ha raccontato a Rolling Stone di essere rimasto talmente sorpreso dalle tante situazioni hot in cui il suo Daemon si caccia durante la storia da aver chiesto se non fossero troppe e quale fosse l'utilità di girarne altre ancora. Niente di audace, in realtà è tutto nei libri di Martin. È un altro aspetto della vita dei Targaryen che si conosce poco, soprattutto in certi suoi dettagli "particolari". "Ti trovi a chiederti, 'Abbiamo bisogno di un'altra scena di sesso?', sentendoti rispondere qualcosa tipo 'Sì, ne abbiamo'", ha detto Smith. "Immagino che ci si debba chiedere: ‘Cosa vuoi fare? Vuoi attenerti ai libri o annacquarli per rappresentare il tempo [in cui viviamo]?'. E in realtà penso sia nostro dovere rappresentare i libri in modo veritiero e onesto, così come sono stati scritti".

4. La "danza" dei draghi

Prendiamo in prestito il modo in cui viene ricordato un momento cruciale nella storia dei Targaryen raccontata da House of the Dragon per sottolineare quanto i draghi siano una presenza e abbiano un ruolo prominenti nella serie. Li si vede volare nei cieli, sputare lame di fuoco e con in groppa coloro che sono stati capaci di domarli molto più spesso e bene di quanto sia avvenuto 200 anni più tardi, dopo che anche queste bestie hanno visto giorni bui insieme ai loro padroni. Syrax e Caraxes sono i draghi montati da Rhaenyra e Daemon, ma ce ne sono degli altri.

Per realizzare le scene, quelle sul dorso dei draghi in particolare, è stato usato un mezzo meccanico sollevato in aria di fronte a un immenso schermo LED che proiettava effetti visivi in tempo reale; una tecnologia diversa da quella degli schermi verdi impiegata in passato. "C'è questo paesaggio digitale collegato alla macchina da presa, quindi si muove insieme con essa, in prospettiva", ha spiegato D'Arcy. "Stare sul mezzo meccanico è una delle cose più divertenti che abbia mai fatto. Onestamente, è da capogiro. Ho dovuto togliermi il sorriso dalla faccia tutto il tempo. Puro divertimento".

5. House of the Dragon un'antologia?

"I Targaryen sono l'affascinante dinastia di cui non sappiamo molto dai libri della saga originale perché a quel punto si erano tutti estinti", ha detto il co-ideatore e co-showrunner Ryan J. Condal all'ultimo Comic-Con di San Diego parlando della serie. "C'è stato un glorioso periodo in cui c'erano dozzine di Targaryen che se ne andavano in giro con un gruppo di draghi, regnando sul Continente Occidentale. Era un periodo di pace e prosperità, e tutti sapevano che, se osavi prenderti gioco dei Targaryen, finivi in pasto ai draghi. Quindi, nessuno aveva l'ardire di rovesciarli".

Eppure, ne hanno passate molte, in periodi diversi, e quello di House of the Dragon è "solo" un capitolo della storia - l'inizio della fine - raccontata da Martin in Fuoco e sangue. Motivo per il quale Entertainment Weekly ha chiesto lecitamente a Sapochnik se, con tutto quel materiale, il team dietro la serie non stia valutando un modello antologico per affrontare le diverse parti delle vicende dei Targaryen. E la risposta è stata: "Assolutamente. Penso sia una delle cose interessanti di loro. Abbiamo scelto una storia che è quasi come Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza. Possiamo andare indietro, possiamo andare avanti. Ci sono molte opportunità lì. Spero che ci sia data la possibilità di creare qualcosa".

Dove vedere House of the Dragon

Come nelle grandi occasioni, House of the Dragon gode di una programmazione in cui i tempi di attesa sono azzerati. L'appuntamento è su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e in streaming su NOW, ogni lunedì con la versione originale sottotitolata in simultanea con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione doppiata in italiano in contemporanea con gli USA alle 21:15. Sia su Sky sia su NOW tutti gli episodi sono via via disponibili anche on demand, sempre con doppio audio. Guarda House of the Dragon su NOW