Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883: sul set della serie Sky

Un vero e proprio inno generazionale è quello che arriverà su Sky nella prima stagione di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883. Siamo stati sul set romano e ne abbiamo parlato col regista Sydney Sibilia, i responsabili del reparto tecnico e i due protagonisti, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

A Sydney Sibilia piacciono molto le storie di perdenti di successo, di ribelli al conformismo, di improbabili eroi di città o di provincia che riescono in qualche modo a uscire da situazioni di disagio o difficoltà con la forza dell’immaginazione e del talento. Così, dopo averci raccontato gli scalcinati criminali ricercatori di Smetto quando voglio, il creatore dell’Isola delle Rose e i pirati fratelli Frattasio, passa con Groenlandia a un vero e proprio fenomeno pop italiano, che ha proposto con entusiasmo a Sky e che il vicepresidente di Sky Studios per l’Italia e la Germania, Nils Hartmann ha accettato con altrettanta convinzione. Nasce così la prima stagione di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883, otto puntate in cui verrà raccontata, a partire dalla loro amicizia sui banchi di scuola della conformista e monocroma Pavia, l’avventura di Max Pezzali e Claudio Repetto, due classici “sfigati” che seppero ribaltare tutti i pronostici, conquistando i cuori degli adolescenti degli anni Novanta coi loro tormentoni di vita vissuta. Ad interpretarli con molta verosimiglianza nella serie sono Elia Nuzzolo, esordiente nel ruolo di Pezzali e il già noto Matteo Oscar Giuggioli in quello del coautore delle canzoni e ballerino Repetto. Una success story tutta italiana, che parte dalla provincia per arrivare a conquistare il paese e parte del mondo, in un periodo in cui Radio DJ era la massima casse di risonanza per questo tipo di musica, le discoteche erano luoghi di divertimento e incontri più che di sballo e i disc jockey erano star. Nel cast ci sono anche Roberto Zibetti nel ruolo di Cecchetto, Edoardo Ferrario in quello di Pierpaolo e Livio Remuzzi che è Dj Albertino. Se Sydney Sibilia è l’ideatore e il regista, a dargli una mano nella regia c’è Francesco Ebbasta, noto anche, ma non solo, per il suo lavoro coi The Jackal.

Una giornata sul set di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883

Se i giornalisti – soprattutto le giornaliste – più giovani si sono tuffati con gioia nel passato cantando a squarciagola nei van che ci portavano sul set i classici degli 883, anche chi all’epoca era più grande non può non ricordare le varie “Sei un mito”, “Nord Sud Ovest Est”, “La dura legge del gol!”, “La regola dell’amico”, oltre alla canzone che dà il titolo alla serie: costruite musicalmente come veri e propri tormentoni si sentivano ovunque, sulle spiagge, alla radio e in tv negli anni Novanta, anche se forse i più grandi non si sono mai soffermati sui testi, a differenza dei ragazzini dell’epoca. Erano testi che rispecchiavano la vita di Max Pezzali e Claudio Repetto e di molti adolescenti, anche giovanissimi, che decretarono il successo di questi due personaggi non belli o particolarmente carismatici, ma determinati e pieni di energia. Sky ci ha portato un giorno sul set romano della serie, dopo le riprese svoltesi a Pavia, per la precisione al parco acquatico Hydromania, chiuso per fine stagione e trasformato nell’Aquafan di Riccione, dove nel 1992 l’uscita del primo album del duo ebbe la sua consacrazione pubblica. E’ una giornata caldissima, praticamente estiva e questa è una fortuna per le giovani comparse in costume da bagno, che la notte prima sono state immerse nell’acqua della piscina. Prima dell’inizio delle riprese, facciamo un giro nella “sala trucco” allestita sotto un tendone, in cui il reparto make-up e acconciature ha un gran daffare per coprire i tatuaggi all’epoca non diffusi e regolare barbe e capelli secondo la moda del periodo. Questa la scena che vedremo nella serie e che abbiamo visto attraverso i monitor:

Max e Mauro sono arrivati all’Aquafan di Riccione, il luogo dove ogni musicista italiano vorrebbe trovarsi nell’estate del 1992. Ad attenderli di fronte al box di Radio Deejay una folla di giovani pronti a scatenarsi sulle note della loro hit del momento. (811) Al termine dell’esibizione, il duo viene chiamato a rapporto dal produttore discografico Claudio Cecchetto, che gli comunica che ha programmato per loro una intervista con Cioè, e li sprona a mettersi al lavoro per comporre i pezzi del secondo album.

A vederli, coi vestiti d’epoca e dopo essere stati sottoposti al trucco e parrucco, i due protagonisti ricordano moltissimo gli originali. Quando li abbiamo incontrati prima della preparazione, loro che non erano neanche nati quando gli 883 cominciavano la loro carriera, ci hanno dichiarato il loro divertimento nel rappresentare due personaggi oggi notissimi e come si siano preparati ai ruoli. Elia Nuzzolo: “Per me è il primo ruolo che faccio ed è una cosa incredibile, per quanto riguarda Max abbiamo fatto un lavoro di osservazione e ricostruzione e abbiamo provato a ricreare il personaggio senza scadere nella imitazione vera e propria e nel macchiettismo. Abbiamo individuato alcune sue caratteristiche e le abbiamo associate a quelle di un adolescente di 17/18 anni con le sue paure e i suoi sogni, creando il personaggio”. Matteo Oscar Giuggioli racconta che si sta divertendo un sacco (a lui del resto va il compito di riproporre i celebri balletti di Repetto) e che col suo partner di scena si è creata una dinamica simile a quella dei protagonisti della storia: “Con Elia sono un po’ di mesi che lavoriamo insieme, ci conosciamo e sappiamo prima cosa dirà l’altro, siamo amici e possiamo dire che esistono due copie di Max e Mauro nel nostro multiverso ed è molto bello”. Se nessuno dei due ha incontrato Repetto, entrambi hanno conosciuto Max Pezzali: “Abbiamo cantato insieme, è venuto in studio di registrazione a Pavia”, dice Elia, che nella serie canterà le sue canzoni.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno nelle parole di Sydney Sibilia

Nell’incontro prima delle riprese del giorno, Sydney Sibilia ci ha detto cosa vedremo nella prima stagione della serie (ne sono previste due): “Raccontiamo in questa stagione la genesi degli 883, fino ad arrivare all’estate del 1992, quindi solo il primo album. Concludiamo all’Aquafan di Riccione dove loro hanno il record di presenze ed erano le loro prime esibizioni perché all’inizio gli 883, nonostante fossero primi in classifica, non li facevano vedere perché non piacevano. Il che è bellissimo ed è uno dei motivi che mi ha spinto a raccontare questa storia: sei primo in classifica e nessuno ti conosce e non è molto bello. Invece qua finalmente hanno la consacrazione davanti al grande pubblico, il grande concerto di fine stagione”. Uno dei veri protagonisti della storia, Max Pezzali, è felicissimo della serie a cui sta collaborando e di cui è uno dei primi spettatori: “La cosa più bella – commenta Nils Hartmann – è ascoltare i vocali entusiasti di Max Pezzali dopo che ha visto il girato che gli mandiamo. Ancora non ci crede!”.

Così Sibilia racconta il percorso della serie:

Siamo partiti da Pavia, dove siamo stati più di un mese perché è lì che è ambientata visto che è la loro città. La provincia è fondamentale per la formazione degli 883, poi siamo tornati a Roma, di nuovo a Pavia e ora siamo ancora nell’estate del ‘92 quindi andiamo in giro per Aquapark e villaggi. Nella prima stagione ci sono due estati, dalla prima del liceo a questa che giriamo ora appunto. Il vero cuore della serie è la storia di due amici che hanno successo (una parola che oggi ha poco senso visto che tutti hanno i loro micro successi, ma all’epoca voleva dire che tutto un paese ti conosceva) e tendenzialmente quelli che lo ottenevano erano predestinati al successo, erano come si dice dei vincenti. Max e Claudio non solo non erano destinati al successo, ma erano programmati ed educati a essere due persone di insuccesso e invece, sfidando un destino sgarbato nei loro confronti, diventano due persone di estremo successo. E questa cosa crea un cortocircuito molto divertente.

Ma come ci si documenta per raccontare una storia del genere?

Partiamo da un libro, “I cowboy non mollano mai”, che Max scrisse tanti anni fa sulla sua vita. Il modo in cui Max parlava di sé e di Mauro ci ha spinto a fare la serie, anche se è lo stesso che ha nelle canzoni. La vera storia degli 883 è nei testi. La vera essenza degli 883 è in “tappetini nuovi arbre magique”, Sei primo in classifica, hai venduto 800.000 copie, devi fare il secondo disco, e cosa scrivi?: “tappetini nuovi arbre magique, deodorante appena preso che fa molto chic” e “appuntamento alle nove e mezza ma io ho cannato da Dio (che io da piccolo non capivo cosa voleva dire) e alle nove sono già sotto casa tua”. Premesso che può capitare, ma perché lo devi mettere in una canzone? Questa canzone, “Sei un mito”, è la prima hit della seconda stagione degli 883, noi le cantiamo un po’ come si fa con le preghiere, senza penarci, ma quando vai ad analizzare il testo, stiamo parlando di uno che è già primo in classifica, deve uscire con una ragazza, mezz’ora prima aveva l’ansia e lo scrive nella canzone. Se dunque mi chiedete qual è la fonte della serie, era già tutto scritto là dentro, è dai testi delle canzoni che dobbiamo attingere, la prima cosa che ci siamo detti col gruppo di scrittura.

La ricostruzione di un'epoca per Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La vera storia degli 883

In una serie come Hanno ucciso l’Uomo Ragno, ambientata 30 anni fa, è fondamentale che ogni elemento, dalle ambientazioni agli oggetti ai costumi, sia autentico e verificato. Sydney Sibilia non transige alla regola che applica da sempre, come abbiamo visto nella sua perfetta ricostruzione della Napoli anni Ottanta in Mixed by Erry e in altri suoi lavori. Ovviamente non si può essere precisi al millimetro e del resto non si tratta di un documentario, ma chi ricorda un’epoca storica perché l’ha vissuta deve almeno ritrovarne l’atmosfera per credere a quello che vede, anche se è la storia che guida lo spettatore all’interno della ricostruzione. Responsabile dei costumi è Valentina Taviani, che aveva già ricreato gli anni ‘80 napoletani per Mixed by Erry. Stavolta però, ci ba raccontato mentre ci mostrava alcuni degli abiti della serie, Sibilia voleva un tono decisamente anni Novanta, anche se la storia inizia in un periodo – l’89 – in cui la moda era ancora quella degli Ottanta. Se è vero infatti che la storia di Max e Claudio inizia sui banchi di scuola, è anche vero che nell’immaginario collettivo il duo è legato al decennio successivo. Dunque c’è stato bisogno di ripensare i costumi: via le spalline, le cotonature ai capelli e il trucco eccessivo almeno per i giovani. Pavia, dove si svolge gran parte della vicenda, ha una palette di colori che va dal beige all’ocra al giallo, essendo una città tradizionalista, piccolo e alto borghese. Dunque gli adulti sono vestiti con queste sfumature, che si abbinano agli interni, al colore delle auto e alla carta da parati, e anche i giovani studenti fighetti indossano camicie a righine dai colori neutri: per contrasto risaltano Mauro, coi suoi vestiti colorati, e Max col suo look di punk di provincia. E poi ovviamente ci sono il bomberino rosso, il basco, i pantaloni mimetici, i vestiti anche improbabili con cui si esibivano nei concerti, fino a tornare all’esplosione di colori dell’Aquafan ma, sempre, niente colori primari. Responsabile delle acconciature è Michele Vigliotta, che ha lavorato molto sui capelli di Elia Nuzzolo per dargli un taglio simile a quello di Max, ha approfittato delle lunghe chiome di Matteo Oscar Giuggioli ed è ricorso anche a parrucche per Fiorello, Albertino e Cecchetto che, ci rassicura, è identico all’originale.

Infine abbiamo incontrato Luisa Iemma, responsabile della scenografia, e l’arredatore Giorgio Pizzuti. Ci raccontano che è molto più difficile ricostruire un’epoca vicina a noi, che ricordiamo ancora, piuttosto che l’Ottocento. Osserviamo la fedele ricostruzione del gabbiotto e della regia mobile di Radio Dj a bordo piscina, dove la difficoltà principale è stata quella di reperire strumentazioni d’epoca ancora funzionanti, coi monitor che magari fino al giorno prima funzionavano e muoiono all’improvviso, i primi telefoni cellulari, le cabine telefoniche che stupiscono gli attori che non le hanno mai viste, insomma la tecnologia del periodo. Un altro problema è ottenere la liberatoria per l’utilizzo dei marchi commerciali, che negli anni Novanta erano presenti graficamente dappertutto, sui cartelloni, sulle magliette, erano insomma uno sfondo importante. Nel caso in cui non sia stato possibile ottenerle è stato necessario ricorrere ad un’elaborazione grafica che ricordasse le pubblicità del periodo: un lavoro stimolante, interessante ma potenzialmente infinito. Tutto per dare a chi vedrà questo lavoro l’illusione di un tuffo in un passato recente ma tanto diverso dal presente. Con tutte queste premesse Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 si candida come una delle serie da non perdere nel prossimo anno. La lavorazione è ancora lunga e non si sa ancora quando andrà in onda su Sky, dove si colloca sul versante più leggere che comprende prodotti come Call My Agent Italia e che sarà, rassicura Sibilia che sprizza energia ed entusiasmo da tutti i pori, molto divertente, e che dunque per tutti gli appassionati del periodo e del gruppo varrà la pena aspettare.