Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il gran finale su Sky e in streaming su NOW: Nostalgia anni '90? Le altre serie a tema da vedere

Si conclude, con gli episodi 7 e 8, la prima stagione della serie che ha raccontato una grande storia di musica e di amicizia e incantato chi ha vissuto il decennio d'oro degli anni '90: vi mancherà? Vi suggeriamo altri titoli nostalgici disponibili su Sky e in streaming su NOW.

Una storia leggendaria, come è giustamente definita nel sottotitolo. La genesi di un duo musicale diventato un mito, un'istituzione per un'intera generazione. Si conclude oggi, con l'uscita degli episodi 7 e 8 su Sky e in streaming su NOW, la prima stagione di Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, la serie coming of age che ha raccontato il successo travolgente di due ragazzi di provincia - Max Pezzali e Mauro Repetto - che nei primi anni '90 videro le loro vite cambiare per sempre. La loro impresa? Riuscirono a dare vita a una delle band più amate della storia della musica italiana rimanendo sempre se stessi. Il primo ciclo di episodi della serie, una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia e diretta da quest'ultimo insieme ad Alice Filippi e Francesco Ebbasta, è stata un grande successo. Al debutto Hanno ucciso l'Uomo Ragno ha attirato più di 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana risultando la nuova serie Sky Original debuttante più vista negli ultimi 8 anni. Ma il viaggio di Max e Mauro, interpretati in modo impeccabile da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, è solo all'inizio, visto che Sydney Sibilia ha detto di voler continuare a raccontare la loro storia in una seconda stagione. Che si fa nel frattempo? Se questa serie vi ha fatto venire la nostalgia per gli anni '90 e per i tormentoni che hanno accompagnato quel decennio memorabile, sappiate che su Sky e in streaming su NOW ci sono moltissime serie cult e a tema pronti a tenervi compagnia per le prossime maratone. Ecco qualche consiglio.









L'amore negli anni '90: Da Dawson's Creek a Un'estate fa

Innamorarsi negli anni '90 era la cosa più semplice del mondo: bastava guardarsi negli occhi senza bisogno di uno schermo, avere una canzone da dedicare, magari partire all'avventura per un interrail alla scoperta di posti mai visti. Su NOW trovate tutti gli episodi di alcune serie cult rimaste nel cuore di molti come Dawson's Creek e Sex and the City. Ma potete anche rivivere le avventure e gli amori degli iconici guardaspiaggia di Baywatch. Le serie Sky Original Un'estate fa e Un amore, poi, vi faranno tornare indietro nel tempo: la prima è un avvincente crime mistery che riporta Elio (Lino Guanciale nel presente, Filippo Scotti nel passato) all'estate del 1990 in cui la ragazza per cui ha una cotta scompare misteriosamente; la seconda è una storia d'amore che attraversa i decenni e che inizia proprio nel 1996 quando Ale e Anna (Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nel passato, Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti nel presente) si incontrano su un treno e si innamorano immediatamente.

Risate assicurate: Willy, il principe di Bel-Air, la reunion di Friends e le indagini de La signora in giallo

Quanto ci mancano le sitcom degli anni '90? Esagerate, spesso scorrette eppure garanzia di divertimento. Su NOW trovate le 6 stagioni di Willy, il principe di Bel-Air. La serie assicurò il successo al giovane Will Smith grazie al ruolo dello scapestrato Willy che va a vivere con gli zii benestanti. Ma, a proposito di nostalgia anni '90, vi segnaliamo che su NOW è disponibile anche Friends: The Reunion, lo speciale che nel 2021 ha riportato insieme, sul set che li ha resi delle star, tutti gli attori di Friends. Un viaggio nei ricordi con tormentoni e ospiti d'eccezione che vi farà scappare, probabilmente, pure qualche lacrimuccia. Se invece volete cambiare genere senza rinunciare a un po' di sana leggerezza, potete optare per La signora in giallo (ben 12 stagioni) in cui l'indimenticabile Angela Lansbury interpreta Jessica Fletcher, una scrittrice ficcanaso che in qualche modo si trova sempre a indagare su casi di omicidio.

Le storie vere che hanno segnato un'epoca: La saga di 1992

I primi anni '90 sono stati incandescenti per l'Italia. Lo scandalo Tangentopoli, che cambiò il volto sociale e politico di un'intera Nazione, viene ripercorso nelle serie 1992, 1993 e 1994 che coinvolgono nel cast talenti come Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino. Nella trilogia, creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e interamente disponibile su NOW, le storie personali dei diversi personaggi si intrecciano con le vicende politiche del nostro Paese rivelando tutte le debolezze di un sistema destinato a crollare come un castello di carte.

Avete trovato la prossima serie tv da guardare su NOW? Se siete indecisi potete sempre fare un rewatch di Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 ora che tutti gli 8 episodi sono finalmente disponibili in streaming.







