Hanno ucciso l'Uomo Ragno è su Sky e NOW, e il sogno degli 883 diventa anche il nostro

È finalmente disponibile dall'11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la serie Sky Original di Sydney Sibilia che racconta una storia di musica, di crescita, di provincia ma soprattutto di un'amicizia che ti cambia la vita: la trama, il cast e tutto quello che c'è da sapere.

"Il nostro superpotere sono i nostri sogni e non ci rinunceremo mai", dice Max Pezzali (interpretato da Elia Nuzzolo) in Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original disponibile dall'11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. E proprio i sogni sono il filo conduttore di una storia già entrata nel mito, quella di un successo travolgente che arriva all'improvviso e trasforma due ragazzi di provincia in delle vere e proprie star. Il dramedy, lungo 8 episodi e una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, ci fa fare un tuffo negli anni '90 raccontandoci le origini di una band diventata il simbolo di una generazione. È la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e della loro trascinante amicizia, ma è anche la nostra storia; quella di chi le canzoni degli 883 le cantava in macchina a squarciagola o di chi, almeno una volta nella vita, ha pensato di non riuscire a farcela e ha trovato in un amico quella scossa che gli serviva per non mollare. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sul cast, le parole del regista, creatore e produttore Sydney Sibilia e dei protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.





La trama di Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Dal fallimento al successo

Come tutti i romanzi di formazione più avvincenti, anche quello della vita di Max Pezzali inizia con un fallimento. Siamo a Pavia, alla fine degli anni '80. Max è ancora solo Massimo, inevitabilmente bocciato dopo aver trascurato gli studi inseguendo la musica punk. Nella bella stagione, il figlio del fioraio è costretto a fare le consegne ai funerali in una cittadina dove "piuttosto che stare lì in estate la gente muore". Ma quella che sembra la sua condanna si trasforma in un'opportunità: non solo conosce Silvia (Ludovica Barbarito), la ragazza più bella e ambita di tutte, ma nel nuovo liceo incontra un nuovo compagno di banco che gli cambierà la vita, Mauro (Matteo Oscar Giuggioli). I due scoprono presto di avere qualcosa in comune, la passione per la musica, e diventano inseparabili. Grazie all'entusiasmo dell'amico, il timido Max inizia a crederci e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Il successo arriva come un treno: l'album d'esordio, il Festivalbar del 1992, le copertine. Eppure Max e Mauro sono così diversi: la loro amicizia riuscirà a non soccombere sotto il peso della celebrità?

La genesi della serie raccontata da Sydney Sibilia

La storia degli 883 è quella di tutti noi perché nei testi delle loro canzoni ci sono le emozioni che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita: l'ansia del primo appuntamento che ci fa arrivare mezz'ora prima, la voglia di riscatto e di scappare da una provincia che ci sta stretta, la frustrazione nel capire che "forse quel che cerco neanche c'è". "Ascoltandoli da grande, ho capito perché mi piacevano. Il loro successo è derivato dal fatto che il pubblico si è reso conto che ciò che cantavano era vero anche per loro e ha premiato la semplicità", ha osservato Sydney Sibilia in conferenza stampa. Il regista, che con Matteo Rovere condivide un'amicizia sincera oltre che un sodalizio artistico, ha deciso di portare sullo schermo questa "leggendaria storia degli 883" dopo aver letto l'autobiografia di Pezzali, I cowboy non mollano mai. "A quel punto ne ho capito le potenzialità e durante un pranzo ne ho parlato ininterrottamente con Nils Hartmann [Executive Vice President Sky Studios per l'Italia ndr.]", ha spiegato. Il resto è venuto da sé: oltre 3 anni di lavoro, 9 mesi di riprese, 174 location, 3 registi (Sibilia si è alternato alla regia con Alice Filippi e Francesco Ebbasta) e decine di sopralluoghi per ricostruire luoghi iconici come il palco del Festivalbar, l'Aquafan, Radio Deejay o lo stesso Jolly Blue.

Non solo Max e Mauro: I personaggi che hanno contribuito al sogno degli 883

Hanno ucciso l'Uomo Ragno fa un lavoro egregio nel ricostruire anche i personaggi che sono stati fondamentali nella scalata al successo degli 883, quando ancora si chiamavano I Pop ed erano considerati troppo poco fotogenici per apparire in pubblico. C'è Cisco (Davide Calgaro), l'amico d'infanzia di Max e voce sarcastica della sua coscienza, Pierpaolo (Edoardo Ferrario), l'uomo a cui Cecchetto affida i neonati 883 per guidarli lungo il difficile percorso che porterà alla fama; e poi c'è Silvia, l'unico personaggio che non ha un corrispettivo nella realtà ma che mescola diverse suggestioni femminili trovate nel libro di Max. È lei la scintilla che accende le passioni di Max e fa nascere le prime canzoni. Completano il cast Alberto Astori (Sergio Pezzali, il padre di Max), Roberta Rovelli (Alba Pezzali, la madre di Max), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Angelo Spagnoletti (Lello).

Ma sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, due ragazzi nati nel 2000, il cuore pulsante della serie. I due giovani attori si sono calati perfettamente nei panni dei due protagonisti e hanno potuto vivere indirettamente quel decennio così lontano da loro usando un telefono a gettoni o riavvolgendo il nastro di una audiocassetta con una biro. Il primo ha detto di aver imparato una lezione dalla serie: vale sempre la pena inseguire i propri sogni. Il secondo ha dichiarato di non essere riuscito immediatamente a staccarsi dal suo personaggio, "uno che non si sente mai abbastanza, che ha sempre qualcosa che gli manca. È una cosa che ti si attacca addosso". E noi siamo sicuri che Hanno ucciso l'Uomo Ragno sarà una serie destinata ad "attaccarsi addosso" e a travolgerci con il suo racconto di formazione, la nostalgia e la semplicità. Proprio come una canzone degli 883.