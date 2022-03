Halo, su Sky e NOW la serie di fantascienza tratta dal popolare videogame: Cosa bisogna sapere

Speciali Serie TV

Con Pablo Schreiber nell'iconica armatura di Master Chief, la serie è in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW ogni lunedì.

Ci sono voluti quasi dieci anni e alcuni incidenti di percorso, ma finalmente Halo è approdata sul piccolo schermo. La serie prodotta tra gli altri da Steven Spielberg, in Italia in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 28 marzo ogni lunedì con un nuovo episodio, promette ai milioni di fan del celeberrimo videogame uno spettacolo diverso e al tempo stesso in linea con l'universo già conosciuto. "Abbiamo deciso di provare a raccontare una storia nuova, cercando di essere rispettosi e non scontrarci con quello che era già stato fatto in precedenza" conferma Steven Kane, creatore della serie con Kyle Killen. "Il nostro racconto non si discosta radicalmente dai personaggi e dalle ambientazioni amate da tutti. Non sconvolge l'universo di Halo. Semplicemente ne espande le possibilità narrative e approfondisce le storie dei vari personaggi. Nelle nove puntate della prima stagione non soltanto Master Chief ma anche altri personaggi hanno archi narrativi mai visti in precedenza, che permettono loro di rivelarsi al pubblico sotto una nuova angolazione e una luce diversa.

Tra i produttori esecutivi di Halo troviamo anche Kiki Wolfkill, la quale vanta una gloriosa carriera come sviluppatrice di videogiochi, tra cui Halo 4. È stata lei una delle figure principali nell'assicurarsi la maggior possibile continuità tra il videogioco e lo show di Paramount +: "C’era una grossa pressione, sentivamo la responsabilità di soddisfare i fan di Halo. La comunità di giocatori ha avuto un ruolo molto importante in quello che abbiamo fatto. La speranza era quella di portare alla vita un lato dell'universo di Halo mai visto in precedenza, in modo che sembrasse credibile e realistico ma nuovo rispetto al videogame. Volevamo fornire un'esperienza diversa e al tempo stesso familiare, che facesse sentire di essere entrati nel mondo di Halo da una porta differente. Non abbiamo mai avuto intenzione di cambiare le fondamenta di Halo, abbiamo soddisfatto le necessità di storia e personaggi. Ogni cambiamento è rivolto all'idea che i valori e l'universo dello show siano gli stessi dell'universo conosciuto. Si tratta di una storia in cui John prova esperienze nuove, cerca di scoprire il suo vero posto nel mondo".

La serie tv di Halo: Quando Master Chief si toglie l'elmo...

Protagonista di Halo nel ruolo di John/Master Chief è il granitico Pablo Schreiber, già molto apprezzato in altre serie di culto come The Wire e Orange Is the New Black. "John è un simbolo di coraggio, efficacia e affidabilità nelle situazioni e circostanze più estreme. In più possiede un senso dell'umorismo che possiamo definire asciutto. Questi aspetti del personaggio sono sedimentati nella sua natura e li abbiamo conservati nello show. Il resto l'ho costruito poco a poco facendo affidamento sull'istinto e la conoscenza di cosa un attore può apportare al proprio ruolo. Ho cercato di provare quello che un essere umano potrebbe esperire nelle situazioni e negli eventi che gli sceneggiatori e i creatori hanno ideato nelle varie puntate".

Questo significa che vedremo un Master Chief del tutto nuovo? "Sotto molti punti di vista direi di sì", conferma Schreiber. "Non credo si possa paragonare la nostra versione di John con quella dei videogiochi o dei romanzi. Nel nostro show il pubblico dovrà imparare nuovamente a conoscerlo, nello stesso modo in cui lui stesso deve scoprire nuovi lati della sua umanità". Insomma, vedremo finalmente il volto dell'eroe sotto il leggendario elmo da Spartan? "Nelle varie puntate della prima stagione, gli Spartan si tolgono l'elmo e la corazza in varie occasioni; nell'universo di Halo non c'è alcuna regola che lo vieti. Non ci troviamo dentro The Mandalorian. Se lui lo fa non è più un Mando, esatto? Da noi non succede, non abbiamo restrizioni a riguardo. Anzi, per quanto riguarda John era necessario succedesse piuttosto presto, in modo che il pubblico si connettesse in fretta con il percorso emotivo e psicologico che questo soldato inizia". Steven Kane ci scherza sopra: "Il titolo della prima stagione potrebbe essere: L'elmo viene tolto, scopriamo insieme chi è John!".

Halo: Negli USA è già un successo

Negli Stati Uniti, Halo ha debutto giovedì scorso su Paramount+. È di poche ore fa l'annuncio che la serie ha battuto ogni record, diventando la più vista del servizio streaming nelle prime 24 ore di disponibilità. Halo ha suberato i numeri raggiunti solo lo scorso dicembre da 1883, primo spin-off del fenomeno televisivo delle ultime stagioni Yellowstone. "Dare vita ad Halo come serie in streaming è stato per Paramount+ uno degli sforzi più gratificanti fino a oggi e non potremmo essere più felici dell'enorme risposta dei fan al debutto della serie", afferma la presidente della programmazione Tanya Giles in un comunicato. "Insieme ai nostri fenomenali partner di Showtime, 343 Industries e Amblin Television, non vediamo l'ora che i fan scoprano il resto di questo incredibile universo". E, a quanto pare, a Paramount+ il profumo di successo si avvertiva già da tempo: a febbraio, un mese prima dell'arrivo in tv, Halo è stata rinnovata per una seconda stagione.