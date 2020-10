Halloween, le migliori nuove serie tv horror da vedere in streaming

Speciali Serie TV

Mostri, fantasmi, zombi, forze oscure e molto altro: da The Haunting of Bly Manor a Lovecraft Country ecco quali sono i titoli recenti più spaventosi disponibili sulle piattaforme di video in streaming.

Come ogni anno, arriva l'appuntamento con la notte delle streghe. Quest'anno sarà un Halloween particolare, che molti di noi trascorreranno in casa con le proprie famiglie perché, là fuori, c'è un virus che a qualcuno può far paura più di qualsiasi film o serie tv horror che ogni 31 ottobre scegliamo di guardare. Con i cinema chiusi, la ricetta per una serata perfetta è questa: popcorn, qualche candela e una maratona di serie tv horror da guardare una dietro l'altra. Sulle piattaforme di video in streaming, da Netflix ad Amazon Prime Video, avete l'imbarazzo della scelta: trovate storie di fantasmi, di zombi, di mostri, thriller psicologici e racconti del terrore che fanno davvero rabbrividire. Quale scegliere? Vi diamo una mano noi proponendovi quelle che, secondo noi, sono le migliori serie tv horror uscite negli ultimi mesi. Le abbiamo scelte tra quelle più recenti, proprio per consigliarvi qualcosa di nuovo che vi permetta di trascorrere una terrificante serata davanti alla tv.

Serie TV horror: Le migliori nuove uscite in streaming

Dando un'occhiata ai cataloghi online potrete notare moltissime nuove uscite perfette per trascorrere un Halloween da brividi. Ci sono i racconti di Castle Rock basati sulle incredibili storie di Stephen King, i giovani protagonisti del secondo attesissimo spin-off di The Walking Dead intitolato The Walking Dead: World Beyond e persino gli acchiappafantasmi sui genersi di Truth Seekers, che vi faranno fare anche qualche risata. Ecco quali sono le migliori serie tv horror uscite da poco.

Castle Rock

Dove vederla: Starzplay

Castle Rock è un horror psicologico basato sulle numerose storie e gli altrettanti personaggi creati dall'amatissimo Stephen King. La serie antologica è composta da due stagioni che condividono l'ambientazione dell'immaginaria cittadina del Maine, Castle Rock appunto, da cui prende il nome. La prima stagione è incentrata su un avvocato che arriva in città per indagare dopo che uno strano ragazzo viene ritrovato imprigionato nei sotterranei di un penitenziario. La seconda, forse la più interessante, segue una sorprendente Lizzy Caplan nei panni di una psicopatica che viene rapita. Il suo arrivo a Castle Rock, però, scatenerà una serie di eventi bizzarri e terrificanti.

Lovecraft Country

Dove vederla: NOW TV

Da J.J. Abrams e Jordan Peele arriva Lovecraft Country (disponibile dal 31 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV). Il racconto - che unisce elementi horror e d'azione - si concentra su Atticus Freeman (Jonathan Majors), un uomo che, insieme all'amica Letitia e allo zio George, decide di mettersi sulle tracce di suo padre scomparso nell'America degli anni '50, un'epoca in cui in molti stati del Sud erano in vigore le dure leggi di Jim Crow che contribuirono a sistematizzare la segregazione razziale. Ma il viaggio che i tre intraprendono è estremamente pericoloso, tra pregiudizi e mostri che sembrano usciti dai romanzi di H.P. Lovecraft.

Ratched

Dove vederla: Netflix

In Ratched Sarah Paulson interpreta una versione più giovane della cattivissima infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Questa serie prequel creata da Ryan Murphy (lo stesso dietro ad American Horror Story) e Ian Brennan racconta le origini di questo enigmatico personaggio portato sul grande schermo da Louise Fletcher. Qui la protagonista nel 1947 arriva nella California del Nord per trovare lavoro in un importante ospedale psichiatrico, dove vengono realizzati nuovi ed inquietanti esperimenti sulla mente umana. Dietro l'apparenza di professionista perfetta e premurosa, però, Mildred nasconde un passato oscuro e segreti inconfessabili.

Servant

Dove vederla: Apple TV+

Sarete d'accordo: esistono pochi maestri del terrore come il regista del film cult Il sesto senso M. Night Shyamalan. Servant, disponibile su Apple TV+, è la sua prima serie ed è un thriller psicologico costruito magistralmente. I protagonisti sono i coniugi Dorothy e Sean Turner (Lauren Ambrose e Toby Kebbell), la cui vita viene sconvolta dalla morte, dopo sole tredici settimane, del loro bambino. Per superare il lutto, decidono di portare a casa una bambola estremamente realistica e assumono la giovane Leanne (Nell Tiger Free) affinché faccia da babysitter. Ma ben presto la situazione precipita e iniziano ad accadere eventi inspiegabili che portano i coniugi a domandarsi chi siano davvero e a confessare segreti inconfessabili.

The Haunting of Bly Manor

Dove vederla: Netflix

Dopo Hill House, Mike Flanagan ci porta in un'altra casa infestata con The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica The Haunting da lui creata. La nuova storia, che il creatore ha definito "una struggente storia d'amore gotica" è ambientata in una casa della campagna inglese dove albergano presenze oscure. Come capirà presto la bambinaia Dani (Victoria Pedretti) chiamata a prendersi cura di due bambini, tra quelle mura è morta tragicamente la tata che l'ha preceduta. E non è la sola. Infatti, non passerà molto tempo prima che anche Dani si accorga di quali presenze oscure albergano nella casa.

The Head

Dove vederla: Amazon Prime Video

The Head è un survival thriller ambientato nel luogo più remoto della Terra, l'Antartide. Al centro del racconto c'è un team di ricerca, noto come "I Winterers", che invece di portare avanti il proprio studio cruciale per la lotta contro il cambiamento climatico si trova ad affrontare un'emergenza incomprensibile: un assassino o forse qualcosa di ancora più spaventoso. Cosa è realmente accaduto nella stazione Polaris VI? Di chi ci si può fidare per svelare i misteri conservati nel ghiaccio? Il cast internazionale comprende anche Álvaro Morte, il famoso Professore de La casa di carta.

The Walking Dead: World Beyond

Dove vederla: Amazon Prime Video

The Walking Dead: World Beyond è il nuovo spin-off dell'amato zombie drama tratto dai fumetti di Robert Kirkman. Ambientato dieci anni dopo l'apocalisse zombie, World Beyond segue la prima generazione cresciuta dopo l'evento catastrofico, precisamente un gruppo di adolescenti che decide di lasciare la sicurezza del proprio rifugio e confrontarsi coraggiosamente con i pericoli del mondo esterno mentre persegue una missione importante. Alcuni diventeranno eroi, altri i “cattivi”, ma alla fine tutti cambieranno per sempre, cresciuti e rafforzati nelle loro identità.

Truth Seekers

Dove vederla: Amazon Prime Video

Truth Seekers è una particolarissima e spassosa comedy soprannaturale creata, tra gli altri, da Nick Frost e Simon Pegg (anche tra i protagonisti). Al centro del racconto c'è una squadra di investigatori paranormali part-time che cerca di scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito. Il loro obiettivo è filmare tutto e poi postare i video online. Ma, tra chiese infestate e ospedali abbandonati, le loro esperienze soprannaturali diventano sempre più frequenti, più terrificanti e persino mortali. Ciò che non si aspettavano di scoprire è una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l'intera razza umana. Consigliata a chi vuole mescolare brividi e risate.