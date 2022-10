Halloween, 5 costumi dell'ultimo minuto ispirati alle serie tv del momento

Speciali Serie TV

Cercate un travestimento facile e veloce ispirato a un personaggio di una serie tv? Da Stranger Things a Mercoledì, vi proponiamo cinque idee che potrebbero fare a caso vostro.

Un altro 31 ottobre e sempre lo stesso problema. È arrivata la festa di Halloween e vi hanno invitato a un party in maschera all'ultimo momento ma non sapete proprio quale costume scegliere. Magari, visto il poco preavviso, vorreste qualcosa di veloce e facilmente repliclabile. E siccome siete appassionati di serie tv, magari non vi dispiacerebbe entrare nei panni di uno dei vostri personaggi televisivi preferiti. Niente panico: vi consigliamo 5 costumi dell'ultimo minuto, pratici e veloci, che potete replicare facilmente e che sono ispirati ad alcuni dei protagonisti più iconici delle serie del momento.

Appassionati di serie tv? 5 travestimenti originali per Halloween

Abbiamo pensato di prendere ispirazione da alcune delle serie tv più amate (o più attese) per proporvi 5 travestimenti che non vi faranno passare inosservati. E se qualcuno non riconosce i personaggi, potete sempre vantarvi rinfacciandogli di non essere un appassionato di serie tv come lo siete voi. Da Stranger Things a Mercoledì passando per The Bear, ecco le nostre proposte.

Eddie Munson di Stranger Things

Se siete fan di Stranger Things, forse avrete già acquistato la mitica t-shirt dell'Hellfire Club, il club di Dungeons & Dragons di cui sono membri i protagonisti nella quarta stagione. Basterà abbinare la maglietta a una giacca di jeans per impersonare il mitico Eddie Munson, il metallaro dal cuore d'oro e capo del club nella serie interpretato da Joseph Quinn. Per completare alla perfezione il travestimento, meglio ancora se avete una parrucca e una chitarra elettrica. I tetti del Sottosopra saranno vostri!

Mercoledì di Mercoledì

Esiste un costume più iconico di quello di Mercoledì Addams per Halloween? Ora che l'iconico personaggio sta per tornare in tv protagonista dell'omonima serie Netflix diretta da Tim Burton (in streaming dal 23 novembre), impersonare l'impertinente ragazzina durante i suoi anni ribelli come studentessa presso la Nevermore Academy potrebbe essere un'idea vincente. Vi servono solo dei lunghi capelli neri acconciati in due inconfondibili trecce e un make-up cupo: sì a chili di cipria per un colorito elegantemente cadaverico e a un rossetto nero o viola molto scuro per delle labbra da brividi.

Carmen "Carmy" Berzatto di The Bear

Vi serviranno solo un grembiule da cucina rigorosamente blu e una t-shirt bianca per entrare nei panni di uno degli chef televisivi del momento, Carmen "Carmy" Berzatto interpretato dal bravissimo Jeremy Allen White in The Bear (disponibile su Disney+). Volete impreziosire il travestimento? Portatevi dietro una lattina di passata di pomodoro e tirate i capelli all'indietro con il gel per imitare lo stile di Carmy.

Morfeo di The Sandman

Se avete amato The Sandman, potrebbe piacervi entrare nei panni del misterioso Eterno Morfeo/Sogno, nella serie Netflix interpretato dall'ipnotico Tom Sturridge. Vi basterà un look total black (meglio ancora con un cappotto lungo fino ai piedi, magari in ecopelle). La pettinatura da copiare è quella disordonata in stile Robert Smith dei Cure. Naturalmente per completare il travestimento potreste dotarvi dei tre oggetti che identificano il personaggio: un rubino, un sacchetto di sabbia e il suo inconfondibile elmo. Se il particolarissimo elmo è abbastanza difficile da reperire, il rubino (naturalmente finto) e il sacchetto di sabbia potete trovarli facilmente.

Principessa Disa di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Trovare l'armatura di Galadriel all'ultimo momento potrebbe rivelarsi difficile. Ma, se avete amato Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (su Prime Video), un travestimento da considerare è quello della principessa Disa (interpretata dall'attrice Sophia Nomvete). Pur essendo un personaggio completamente nuovo creato appositamente per la serie, questa principessa ha dimostrato una grande forza ed è subito diventata uno dei personaggi preferiti dai fan. Per replicare il suo stile servono un abito lungo chiaro (meglio se grigio, ma va bene anche di un altro colore) e moltissimi gioielli dorati: largo a collane e bracciali d'oro appariscenti. Per impreziosire il look vi consigliamo dei glitter olografici color oro da inserire nei capelli o sul corpo. Brillerete di luce!