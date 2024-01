Griselda, antieroina tragica in un mondo di uomini: La miniserie con Sofia Vergara è su Netflix

Speciali Serie TV

In occasione dell'uscita di Griselda, la miniserie che racconta la storia della narcotrafficante Griselda Blanco, la protagonista, l'ideatore Eric Newman e il regista Andrés Baiz ci hanno parlato del loro lavoro e di come il carisma di questa donna - spietata criminale ma anche una madre disposta a tutto per i propri figli - li abbia ispirati.

Colombiana, madre, immigrata, donna che si è dovuta fare strada in un mondo in cui gli uomini hanno spesso l'ultima parola. Le cose che hanno in comune la criminale Griselda Blanco e la sua interprete Sofia Vergara in Griselda sono sorprendentemente tante. "Ovviamente io non capisco come si possa fare del male alle persone. Ma penso che ucciderei per i miei figli. Forse ucciderei il mio ex marito, chissà", ha scherzato Vergara durante la conferenza stampa di presentazione della serie (da oggi, 25 gennaio, su Netflix) a cui abbiamo assistito in streaming. Insieme allo showrunner Eric Newman e al regista di tutti e 6 gli episodi Andrés Baiz ci ha parlato di quella che per lei è stata una sfida non indifferente: recitare (e essere presa sul serio) in un ruolo drammatico dopo 11 stagioni di Modern Family nei panni della frizzante Gloria Delgado-Pritchett. Ma anche entrare nella mente della "madrina" Griselda Blanco, un personaggio molto carismatico che fa un percorso interessante e, da madre in difficoltà, diventa un'assassina assolutamente spietata. L'unica persona - leggiamo nei titoli di testa del primo episodio - di cui Pablo Escobar disse di aver avuto paura nella vita.

La storia di Griselda vista dai produttori di Narcos

Griselda ripercorre la vita della donna d'affari colombiana che riuscì a spostare chili e chili di cocaina con scaltrezza, inganni e omicidi. All'inizio della serie la troviamo in fuga dalla Colombia insieme ai sue tre figli. Dopo aver trascorso dieci anni come mente dietro il traffico di droga di suo marito Alberto tra Medellín e New York, decide che è il suo momento: nella Miami degli anni '70 e '80 fa di tutto per i figli e usa quel know-how per rifarsi una vita. Riuscirà, così, a mettere in piedi un vero e proprio impero della cocaina prendendo, tuttavia, anche decisioni feroci. Sofia Vergara, pur essendo colombiana come Griselda, non conosceva la sua storia prima di emigrare negli Stati Uniti. "Ho conosciuto questo personaggio mentre lavoravo in Modern Family. Ma allora lei era ancora viva e mi sono trattenuta dal raccontare la sua storia perché non volevo dare l'impressione che avesse un lieto fine", ha raccontato l'attrice. È stata lei, poi, a chiamare i produttori di Narcos - una delle serie più riuscite di sempre di Netflix - proponendo loro l'idea di una serie su Griselda Blanco. Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda e Carlo Bernard hanno accettato subito la sfida.

"Conoscevamo la figura di Griselda, una figura prominente. La cosa che rende la sua storia eccezionale è che fosse una donna che ha raggiunto livelli che altri cartelli della droga non hanno raggiunto. Inserire la sua storia semplicemente in Narcos non le avrebbe reso giustizia", ha spiegato Eric Newman. Con Narcos questa serie condivide alcuni temi chiave, certo, ma lo showrunner la definisce "più intima". "Griselda si è distinta costruendo un impero. E lo ha fatto, almeno all'inizio, non per compiacere il proprio ego ma perché era una madre single, che usciva da una relazione in cui aveva subito abusi, una outsider e immigrata", ha sottolineato. Rispetto ai padrini della droga, Griselda ha avuto il coraggio di creare il suo business direttamente negli Stati Uniti e lo ha fatto usando "armi" non convenzionali. "Ho amato il personaggio di Griselda perché complesso, a più livelli. E ho amato il fatto che usasse la sua intelligenza, la sua scaltrezza più che la forza per imporsi in un mondo in cui gli uomini la circondavano. Loro usavano le pistole, lei l'immaginazione", ha detto il regista Andrés Baiz.

Ascesa e caduta di Griselda Blanco

Nei suoi sei episodi, questa miniserie ripercorre la parabola discendente di Griselda Blanco. All'inizio facciamo quasi il tifo per lei, gioiamo quando riesce a "fare le scarpe" ai boss della droga di Miami. Poi assistiamo alla sua trasformazione in criminale senza scrupoli. La stessa Vergara ha rivisto aspetti della sua vita nella storia di Griselda. "Credo che tutta la sua storia sia iniziata con le migliori intenzioni. Era intelligente, faceva bene il suo lavoro. Se avesse voluto, sarebbe diventata la presidente della Colombia. Come me che prima di Modern Family non avevo mai recitato e poi grazie a quella serie ho capito che forse ero brava e potevo farlo e potevo interpretare anche un ruolo drammatico. Solo che poi Griselda ha assaporato il potere e ne ha voluto sempre di più", ha osservato. "Hybris", si dice in greco antico. Quella tracotanza nel non volersi accontentare è stata la sua rovina. Come la più classica delle eroine tragiche, a un certo punto avrebbe potuto fermarsi ed evitare il peggio. Ma decide di non farlo e, da quel momento, inizia la sua caduta.

Diventare Griselda: La trasformazione di Sofia Vergara

Sofia Vergara ha fatto un lavoro incredibile per entrare nel personaggio. "Sapevamo fin dall'inizio che l'obiettivo non era assomigliare esattamente a Griselda Blanco ma per me era importante che sia Sofia che Gloria di Modern Family scomparissero", ha spiegato. Da qui le lunghe sessioni di trucco, diverse parrucche, un naso prostetico e persino una dentiera finta. "Ho avuto paura che tutte queste cose distraessero e a volte mi sentivo come se stessi sfoggiando un costume di Halloween", ha ricordato l'attrice. Per sei mesi ha assunto addirittura una determinata postura sbagliata che le ha causato problemi alla schiena e l'ha costretta a sottoporsi a sedute di fisioterapia. Per non parlare del fatto che Vergara non aveva mai fumato in vita sua e il suo personaggio, al contrario, ha sempre una sigaretta in mano (in questo l'ha aiutata il regista). Molti abiti che ha indossato nella serie, inoltre, sono vintage anni '70 scovati dalla stessa attrice e dai costumisti ai mercatini dell'usato. "Sudavo tantissimo in certi abiti di plastica, ma ci tenevo che fossero autentici. Anche i gioielli li ho scelti personalmente", ha raccontato Vergara.

Il cast e il lavoro sul set

Non solo Sofia Vergara. Il cast è ricco di attori colombiani che, come ha sottolineato il regista, hanno potuto portare il loro background culturale e le loro storie nel progetti. Nel cast, insieme a Sofía Vergara, troviamo Alberto Guerra (Dario Sepúlveda, terzo marito di Griselda), Christian Tappan (Arturo Mesa, amico e contabile di Griselda), Martín Rodríguez (Rivi Ayala, prima rivale e poi prezioso braccio destro), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins, analista dell'intelligence della polizia di Miami), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez, amica di Griselda). Ci sono poi anche Carolina Giraldo a.k.a Karol G (Carla), Fredy Yate (Chucho Castro), Paulina Dávila, (Isabel), José Zúñiga (Amilcar), Camilo Jiménez Varón (Rafa Salazar), Julieth Restrepo (Marta Ochoa), Gabriel Sloyer (Raul Diaz), Diego Trujillo (German Panesso) e Alberto Ammann (Alberto Bravo). Il resto lo hanno fatto le incredibili ambientazioni: una Miami degli anni '70 ricreata da zero in studio a Los Angeles, dove la serie è stata girata. "Abbiamo fatto quello che, per eccellenza fa il cinema. Cioè creare l'illusione. Era molto difficile ma il risultato è stato divertente", ha concluso Baiz.