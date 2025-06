Gomorra come non ve l'aspettate: Sul set della serie prequel, tra atmosfere anni '70 e giovanissimi talenti

Speciali Serie TV

Gomorra - Le Origini, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a gennaio 2026, non è solo la storia del passato di Pietro Savastano ma un racconto di formazione e l'affresco di una città che non c'è più: siamo stati sul set con il regista Marco D'Amore e gli altri addetti ai lavori. Il nostro reportage.

Arriviamo sul set di Gomorra - Le Origini in una bella giornata primaverile. Le riprese sono agli sgoccioli e nei sorrisi di tutti si scorge curiosità e soddisfazione. Sì, è il prequel di Gomorra: La serie, quella stessa Gomorra che ha fatto brillare la serialità italiana nel mondo e spinto turisti, curiosi, fino alle Vele di Scampia. Ma non aspettatevi il mondo criminale spietato e ombroso a cui siamo abituati. L'atmosfera che si respira è ben diversa. Qui, a Napoli Est, in un grande capannone tra Ponticelli e San Giovanni a Teduccio trasformato nella base operativa delle riprese, sembra di fare un salto indietro nel tempo fino agli anni '70. Attorno a noi decine di oggetti di scena: automobili d'epoca, divani consunti come quelli delle nostre nonne, un tavolo verde da roulette e insegne polverose che raccontano un'altra Napoli. Una città che non c'è più, ma di cui si avverte ancora l'eco. È la Napoli del contrabbando di sigarette, delle speranze finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno, dei sogni di chi "voleva campare cent'anni". Proprio come il giovane Pietro Savastano, protagonista della serie. La guerra per il controllo delle piazze di spaccio è ancora lontana e Pietro è solo un giovane ambizioso e inquieto che sogna una vita migliore. Parte da qui Gomorra - Le Origini, una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Cattleya che arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a gennaio 2026. Ecco tutte le anticipazioni e le curiosità che siamo riusciti a collezionare direttamente sul set parlando anche con il regista Marco D'Amore, Nils Hartmann (vicepresidente esecutivo Sky Studios per l'Italia), il fondatore di Cattleya Riccardo Tozzi e con la creatrice e sceneggiatrice Maddalena Ravagli.

La trama di Gomorra - Le Origini: Storia di formazione di Pietro Savastano

Gomorra - Le Origini è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. Le sceneggiature sono di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Marco D'Amore, mentre la regia è di Marco D'Amore (episodi 1-4) e Francesco Ghiaccio (episodi 5-6). La sfida non era semplice: riportare in vita Gomorra senza farne un'operazione di marketing. Dopo successi come M – Il Figlio del Secolo e Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, serviva l'idea giusta e per Sky era questa. "Non volevamo un semplice prequel, ma una storia diversa, in un'altra Napoli. E con Marco D’Amore alla guida, è stato chiaro che era il momento giusto per farlo", dice Nils Hartmann.

La storia di Gomorra - Le Origini comincia nel 1977 con un giovanissimo Pietro Savastano, cresciuto come figlio adottivo nella parte più povera di Secondigliano. Tra sogni di riscatto, legami fraterni e il primo grande amore, Pietro si muove ai margini, cercando una via d'uscita dalla miseria. Quello che trova, però, è un percorso di violenza, alleanze e tradimenti: l'incontro con Angelo, detto 'A Sirena, segna il suo ingresso nel mondo della criminalità. Una scelta che lo costringerà presto a confrontarsi con il prezzo altissimo del potere.

Marco D'Amore ne è sicuro: questa Gomorra non ce l'aspettiamo. "Nessuno di voi può minimamente immaginare cosa sarà Gomorra - Le Origini, soprattutto sulla scorta della memoria di Gomorra: La serie. Per me è stata una sfida da cogliere, cioè andare dall'altra parte del fiume. Avremmo potuto adagiarci su un successo consolidato, invece noi siamo andati completamente dall'altra parte", spiega il regista elogiando la grande libertà creativa di cui ha potuto beneficiare. "È Napoli ma non è Napoli, sono gli anni '70 ma sono i nostri anni '70, sono i fatti che hanno reso la storia ma sono i nostri fatti, sono quei personaggi ma sono anche il tradimento di quei personaggi, perché i presupposti da cui partono poi in qualche modo li abbiamo decisi noi, per dare appunto uno stravolgimento. Essere liberi è un grande rischio, ma è anche la sfida più eccitante", riflette D'Amore.

Il cast: Alla ricerca di nuovi talenti

Quando il brand è forte (e Gomorra è forse il marchio più forte della nostra televisione) non serve puntare sui grandi nomi. E infatti i protagonisti di Gomorra - Le Origini sono tutti giovanissimi. Per scovarli sono stati necessari oltre sei mesi di ricerca, coinvolgendo tutte le scuole di cinema e teatro di Napoli e provincia. Il sedicenne Luca Lubrano interpreta il futuro boss. "Scegliere Luca per il ruolo di Pietro è stato naturale. Mi ricorda molto me, nell'esuberanza e nell'incapacità degli altri di comprenderla, nella serietà e nell’ossessione con cui gestisce il lavoro. Quando senti di avere dentro una cosa che brucia, ti senti solo, e questo mi ha toccato profondamente", dice D'Amore.

Con lui nel cast: Francesco Pellegrino nei panni di Angelo 'A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca; Flavio Furno che interpreta 'O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere 'fedeli' che lo seguano nel suo progetto criminale; Tullia Venezia che è una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America; e poi Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone che sono rispettivamente Mimì, Tresette e Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena; Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello. Completano il cast Renato Russo, Ciro Capano, Biagio Forestieri, Veronica D'Elia e Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca (la futura Scianel, nella foto qui in basso) qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito.

Ricostruire la Napoli degli anni '70: giovane, contraddittoria, ribelle

La serie è ambientata a Secondigliano, ma per la ricostruzione sono stati scelti i quartieri di San Giovanni a Teduccio e dintorni, trasformati in un set a cielo aperto con una cura dei dettagli che ha ricordato agli addetti ai lavori le grandi produzioni internazionali come C'era una volta in America. Uno sforzo enorme, che ha coinvolto oltre 300 mezzi di scena funzionanti – tra cui il mitico motorino Ciao rosso usato da Pietro – e più di cinquemila comparse, tutte vestite e truccate con abiti d'epoca. Olivia Bellini ha curato i costumi ricreando i diversi mondi sociali del tempo: dai ragazzi più poveri ai giovani attratti dalla moda americana.

Maddalena Ravagli parla della genesi della serie e del lavoro su una storia ambientata in un'epoca profondamente diversa da quella di Gomorra: La serie: "Questo progetto nasce abbastanza da lontano, dal 2016. Con Leonardo Fasoli avevamo studiato molto sul territorio e intervistato molte persone. Tutti raccontavano quanto il mondo 'di prima' fosse radicalmente diverso. Al momento giusto abbiamo deciso di raccontarlo, quel mondo di prima". Marco D'Amore aggiunge: "Questa Napoli degli anni '70 è molto diversa da quella a cui siamo abituati. Non è solo criminalità e violenza, ma anche un mondo di sogni, speranze e ribellioni giovanili. Vogliamo mostrare un'altra Napoli, fatta di luci e ombre, dove i ragazzi sognano 'a femmina, la pelliccia, le scarpe. E questo cambia tutto, non solo dal punto di vista storico, ma emotivo".

Anche le donne, in questa serie, vengono rappresentate in modo sfaccettato, raccontando un'epoca di prime rivendicazioni femminili e di conflitti sociali. "Il femminile è il modo più efficace per raccontare il tempo, con figure che vanno dalla sottomissione alla ribellione, fino alla fuga", dice il regista. Ma non è tutto: certe scelte di casting sono dovute a precisi riferimenti storici. È il caso del cosiddetto Washington (Junior Rancel Rodriguez Arcia) un ragazzo nero che è uno dei membri della banda di Pietro. "È una figura storica reale. Figlio di un soldato afroamericano delle truppe di liberazione. Quel miscuglio culturale è parte integrante della storia", spiega sempre D'Amore.

L'accoglienza di Napoli e dei napoletani

Gomorra, si sa, negli anni ha innescato anche parecchie polemiche (la maggior parte delle quali sterili, ci permettiamo di aggiungere). C'è da dire, però, che ha anche contribuito a rilanciare l'industria audiovisiva in Campania. E Gomorra - Le Origini non ha fatto eccezione. Riccardo Tozzi, produttore di Cattleya, ricorda: "Quando abbiamo iniziato a girare la prima stagione di Gomorra, nessuno aveva mai realizzato una serie così a Napoli. È stato difficile, ma abbiamo costruito una troupe sempre più locale, valorizzando i talenti partenopei. A Napoli abbiamo scoperto non solo attori straordinari, ma anche tecnici e maestranze di altissimo livello. Questo è stato un set organizzatissimo, serissimo, gerarchico e disciplinatissimo".

"Se non avessimo l'appoggio e l'accoglienza delle comunità locali, non potremmo mai girare per mesi in quartieri come San Giovanni a Teduccio. Il territorio non solo ci ospita, ma partecipa attivamente: diventa parte della produzione, dalle comparse agli affitti, creando convivenza e indotto", aggiunge D'Amore.

Una scena in anteprima

La nostra visita sul set di Gomorra - Le Origini si conclude con un'opportunità unica: vedere da vicino una scena girata a poca distanza dalla base operativa, in una zona rurale. Davanti a noi i giovani Pietro e Imma arrivano in sella al motorino Ciao rosso. Si avvicinano a Casa Caputo, dove ad attenderli ci sono Toni, Manuele e Fucariello, i fratelli di strada di Pietro. I ragazzi li accolgono tra battute e sorrisi e Toni, con uno sguardo sfrontato e gentile, commenta la bellezza di Imma. Ci viene detto che è "una leonessa". Un'autocitazione fin troppo nota e che strizza l'occhio ai fan di Gomorra della prima ora. Perché Gomorra è anche questo: un fenomeno genuinamente pop che, come tutti i fenomeni pop, può sempre reinventarsi. E noi attendiamo gennaio 2026 con grande curiosità.

