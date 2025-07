Giffoni55: La nostra video intervista esclusiva a Irene Maiorino, da L'amica geniale a Portobello

Speciali Serie TV

Al Giffoni Film Festival abbiamo incontrato Irene Maiorino, arrivata per parlare con i ragazzi del mestiere dell'attore, de L'amica geniale e non solo. Presto la vedremo anche in Portobello, serie di Marco Bellocchio che verrà presentata al Festival di Venezia: la nostra video intervista esclusiva.

C'è un legame profondo tra Irene Maiorino e il Giffoni Film Festival. Attrice espressiva e tenace, è tornata al festival dei ragazzi dopo il grande successo della serie L'amica geniale, dove ha vestito i panni di Lila, uno dei personaggi più amati del racconto di Elena Ferrante. Proprio a Giffoni, in passato, ha rivestito il ruolo di giurata avendo l'occasione di conoscere i suoi idoli. E ora l'idolo è lei, anche se è consapevole che il successo è arrivato dopo tanti sacrifici. Non a caso, quest'anno, è stata protagonista di un workshop sul mestiere dell'attore, per portare la sua esperienza. Noi abbiamo avuto modo di intervistarla a proposito di questo tema, ma non solo. Con lei abbiamo parlato anche di Lila, personaggio diventato un simbolo della lotta alla violenza di genere, e di Portobello, la serie di Marco Bellocchio dove ha recitato e che sarà presentata fuori concorso al prossimo Festival del Cinema di Venezia. Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

Intervista Esclusiva: Festival di Giffoni 2025: La nostra video intervista esclusiva a Irene Maiorino - HD

Irene Maiorino a Giffoni: I consigli agli aspiranti attori

Durante l’incontro con la giovane giuria di Giffoni55, Irene ha parlato con sincerità del mestiere dell'attore, di quanto sia bello ma anche faticoso. I ragazzi oggi hanno una maggiore consapevolezza rispetto a quando avevo vent’anni io. Cambiano i tempi, le epoche, ma le paure sono sempre le stesse. È un lavoro che richiede tantissimo, e quando arrivano i ‘no’ è facile abbattersi. Il mio consiglio? Fare appello alla propria intelligenza emotiva", ha detto ai nostri microfoni.

Da L'amica geniale a Portobello

Tra i temi che abbiamo toccato nella nostra intervista ci sono la violenza di genere e la rappresentazione del femminile. Lila, il suo personaggio ne L’amica geniale, è un simbolo di ribellione e autodeterminazione. "Lila mi ha regalato una grandissima possibilità. È un personaggio trasversale, che incarna il bisogno di smarcarsi da quel ruolo d’ombra accanto all’uomo. È attualissima. Scritture così non accadono sempre, ma sta crescendo la consapevolezza che servono storie con il femminile al centro. E sta succedendo".

Lo sguardo di Irene è sempre rivolto al presente, anche quando parla di uno dei suoi prossimi progetti. Portobello, la nuova serie firmata da Marco Bellocchio, sarà presentata fuori concorso alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. "Il futuro non lo posso prevedere perché sto molto nel presente. In questo momento mi sento molto vicino all’attualità, in empatia con ciò che sta accadendo in Palestina. Ho sempre voglia di parlarne. Sono felice della notizia su Portobello, ma soprattutto grata di aver conosciuto e lavorato con Marco Bellocchio. Per me è un artista, un uomo speciale e un maestro vero", ci ha detto.