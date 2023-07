Giffoni 2023: Intervista esclusiva a Lucrezia Guidone, Sofia Durante in Mare Fuori

Speciali Serie TV

Abbiamo intervistato Lucrezia Guidone, artista versatile tra teatro, cinema e tv, che tornerà nel ruolo della direttrice dell'IPM nella stagione 4 di Mare Fuori.

Ha avuto il difficile compito di prendere il testimone da Carolina Crescentini nel ruolo della direttrice dell'IPM al centro delle storie di Mare Fuori. E proprio in queste settimane Lucrezia Guidone sta girando la quarta stagione tornando nei panni di Sofia Durante, una direttrice enigmatica e con una storia complicata alle spalle nella serie di successo di Rai 2 e RaiPlay. "A Napoli quando mi vedono in giro mi dicono 'Mi raccomando, fate la brava'", ci ha detto parlando del suo rapporto con Napoli e i napoletani. L'abbiamo incontrata al Giffoni Film Festival dove abbiamo fatto quattro chiacchiere, naturalmente, a proposito della sua esperienza nel teen drama ideato da Cristiana Farina ma abbiamo ricordato anche altri suoi lavori al cinema e a teatro. Qui sotto la nostra intervista video esclusiva.





Chi è Lucrezia Guidone, dal teatro classico al successo pop di Mare Fuori

È una carriera costellata da tante esperienze diverse quella di Lucrezia Guidone. Dopo il diploma all'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, si trasferisce a New York dove continua la sua formazione presso il Lee Strasberg Theatre and Film Institute. In teatro lavora con grandi nomi della scena italiana e internazionale, debuttando come protagonista con Luca Ronconi nel ruolo della Figliastra in In cerca d’autore di Luigi Pirandello. Al lavoro teatrale alterna quello cinematografico, partecipando a produzioni italiane e internazionali di successo e vincendo il Premio Flaiano come miglior attrice per il film Noi4 di Francesco Bruni.



Gli appassionati di Serie TV la conoscono soprattutto per i progetti televisivi in cui ha ricoperto ruoli da protagonista, da Luna Nera e Summertime di Netflix a Fedeltà, tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli. Oltre a Mare Fuori, nel 2023 ha girato una serie dal titolo La Lunga Notte prodotto da Eliseo Entertainment diretta da Giacomo Campiotti e un film Eravamo bambini di Marco Martani.