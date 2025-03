Gangs of Milano, su Sky e NOW le nuove storie del Blocco: Tutto quello che bisogna sapere

Speciali Serie TV

Si torna tra le gang di Milano con la serie Sky Original Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 21 marzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

C'è un aspetto che accomuna i giovani: l'impazienza di diventare adulti. Poi, crescendo, si resta pietrificati di fronte alle responsabilità e alle difficoltà che la vita di adulti comporta, indipendentemente dal fatto che questa sia stata tanto o poco generosa. La nuova serie Sky Original Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da oggi 21 marzo ogni venerdì con un doppio episodio, racconta le vicende di Bea, Mahdi e Ludo, tre ragazzi che si sono affacciati al mondo dell'illegalità in una Milano che non è quella degli aperitivi nei locali alla moda o dei palazzi centro del potere, bensì dei quartieri difficili vivaio della piccola e grande malvivenza, dove interessi loschi contrapposti si scontrano. Molto diversi per i loro contesti di provenienza ma uniti dal desiderio comune di emancipazione, i tre protagonisti hanno compiuto scelte - anche obbligate - che li hanno fatti crescere e allo stesso tempo allontanare. Apprezzabile nel modo in cui rinnova la narrativa sulla criminalità metropolitana in Italia e sulle figure che la alimentano, il crime drama segue i loro percorsi intrecciarsi in un racconto crudo, audace e violento. Un racconto che, questa volta, li vede non al servizio di qualcuno più in alto di loro ma al posto di comando. Con tutto ciò che questo comporta.

Gangs of Milano: I personaggi della serie tv

Bea (interpretata da Laura Osma) è una sensuale e indomita ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla propria famiglia e la voglia di cambiare vita. Mahdi (Andrea Dodero) è un ragazzo tenebroso e protettivo cresciuto in un imponente e fatiscente complesso edilizio della periferia milanese capeggiato da suo zio Rizzo. Ludo (Alessandro Piavani) è un borghese festaiolo e dalla faccia pulita che vende droga agli insospettabili. Il trio si è ritrovato al crocevia dello scontro tra Blocco e latinos per la supremazia nel territorio, dello spaccio di cocaina in cui ogni disequilibrio si risolve col sangue e della reciproca attrazione che sfida le regole della loro appartenenza. L'assassinio di Rizzo, la risposta dei sudamericani al tentativo di quest'ultimo di eliminare il loro capo, Ricardo, fratello di Bea, ha inasprito le tensioni nel Blocco e, loro malgrado, tra gli stessi protagonisti.

Mentre Lorenzo (Alessandro Tedeschi), signore della cocaina nella zona, anche lui cresciuto nel Blocco, ha voltato le spalle al suo amico e socio mettendosi in affari con Ricardo, spinto dalle difficoltà potenzialmente letali derivanti dall'iniziativa dei ragazzi di rubare la sua droga per venderla per conto proprio, il suo imprevedibile braccio destro, Snake (il rapper Salmo), lo ha tradito a sua volta sostenendo il doppio gioco di Bea, Mahdi e Ludo. Il risultato è stato drammatico per tutti, non solo per Rizzo. Bea si è scontrata con il fratello, scoprendo che lui era a conoscenza di ciò che stava facendo con i ragazzi e che non avrebbe più tollerato una sua defezione. Mahdi si è ritrovato al comando del Blocco, una posizione di per sé scomoda senza dover anche meditare vendetta. E mentre i due amici finivano inevitabilmente con l'essere trascinati e incastrati nelle questioni delle loro famiglie, alla fine Ludo è stato il solo a perseguire il loro iniziale piano di fuga e libertà, lasciando la città con la sorella Isa. Nel frattempo, la resa dei conti armata tra Lorenzo e Snake ha avuto un esito incerto. Fino ad ora.

Le nuove storie del Blocco

Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra: La serie), ci porta in un capoluogo lombardo martoriato dallo scontro tra gang, dove il multiculturalismo sfocia in feroci divisioni e dove dietro le belle facciate si conducono vite rovinose. Come "segundera", Bea guida la sua pandilla di sole donne, la Misa, con la quale controlla lo spaccio di droga nei locali della Milano bene. Ma un passo falso la espone a un grave pericolo. Al Blocco, la rivalità con i latinos sembra sia stata superata da quella con la Kasba, giovane gang di nordafricani caotica come la musica che produce, fra trap, drill e techno. Di fronte alla minaccia di perdere il controllo del complesso, Mahdi si trova costretto a prendere decisioni che hanno ripercussioni drammatiche. Tornato in città dopo mesi di assenza, Ludo si comporta in modo strano. Ora frequenta un gruppo di ragazzi ricchi e spregiudicati, lasciandosi coinvolgere nella loro spirale di perdizione, e neppure l'incontro improvviso con Bea e Mahdi lo distoglie da un piano di vendetta pericoloso e distruttivo, l'unico modo per mettere a tacere il senso di colpa che lo divora.

Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Sky Original - HD

Nel frattempo, Lorenzo sembra un uomo nuovo: il suo incontro ravvicinato con la morte gli ha fatto scoprire una profonda spiritualità e vorrebbe approfittare della sua seconda chance, chiaramente nell'unico modo che conosce. Snake, il personaggio interpretato da Salmo (anche supervisore musicale della vivace colonna sonora della serie), invece, si è lasciato tutto alle spalle cancellando la sua vecchia identità. Incastrato in una sorta di loop esistenziale, il suo rendersi conto di come il richiamo di una vendetta incompiuta sia ancora troppo forte è al centro del sesto episodio, a lui interamente dedicato, una storia verticale che vede anche la partecipazione di un inedito Alessandro Borghi. L'eccezionalità è tale che Sky dedicherà alla puntata anche una trasmissione speciale su Sky Cinema Due l'11 aprile. Una versione estesa che sarà disponibile anche su NOW per tutti coloro abbonati al Pass Cinema.

Bèn Dàn: L'episodio tutto dedicato a Snake

Intitolato Bèn Dàn, l'episodio mostrerà Snake come un latitante, ricercato dalla polizia per tentato omicidio. Deve cancellare il suo passato per fuggire con una nuova identità e, nel frattempo, vive e lavora in una città-palazzo, un alveare di appartamenti e attività commerciali gestito da una comunità cinese, aspettando che Arturo (Borghi), un pregiudicato, riesca a procurargli un passaporto nuovo. Mentre le giornate si ripetono tutte uguali, Snake vede il suo piano intralciato da Kyru (Lisa Wong). La situazione si complica e lui deve decidere se rinunciare alla sua unica possibilità di lasciare per sempre la città-palazzo e cambiare vita o aiutare Kyru.

In attesa di scoprire dove le prossime mosse condurranno lui e Lorenzo, così come Bea, Mahdi e Ludo, e anche Zak (Fahd Triki), il capo pieno di sogni della Kasba, e Nael (Noè Nouh Batita), il suo "fratello" molto più irruento e impulsivo, Sky e Billboard Italia hanno celebrato l'atteso lancio di Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco con un evento anch'esso speciale. Al District 272 Club di Milano si è tenuta l'esclusiva festa The Block Is Burning Party, con performance, dj set e un colosso della scena milanese come ospite speciale, Jake La Furia.