Emmy 2024: Dalla dolcezza di Jonathan Bailey alla commozione di Lily Gladstone, le migliori reazioni dei nominati

Le prime volte, le conferme e le sorprese: ecco come le star di Hollywood hanno reagito alle nomination dei prestigiosi premi della tv.

La giornata di ieri, 17 luglio 2024, alcune star di Hollywood la ricorderanno sicuramente con commozione. Come ogni anno, a metà luglio arriva l'annuncio delle nomination degli Emmy, i riconoscimenti che premiano le eccellenze della tv americana. In attesa della cerimonia di premiazione che si terrà a Los Angeles il prossimo 15 settembre, quest'anno le candidature sono state annunciate dalla star di Abbott Elementary Sheryl Lee Ralph (vincitrice del premio come miglior attrice non protagonista in una serie comica due anni fa e nuovamente candidata quest'anno) e dall'ex star di Veep Tony Hale. Per molti attori si tratta della prima nomination, altri invece sono degli habitué. Per tutti i nominati, in ogni caso, si tratta di un momento di gioia da condividere con i fan e con i colleghi con cui hanno condiviso lunghe settimane di set. Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni dei nominati e scelto le più significative.

Le prime volte di Jonathan Bailey, Lily Gladstone, Richard Gadd e tutti gli altri

Jonathan Bailey e Matt Bomer, Compagni di viaggio (candidati rispettivamente come miglior attore non protagonista in una miniserie e miglior attore protagonista in una miniserie)

Jonathan Bailey, che riceve per la prima volta una nomination agli Emmy, ha scritto: "Interpretare Tim Laughlin è stata l'esperienza di una vita, e lo porterò sempre con me. Che questa esperienza venga riconosciuta in questo modo, e insieme a Matt, il mio copilota per eccellenza, è davvero incommensurabile. Non mi sfugge che questo tipo di riconoscimento sia raro. Sono cresciuto assaporando la minima offerta televisiva e cinematografica queer, mentre combattevo contro i media problematici e le critiche della società alla vita queer. Ho amato così tante performance drammatiche premiate di personaggi gay, ma per me e Matt essere nominati insieme come attori gay sembra il tipo di progresso che avrebbe reso il mondo un posto più facile in cui crescere. Per questo sono grato e incredibilmente orgoglioso. Grazie alla TV Academy per questa opportunità. Condivido questo con Ron, Matt, Noah, Jelani, Allison, l'intera famiglia dei Compagni di viaggio. E naturalmente, con Tim e tutti gli altri angeli che hanno combattuto prima di noi".

Per Matt Bomer si tratta invece di una seconda volta, visto che era già stato nominato nel 2014 per il film di HBO The Normal Heart. L'attore ha definito la notizia "una bella sorpresa" e ha aggiunto: "Sono incredibilmente grato ed emozionato che anche il meraviglioso lavoro di Jonny e Ron sia stato riconosciuto. Il fatto che due attori dichiaratamente gay e impegnati in una storia d'amore siano stati riconosciuti in questo modo mi commuove profondamente".

Lily Gladstone, Under the Brigde (candidata migliore attrice non protagonista in una miniserie)

Insieme a Kali Reis, Lily Gladstone ha raggiunto un primato: sono le prime attrici indigene a ricevere una nomination agli Emmy. Quest'ultima ha commentato l'onore ricevuto scrivendo: "Sono così commossa da questa nomination. Condivido con tutto il cuore l'onore con il cast stellare di Under the Bridge che ha portato una compassione così profonda e un talento ineguagliabile nel raccontare la storia di Reena Virk. Ogni cuore pulsante sullo schermo ha dato così tanto di sé per onorare la sua eredità, e vorrei ringraziare in modo particolare Vritika, Archie e Riley, sono così ispirato da tutti voi. Grazie a Quinn Shephard, Samir Mehta, Liz Tigelaar, Stacey Silverman, Gina Gammell e Riley Keough per aver portato alla luce questa storia e per essere stati campioni di empatia. Sarò eternamente grata per aver fatto parte di questo viaggio".

Kali Reis, True Detective: Night Country (candidata migliore attrice non protagonista in una miniserie)

Kali Reis si è detta "senza parole" e ha dichiarato: "È stato un grande onore lavorare al fianco della visionaria Issa López e della leggendaria Jodie Foster. Essendo solo il mio terzo ruolo da attrice, non avrei mai pensato di avere l'opportunità di buttare giù porte al fianco di esseri umani di talento come Lily Gladstone e D'Pharaoh Woon-A-Tai. Come orgogliosa donna di colore Wampanoag-Capoverdiana, sono emozionata di vedere la progressione della rappresentanza in questo settore mentre continuiamo a raccontare le nostre storie".

Jodie Foster, True Detective: Night Country (candidata migliore attrice protagonista in una miniserie)

"Sembra proprio una lettera d'amore dall'alto. È la mia prima nomination agli Emmy come attrice ed è particolarmente emozionante condividere questa gioia con il nostro team di Night Country. Non potremmo amarci e fidarci di più gli uni degli altri, dopo esserci aggrappati con tutte le nostre forze alla vita nella neve, trovando la strada nell'oscurità. Essere parte della famiglia di True Detective con Issa López come nostro impavido leader è un dono che continua a dare", è stata la reazione di Jodie Foster.

Sofia Vergara, Griselda (candidata migliore attrice protagonista in una miniserie)

La determinazion di Sofia Vergara, che ha voluto cimentarsi per la prima volta con un complicato ruolo drammatico, è stata premiata. L'ex star di Modern Family ha commentato: "Wow. Griselda è stato il mio primo ruolo drammatico in assoluto e ci sono voluti 15 anni per darle vita. Sono incredibilmente grata a tutti coloro che hanno fatto parte di questa serie. Non avrei mai potuto farlo senza il mio regista Andres Baiz, il mio co-protagonista Alberto Guerra, Eric Newman e l'intero team creativo, il mio socio e produttore Luis Balaguer, Ted Sarandos, Bela Bajaria e il loro team di Netflix e tutto il fantastico cast e la troupe. Non avrei mai sognato che dopo Modern Family avrei potuto lavorare a qualcosa di così speciale come Griselda. Sono onorata di essere riconosciuta insieme a Jodie, Brie, Juno e Naomi, donne incredibili che ci hanno regalato una TV incredibile quest'anno. Grazie alla Television Academy per questo incredibile onore!".

Richard Gadd, Jessica Gunning e Nava Mau, Baby Reindeer (rispettivamente candidati miglior attore protagonista e miglior attrice protagonista e miglior attrice non protagonista in una miniserie)

Il fenomeno Baby Reindeer non poteva che entrare a gamba tesa nelle nomination di quest'anno, L'autore e protagonista della serie Richard Gadd ha scritto: "Non avrei mai potuto immaginare nei miei sogni più sfrenati quando scrivevo questo show nel mio piccolo appartamento durante il Covid che avrebbe ottenuto 11 nomination agli Emmy. Sono così grato all'Academy per aver riconosciuto questo show. Avete fatto avverare i sogni di un ragazzino di una piccola città scozzese e sto piangendo, di felicità, anche mentre scrivo questo. Vorrei estendere i miei ringraziamenti a Netflix, Clerkenwell e a tutto il meraviglioso cast e la troupe che hanno lavorato a questo show, così come al mio team che è semplicemente il migliore. Vorrei anche ringraziare We Are Survivors per tutto il loro aiuto nel settore della beneficenza, così come al Suzy Lamplugh Trust. Dieci anni fa ero giù e fuori. Spero che questo serva a ricordare a chiunque stia attraversando un momento difficile in questo momento di andare avanti. C'è luce anche nelle stanze più buie. Combatti duramente e la troverai".

Incredula anche Jessica Gunning, l'interprete della stalker Martha, che ha scritto: "Sopraffatta non è proprio il termine giusto... stupita sarebbe più appropriato! Grazie mille alla Television Academy per questo incredibile onore. Sono così orgogliosa di far parte di Baby Reindeer e vedere che ha ottenuto 11 nomination agli Emmy è incredibile; essere anche nominata, e insieme ad alcune delle mie attrici preferite, è davvero un sogno che si avvera. Non riesco proprio a crederci".

Nava Mau ha sottolineato quanto sia importante questo riconoscimento per un'attrice trans e latina scrivendo: "Sono completamente senza parole. Questa mattina è una montagna russa di emozioni, piena di lacrime di gioia per questo riconoscimento del mio lavoro e per la mia umanità come donna trans latina. Oggi è un'affermazione della mia esistenza e del mio percorso come attrice professionista. È un sogno che si avvera e sono così onorata e profondamente grata per questa nomination. Soprattutto, sono grata ai miei colleghi non solo per avermi conferito questa nomination, ma anche per aver celebrato questo momento rivoluzionario per la comunità trans in generale".

Naomi Watts, Feud: Capote vs. the Swans (candidata migliore attrice protagonista in una miniserie)

Anche per Naomi Watts si tratta della prima nomination agli Emmy in assoluto. La sua reazione è stata di assoluta sorpresa. "Pensavo che gli annunci sarebbero arrivati ​​più avanti questa settimana, e sono così felice di essermi sbagliata perché non avrei dormito la notte scorsa! Ero a casa e pensavo di andare a fare una nuotata quando il mio assistente mi ha chiamato per darmi questa fantastica notizia (di solito manda messaggi e chiama solo quando qualcosa non va!). Ho strillato e ho subito chiesto se anche Billy era stato nominato. Lo è stato, il che rende la giornata ancora più speciale. Sono davvero emozionata e oltremodo orgogliosa di questo show, del nostro incredibile cast, in particolare del nostro caro e rimpianto Treat Williams e grata alla Television Academy per questo riconoscimento e all'incomparabile Ryan Murphy per il suo costante sostegno alle donne", ha dichiarato l'attrice australiana.

Lamorne Morris, Fargo (Miglior attore non protagonista in una miniserie)

Lamorne Morris ha puntato sull'ironia. "Grazie alla Television Academy per aver finalmente riconosciuto tutto il mio duro lavoro in New Girl! Anche se credo che sia una certezza, vedo che sono stato nominato insieme a Robert Downey Jr. che mi ha rubato il ruolo in Tropic Thunder. Io e i miei colleghi candidati non lasceremo correre", ha scritto.

Da Gary Oldman a Larry David: Le reazioni degli attori navigati

Gary Oldman, Slow Horses (candidato miglior attore protagonista in una serie drammatica)

Non si direbbe ma per Gary Oldman questa è solo la seconda nomination agli Emmy (la prima era arrivata nel 2001 per un ruolo da guest star in Friends). Nel commentare la notizia, l'attore ha sottolineato la grande qualità dello show dicendo: "Sono orgoglioso di far parte di un team che oggi ha ricevuto 9 nomination agli Emmy Award, tra cui una per me. Tutta la nostra famiglia di Slow Horses cerca ogni giorno di realizzare uno show di qualità e, mentre lo facciamo, non pensiamo mai ai premi, il che rende molto gratificante vedere il lavoro riconosciuto in così tante aree. Il nostro cast, il regista, lo scrittore, il compositore e ogni reparto e area creativa prodigano un talento e un'attenzione così attenti, che è incredibile vedere tutto questo unirsi e avere la risposta che abbiamo avuto. Per quanto mi riguarda, ho sempre amato la qualità delle cose che puoi vedere in televisione e sì, i cliché sono veri, sono onorato di essere aggiunto all'impressionante lista di altri candidati oggi e negli anni passati".

Larry David, Curb Your Enthusiasm (miglior serie comica, candidato miglior attore protagonista in una serie comica)

Inconfondibile l'ironia di Larry David, ormai alla sua trentesima volta come nominato, che ha così commentato le nomination a Curb Your Enthusiasm: "Miglior serie comica: Mi scalda il cuore vedere che la misantropia viene finalmente riconosciuta come una forma d'arte. Miglior attore protagonista in una serie comica: Questo è un giorno triste per gli attori di tutto il mondo. Vedete? Chiunque può farlo!".

Robert Downey Jr., Il Simpatizzante (candidato miglior attore non protagonista in una miniserie)

Un anno d'oro per Robert Downey Jr. che, dopo l'Oscar, si affaccia anche tra i candidati degli Emmy. "Condivido questa nomination con l'incomparabile regista Park, Hoa Xuande, Sandra Oh e i miei straordinari compagni di cast vietnamiti. È stato un privilegio partecipare a questo straordinario progetto interculturale. Ringrazio la Television Academy per aver riconosciuto le mie cinque piccole parti all'interno del più ampio insieme de Il Simpatizzante", ha scritto l'attore.

Jamie Lee Curtis, The Bear (candidata migliore attrice ospite in una serie comica)

"Una mattinata davvero allegra. Il team di The Bear, dalle parole ai suoni e tutto ciò che sta nel mezzo è rappresentato in modo così bello con il loro record di 23 nomination. Lo show è unico per la sua bellezza, potenza e verità e sono onorato di essere un membro della famiglia creativa".

Jonathan Pryce, The Crown e Slow Horses (candidato miglior attore non protagonista in una serie drammatica, Miglior attore ospite in una serie drammatica)

Jonathan Pryce è alla sua quarta nomination in totale. A proposito del suo impegno in The Crown ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso del duro lavoro e dell'integrità di tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione di The Crown. Mi è piaciuto particolarmente rivelare i molti aspetti positivi del personaggio del principe Filippo che erano precedentemente sconosciuti al pubblico. È stato un privilegio interpretarlo ed è un privilegio essere stato nominato dai miei pari. Grazie." Su Slow Horses, invece, ha detto: "È una gioia far parte di questo straordinario show. I miei ringraziamenti vanno anche a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo thriller originale, dark e divertente".