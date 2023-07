Emmy 2023 tra commozione e attivismo: Le migliori reazioni dei nominati

Speciali Serie TV

Dalle prime volte di Jessica Chastain e Pedro Pascal, alla sorpresa delle italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco: ecco come le star di Hollywood hanno reagito alle nomination.

Come ogni anno, la giornata post annuncio delle nomination degli Emmy ci regala le reazioni di chi ha ricevuto l'onore della candidatura. Quest'anno la gioia sembra più sobria, visto che Hollywood sta attraversando un periodo difficile tra sciopero degli sceneggiatori - che va avanti ormai da oltre 2 mesi - e imminente sciopero degli attori rappresentati dal sindacato SAG-AFTRA. Non mancano, comunque, i messaggi commossi di chi ha ricevuto la prima nomination o di chi chiude in belllezza un percorso festeggiando la fine di una serie con questo riconoscimento, "la ciliegina sulla torta più dolce" l'ha chiamata Rachel Brosnahan (candidata come migliore attrice protagonista in una serie comica per La fantastica signora Maisel). Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni dei nominati e scelto le più significative.

Le prime volte di Pedro Pascal, Jessica Chastain e gli altri

Jessica Chastain, George & Tammy (candidata miglior attrice protagonista in una miniserie)

"Che incredibile onore ricevere una nomination agli Emmy (la mia prima!) per uno show che è stato un dono assoluto. È stato un enorme privilegio incarnare Tammy Wynette. Tammy una volta ha detto: 'Credo che tu debba vivere le canzoni'. "È stato un sogno vivere nella sua musica e sono molto grata di aver avuto l'opportunità di rendere omaggio alla sua eredità. Questo è stato un viaggio di 10 anni e essere riconosciuti dalla Television Academy è la ciliegina su questa deliziosa torta!", la reazione di Jessica Chastain.

Pedro Pascal, The Last of Us (candidato miglior attore protagonista in una serie drammatica), Saturday Night Live (candidato miglior attore ospite in una serie comica)

"Far parte di The Last of Us è stato un sogno diventato realtà e lavorare al fianco di Bella Ramsey lo ha reso molto più speciale. L'accoglienza che lo show ha ricevuto è qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. Questo non sarebbe stato possibile senza l'incredibile mondo costruito da Craig Mazin e Neil Druckmann, la nostra troupe instancabilmente laboriosa e dedicata, e la bellissima provincia dell'Alberta. Condivido questo onore con loro e con i meravigliosi scrittori. Grazie alla Television Academy per non uno ma tre grandi onori. Ho ammirato tutti questi attori in questa categoria per così tanto tempo, quindi essere incluso al loro fianco è una vera emozione", ha dichiarato Pedro Pascal commentando la sua nomination - di 3 - per The Last of Us.

Bella Ramsey, The Last of Us (candidata miglior attrice protagonista in una serie drammatica)

Anche la 19enne Bella Ramsey, una delle candidate più giovani, ha commentato: "Sono così felice per l'intero team e immensamente orgogliosa di questa serie e di tutte le persone coinvolte. Sono particolarmente orgogliosa del mio amico Keivonn Woodard (il suo primo lavoro e la sua prima nomination), la mia anima gemella Craig Mazin e la mia roccia e miglior aiutante di sempre... Pedro Pascal. È stato l'anno migliore della mia vita grazie a The Last of Us, quindi ricevere questo riconoscimento insieme ad altri artisti fenomenali fa sentire il mio cuoricino molto grande, grazie".

Jeremy Allen White, The Bear (candidato miglior attore protagonista in una serie comica)

Alla prima nomination anche Jeremy Allen White che prima di The Bear aveva mostrato la sua bravura in Shameless. "A Chicago le persone mi riconoscono ancora come il tizio di Shameless", ha dichiarato l'attore a Deadline. A proposito della sua candidatura per The Bear, dove interpreta lo chef Carmy Barzatto, ha detto di sentirsi molto emozionato: "Sono un disastro alle premiazioni, anche solo per essere in mezzo a così tante persone che ammiro così tanto. Non voglio sembrare uno stronzo, ma sono stato molto fortunato a vincere un paio di premi. Ma giuro che quando annunciano il mio nome, il mio istinto mi dice tipo 'Oh, merda. Ora devo andare a parlare di fronte a tutte queste persone che amo, e spero di non sembrare un idiota'".

Alan Ruck, Succession (candidato miglior attore non protagonista in una serie drammatica)

Prima nomination anche per Alan Ruck che ha lasciato il segno con il suo Connor Roy in Succession. L'attore ha ringraziato l'Academy, i colleghi e la troupe scrivendo: "Grazie alla Television Academy per averci salutato in questo modo. L'ho detto molte volte, ma ho aspettato uno show come Succession per tutta la mia carriera, quindi ricevere la mia prima nomination agli Emmy per questo particolare progetto rende la cosa ancora più gratificante. Essere nell'orbita di Jesse Armstrong, Mark Mylod e dei migliori scrittori, registi, designer e troupe del pianeta è stata un'esperienza straordinaria. Condivido questo con tutti quelli dietro la macchina da presa e, naturalmente, con la mia famiglia sullo schermo, alcuni degli attori più incredibili con cui abbia mai lavorato. Mando un ringraziamento speciale a Justine Lupe, la mia fantastica compagna di scena e cara amica con cui ho trascorso così tanto tempo in questa folle corsa. Non vedo l'ora di riunirci con tutti, e nel frattempo sono solidale con i miei colleghi attori, i nostri colleghi sceneggiatori e tutti durante questo momento critico per la nostra industria".

Jenna Ortega, Mercoledì (candidata miglior attrice protagonista in una serie comica)

Jenna Ortega, 21 anni, è la più giovane attrice a ricevere una nomination nella sua categoria. L'interprete di Mercoledì Addams ha scritto su Instagram: "Che meravigliosa notizia sentire che il team di Mercoledì ha ricevuto dodici nomination agli Emmy. Sono stata così fortunata ad assistere in prima persona all'incredibile tempo e impegno dedicati dal nostro cast, troupe, sceneggiatori e registi, e mi sento così entusiasta di poter condividere tutto questo con loro. Television Academy, grazie per l'onore, è un piacere".

Diego Luna, Andor (serie candidata miglior serie drammatica)

Diego Luna ha riflettuto sulla portata delle nomination alla serie ambientata nell'universo di Star Wars, Andor: "Voglio ringraziare la Television Academy per le incredibili otto nomination per Andor. Abbiamo deciso di realizzare una serie drammatica che sfidasse la categorizzazione del genere nel raccontare una storia umana avvincente e riconoscibile, raccontata in un'ambientazione straordinaria, ultraterrena ma identificabile, ed è così gratificante vederlo celebrato dall'industria nello stesso modo in cui il pubblico di tutto il mondo lo ha accolto. È particolarmente gioioso vedere Andor nominata per Miglior serie drammatica, in quanto testimonianza del lavoro collettivo di centinaia e migliaia di persone davanti e dietro la telecamera che hanno dato vita al nostro spettacolo. La visione di Tony Gilroy per la serie è stata stimolante e mi sento così fortunato a condividere questo momento con tutti i miei collaboratori. Non vedo l'ora di festeggiare con tutti, soprattutto una volta che i leader del settore avranno stretto accordi equi con sceneggiatori, attori e innumerevoli altri artigiani che condividono la loro passione e il loro talento e meritano di essere adeguatamente ricompensati per il loro contributo a quella che è senza dubbio un'età dell'oro per televisione e film."

Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, The White Lotus (candidate migliore attrice non protagonista in una serie drammatica)

Grande emozione per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe candidate per la seconda stagione di The White Lotus. "È difficile descrivere quello che provo. Un'esplosione nel petto. Nella mia pancia. E immensa gratitudine. E Amore. Sempre di più, Amore.Questa è già una vittoria per me, la più grande!", ha scritto Impacciatore. "Sono completamente sopraffatta dalla gratitudine per la nomination. Far parte di The White Lotus e lavorare con Mike White, David Bernard, HBO e l'intero cast e la troupe è stata l'opportunità di una vita, e quest'anno è stato un sogno che si avvera. Grazie alla Television Academy per questo incredibile onore. Congratulazioni a tutti i miei colleghi candidati il ​​cui lavoro mi ha costantemente ispirato da lontano. Dal mio cuore: grazie, grazie, grazie!", ha commentato Tabasco aggiungendo su Instagram: "Abbiamo condiviso così tanta vita insieme e grazie per questa singola nomination così inaspettata ma così celebrata!!!". "CONGRATULATIONS Meravigliosa creatura!!!!! Ti tengo la mano sulla Luna!!!!", le ha scritto la collega di nomination Sabrina Impacciatore.

Le reazioni dei pluricandidati e dei veterani

Bob Odenkirk, Better Call Saul (candidato migior attore protagonista in una serie drammatica)

Soddisfatto anche Bob Odenkirk che si gioca l'ultima chance di vittoria per il ruolo dell'avvocato James Morgan "Jimmy" McGill, meglio noto come Saul Goodman, nello spin-off di Breaking Bad Better Call Saul. "Sono entusiasta e onorato che il ruolo di Jimmy/Saul sia stato il ruolo di una vita e tutto quello che potevo fare era cercare di trarne il massimo ogni singolo giorno. Devo dire che sento che questo è un apprezzamento per il anche tutto il cast e la troupe perché tutti intorno a me mi hanno reso migliore in questo ruolo. Grazie ad AMC e alle due menti Vince Gilligan e Peter Gould per aver scritto un capolavoro per tutti noi. Sono entusiasta che anche la mia amica Rhea Seehorn sia stata nominata. Questa è una cosa meravigliosa da condividere mentre celebriamo questi personaggi e questo meraviglioso sforzo che abbiamo fatto insieme", ha dichiarato Odenkirk.

Brett Goldstein e Juno Temple, Ted Lasso (candidato miglior attore e attrice non protagonista in una serie comica)

Anche Brett Goldstein celebra la stagione finale di Ted Lasso nel migliore dei modi ricevendo una nomination. "Ca**o si! È incredibile! Essere nominati una volta è follia, due volte è pazzesco, ma fare una tripletta sembra assurdo e prova che viviamo in una simulazione. Mi fa sentire incredibilmente fortunato, specialmente quando sono in compagnia di autentiche leggende della recitazione. Che viaggio è stato Ted Lasso, pieno di magia. Grazie alla Television Academy per aver reso la mia vita un sogno. Sono dannatamente commosso", ha dichiarato l'attore.

La collega Juno Temple invece ha scritto: "Essere nominata per un Emmy è assolutamente strabiliante, ma essere nominata insieme ad alcune delle mie persone preferite al mondo - Hannah, Phil, Brett e Jason - non ho parole per descrivere questo momento magico. È stata una gioia assoluta dare vita a Keeley Jones. Grazie al cast, agli sceneggiatori e alla troupe di Ted Lasso per aver reso questa avventura indimenticabile sotto ogni aspetto. Sono così profondamente onorata e grata. AFC Richmond per sempre!".

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel (candidata miglior attrice protagonista in una serie comica)

"Questa è la ciliegia più dolce in cima a questo meraviglioso gelato di 5 stagioni. Grazie all'Academy per l'amore che hanno mostrato verso la nostra ultima stagione. Grazie a chi lo ha reso possibile. Siamo così grati di essere stati invitati di nuovo alla festa per un ultimo urrà", ha scritto la protagonista de La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan che per lo stesso ruolo aveva già vinto nel 2018.