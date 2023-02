Django sta arrivando! Autori, registi, cast italiano e Franco Nero presentano la serie dal 17 febbraio su Sky

Speciali Serie TV

L'attesa è quasi finita: il 17 febbraio arrivano su Sky e in streaming su NOW i primi 2 episodi dei 10 di Django, la serie ispirata al film di Sergio Corbucci del 1966. A presentarcela con autori, registi e produttori, il Django originale, Franco Nero, Manuel Agnelli, Thomas Trabacchi, Vinicio Marchioni, Camille Dugay.

L'attesa sta per terminare: dal 17 febbraio ogni venerdì su Sky e in streaming su NOW arriva Django, la serie western in 10 episodi scritta da Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli e diretta da Francesca Comencini, David Evans e Enrico Maria Artale, che porta sul piccolo schermo una rivisitazione moderna e ambiziosa del personaggio creato da Sergio Corbucci e Franco Nero per il cult movie omonimo del 1966. Anche in questa serie Django è un antieroe, un uomo in crisi, spezzato, che ha perso la famiglia e in una guerra non sua ha fatto cose che non riesce a perdonarsi e che condizioneranno la storia. Arriva nel fango (un elemento comune all’originale) di New Babylon, un agglomerato di casupole che accoglie schiavi liberati e reietti in genere, in cerca della figlia sopravvissuta a un massacro. E il resto lo vedrete da soli. Ci sono conflitti archetipici del western, cattivi (o cattive), traumi e sentimenti crudi. E naturalmente non mancano le sparatorie. Quella che Comencini ha definito "una bella follia" è stata presentata, dopo l'anteprima dei primi due episodi alla Festa del cinema di Roma coi protagonisti stranieri Matthias Schoenarts, Noomi Rapace e Lisa Vicari, da autori, produttori e cast italiano: Manuel Agnelli, Thomas Trabacchi, Vinicio Marchioni, Camille Dugay e Franco Nero in un piccolo ruolo molto speciale.

Django: Parlano i realizzatori

Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Studios per l'Italia e la Germania, ha ricordato il primo incontro con gli sceneggiatori, che "lasciava presagire una serie molto attuale più di tante altre, con temi come la follia della guerra, quella che continua dopo la guerra di Secessione con i problemi dell'integrazione razziale e tutto questo su un impianto di rapporti psicologici incredibilmente attuali. Sono tutti personaggi alla ricerca di una seconda chance nella vita, di risolvere il proprio conflitto interiore, in un contesto western". Gli fa eco Francesca Comencini, direttrice artistica di tutta la serie e regista dei primi quattro episodi, parlando di una bellissima sceneggiatura che si misura con un genere leggendario "seguendone le tracce nell'audacia, nella follia, nella libertà e nel desiderio di raccontare con il western le speranze, le contraddizioni e le paure del nostro tempo". Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya, concorda sul progetto innovativo che si innesta nella tradizione della società. "Come Gomorra riprendeva il filone crime anni '90, il western è utilizzato per raccontare il presente con una struttura narrativa complessa, che sfida lo spettatore. La serie si sviluppa su due piani temporali, ha una struttura anche mystery perché ognuno dei personaggi non conosce un segreto relativo all'evento decisivo della sua vita. Lo scopriremo nell'arco del racconto fino ad un finale splendido e commovente".

Per scrivere questo Django, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli si sono come d'abitudine documentati moltissimo: "I riferimenti sono molto precisi e vengono dalla storia della guerra civile americana e dei 7 anni successivi, abbiamo letto libri in cui si parlava di come si viveva e si mangiava e ci sono stati di aiuto dei diari coevi, come quello di Sarah Crosby, la prima donna predicatrice. In questo mondo finisce la guerra ma inizia la segregazione razziale, ci sono situazioni simili a ciò che viviamo oggi. Al centro c'è un grande tema: vogliamo un mondo chiuso o un mondo aperto e inclusivo? E' un western ma anche un thriller psicologico". Secondo Francesca Comencini: "Il western torna sempre perché è una cornice fiabesca nera che consente di parlare delle nostre paure e di esorcizzarle, come facevano i grandi registi degli anni Settanta". Sulla specificità dell'approccio italiano al genere da noi reinventato, Tozzi cita un grande scrittore israeliano: "Una volta a un convegno, Yehoshua disse: "noi ebrei possiamo fare solo cose sull'identità, i francesi sull'amore e voi italiani sulla famiglia". Per me è l'elemento umano che sta al centro delle nostre storie e la qualità cinematografica nella realizzazione".

Django: La partecipazione di Franco Nero

Franco Nero, 81 anni portati splendidamente e una carriera densa di ruoli memorabili, racconta così il suo coinvolgimento nel progetto:

Due anni fa dovevamo fare Django Lives con una sceneggiatura di John Sayles, poi è arrivato il il covid ed è stato rimandato e nel frattempo Tozzi mi chiamava dicendomi: "ci devi essere perché è un omaggio", così come aveva fatto Tarantino per Django Unchained. Ho posto l'unica condizione di fare poche scene tutte insieme e sono stato accontentato, in una settimana ho fatto tutto. Ho il ruolo un po’ insolito di un reverendo che ha studiato medicina e aiuta Django. Mi ha fatto piacere stare nell’atmosfera del western, coi villaggi, i cavalli, cose a cui sono molto affezionato. Mi sono trovato molto bene con Francesca. Matthias Schoenarts ha un po' esagerato. si inginocchiava per baciarmi le mani! E' un attore bravissimo e quando gli attori sono bravi è bello lavorare. In Inghilterra, dove ho lavorato molto, si dice "se lavori con i cani diventi cane anche tu, se lavori con il top sei stimolato a dare il meglio.

Franco Nero ricorda Django e spiega perché è un film di culto

Quel film è un miracolo, nato senza una lira e girato senza soldi. Facemmo una scena prima di Natale del 1966 e poi interrompemmo. Durante le feste Sergio e il fratello Bruno fecero una scaletta che è piaciuta agli spagnoli, così abbiamo girato una settimana in Spagna poi qua a Roma alla Elios in mezzo al fango. E' stato un film durissimo, era inverno, c’era molto freddo, dopo la scena nelle sabbie mobili mi hanno portato in ospedale la sera, dove mi frizionavano con l'alcol. Fu un successo clamoroso, oggi il MOMA ne conserva una copia. In Giappone prima veniva Franco Nero, poi Clint Eastwood, Paul Newman e Steve McQueen. Quando facevo Camelot a teatro si era sparsa la voce e c'era un via vai di attori, di star, da Warren Beatty a Newman a George C. Scott che venivano a incontrarmi e volevano vedere Django. Era un film politico. Tarantino ha ripreso questa cosa quando ha voluto fare il suo omaggio all'originale: nel nostro film gli oppressi erano i peones e nel suo i neri, ma ha preso molto da Django, che ha avuto molto successo tra i giovani e i lavoratori di tutto il mondo. E' un film che non muore mai e il western è l'unico genere che non è mai morto.

Django: Gli attori italiani nel cast

Il ruolo di Oscar, comproprietario di una società di estrazione petrolifera, è ricoperto dal poliedrico Manuel Agnelli, un altro entusiasta del western, alla sua prima prova di recitazione, che si è divertito tantissimo e non esclude di riprovarci: "Mi preparo a questo ruolo dall’età di 5 anni! Come attore sono un gran cagnaccio che forse è diventato almeno un pony, soprattutto grazie a tutti e specialmente a Nicholas Pinnock (John Ellis, fondatore di New Babylon, ndr) che mi ha dato un sacco di consigli ed è stato molto disponibile. Il western è un gran divertimento ma anche una proiezione verso l’avventura, confini che non abbiamo esplorato, che ci porta ad avere il coraggio di vedere cosa c’è oltre. Con internet stiamo perdendo curiosità, mentre il mistero porta a osare, a provare a superare i propri limiti. Sono appassionato di tiro dinamico, mi sono presentato sul set dicendo che sapevo sparare, mi sono esercitato due giorni con la pistola a tamburo e alla fine mi hanno fatto sparare solo col fucile. Vinicio Marchioni è il capitano Parisi, superiore e amico di Django nell'esercito confederato: "Il mito della frontiera oggi andrebbe riproposto e riscoperto, quell’attrazione a fare cose che non sapevi prima di intraprendere il viaggio dell’eroe, un'epica ultimamente un po’ appiattita. Sono felice di far parte di una serie che prende questo genere ma lo rivitalizza, lo rinnova e lo rinsalda con temi come l'omosessualità e un certo tipo di figura femminile e di aver diviso il set con un attore incredibile come Matthias Schoenaerts, che ti obbliga a essere presente e vero".

Thomas Trabacchi, che è Rosario, uno dei villain del film, esprime "orgoglio e gratitudine per essere stato scelto e aver fatto parte di una storia con un antieroe, con temi universali ed eccellenze italiane come un candidato all' Oscar per il trucco (Maurizio Silvi, scomparso nel 2022, ndr) e dei costumi incredibili di Alessandro Lai. E' il privilegio di tornare bambino e riappropriarsi del gioco del nostro lavoro, senza nulla togliere alle difficoltà di un set mastodontico". Camille Dugay è Margaret, la moglie di Django, che conosciamo nei flashback. Meno familiare degli altri col genere western, ha visto I compari di Robert Altman e di aver letto Furore di John Steinbeck, anche se non ambientato nello stesso periodo, per entrare nel mood di questa gente che non ha niente ed è costretta a spostarsi: "E' stato interessante anche all’interno di situazioni codificate poter lavorare alla costruzione del personaggio. Qua i personaggi femminili hanno ruoli fondamentali ma diversi nei confronti del potere e del maschile. Sono stata felice di lavorare al fianco di Matthias che ha delle intuizioni incredibili e una generosità unica".

Sulla trama di Django, di cui abbiamo visto in anteprima i primi sei episodi, non vi riveliamo niente, ma vi proporremo a breve le nostre interviste video, invitandovi a vederlo perché coi suoi ritmi epici e distesi e i suoi personaggi in conflitto tra di loro e soprattutto con se stessi vi sorprenderà più volte, che amiate il genere o meno. Appuntamento dal 17 febbraio coi primi due episodi su Sky e in streaming su NOW.