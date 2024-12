Dexter torna nel prequel Original Sin, ma vi ricordate tutto di lui? 5 cose da sapere prima di vedere la nuova serie

Speciali Serie TV

Debutta il 13 dicembre su Paramount+ la serie prequel che torna alle origini del killer reso celebre da Michael C. Hall: ecco i dettagli da tenere a mente prima della visione.

Da semplice studente a serial killer vendicatore: quali sono stati i primi passi di Dexter Morgan? Dexter: Original Sin, la serie prequel di Dexter, debutta il 13 dicembre in streaming su Paramount+ e promette di riportarci indietro nel tempo per farci scoprire i meccanismi che hanno spinto un giovane e brillante stagista di medicina legale a uccidere seguendo, però, un proprio codice morale. Eppure già la serie originale di Showtime, durata 8 stagioni, aveva svelato vari episodi chiave del passato di Dexter (Michael C. Hall) attraverso i flashback. Per non parlare del fatto che la linea temporale di Dexter continuerà a espandersi con un'altra serie sequel dopo Dexter: New Blood intitolata Dexter: Resurrection. Il franchise dedicato a uno dei killer più famosi della tv, insomma, è più vivo che mai. Ecco 5 dettagli da tenere a mente prima della visione di Dexter: Original Sin.

Dexter: Original Sin, la trama e il cast della nuova serie tv

Ma partiamo con la trama di Dexter: Original Sin. Da dove partirà la storia? Scritta dallo showrunner di Dexter Clyde Phillips, Original Sin è ambientata nella Miami del 1991 e segue Dexter Morgan (interpretato, da giovane, da Patrick Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre Harry (Christian Slater), adotta un Codice che gli impone di trovare e uccidere soltanto persone che meritano di essere eliminate dalla società. Tutto questo stando ben attento a non entrare nel radar delle forze dell'ordine. Ed è più difficile, quando il giovane Dexter inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.



Trailer Uffciale ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della Serie TV - HD

Nella serie recitano anche Molly Brown (Billions) con il ruolo di una giovane Debra Morgan, la sorella di Dexter, Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) e Sarah Michelle Gellar (Buffy l'ammazzavampiri) nei panni rispettivamente di Aaron Spencer, il capo della Omicidi di Miami con il quale Harry ha una relazione decennale, e Tanya Martin, il nuovo capo di Dexter alla Scientifica. Ci sono poi anche James Martinez (Love, Victor), Christina Milian (Step Up: High Water) e Alex Shimizu (The Blacklist) che interpretano le versioni più giovani di tre personaggi familiari al pubblico di Dexter: i detective Angel Batista e María LaGuerta e l'analista forense Vince Masuka. Brittany Allen (The Boys) e Jasper Lewis, infine, sono state scelte per i ruoli della madre biologica e adottiva del protagonista, Laura Moser e Doris Morgan. Michael C. Hall torna come voce narrante nella testa di Dexter Morgan.

Dexter: 5 cose da ricordare prima di vedere Original Sin

Dexter: Original Sin introdurrà nuovi personaggi e nuove ambientazioni e, ovviamente, farà emergere anche dettagli finora poco noti del passato di Dexter. Qualcosa, però, la conosciamo già grazie alla serie originale. Vi rinfreschiamo la memoria.

La famiglia biologica di Dexter

Come ricorderete, Dexter viene adottato da Harry dopo il brutale assassinio della madre biologica, Laura Moser. Quest'ultima, un'informatrice della Polizia di Miami nella lotta contro il cartello colombiano, viene smembrata proprio di fronte ai suoi figli Brian e Dexter dentro un container. Giunto sul posto, Harry decide di adottare Dexter ma non suo fratello Brian. Però solo da adulto Dexter scopre dell'esistenza di quel fratello maggiore, Brian; serial killer anche lui (il famoso assassino del camion frigo), lascia indizi per catturare la sua attenzione e diventa uno dei suoi principali antagonisti. Dexter lo uccide alla fine della prima stagione per proteggere la sorella adottiva Debra.

La famiglia adottiva

Anche la famiglia adottiva di Dexter ha dei segreti. Sappiamo, per esempio, che Harry Morgan ha tradito più volte la moglie Doris nel corso degli anni (anche con la madre di Dexter, Laura). Doris muore quando Debra ha 16 anni, mentre è all'oscuro delle tendenze omicide del figlio adottivo. Debra, lo ricorderete, scoprirà soltanto molti anni dopo (al trmine della sesta stagione) il segreto del fratellastro di cui si rende conto di essere anche innamorata.

Il primo omicidio di Dexter

Nella serie originale i flashback rivelano che, già da adolescente, Dexter è assetato di sangue. Suo padre, per proteggerlo dai suoi impulsi distruttivi, organizza con lui delle battute di caccia, da cui tiene invece lontano sua figlia Debra. Ma cede presto. Dexter commette il suo primo omicidio all'età di 20 anni quando Harry, che sta morendo per una malattia cardiaca in un ospedale, gli dà il permesso di togliere la vita a una delle infermiere che stava uccidendo i pazienti con overdose di morfina.

Il codice morale imparato da Harry

Dopo la prima vittima, Harry decide di creare il famoso codice entro cui Dexter deve agire per assecondare i suoi impulsi e, allo stesso tempo, rimanere un uomo libero. Tra le regole da rispettare ci sono quella di accertarsi che la vittima sia da eliminare dalla società e quella di non lasciare tracce. Per non risultare sospetto, inoltre, Dexter deve coltivare interazioni sociali e sentimenti e fingersi assolutamente normale.

Gli altri spin-off di Dexter

Bisogna ricordare, infine, che Dexter è un franchise in espansione. La scorsa estate, durante il panel di Dexter: Original Sin al Comic-Con di San Diego, è stato annunciato che un ulteriore spin-off di Dexter, un secondo sequel con protagonista Michael C. Hall dopo Dexter: New Blood, intitolato Dexter: Resurrection, arriverà nel 2025 Paramount+. La notizia ha destato scalpore, considerato che nel finale di New Blood Dexter Morgan è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dal figlio Harrison. Il titolo, che fa riferimento a un resurrezione, e il fatto che Michael C. Hall tornerà in carne ed ossa ci fanno pensare che il personaggio sia, in qualche modo, sopravvissuto ancora una volta. Ma per il momento la trama della nuova serie è circondata dal mistero.