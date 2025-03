Daredevil: Rinascita, su Disney+ un nuovo capitolo per l'eroe di Hell's Kitchen

Speciali Serie TV

Il cast e gli addetti ai lavori di Daredevil: Rinascita ci hanno parlato della sfida di riportare in tv e nell'universo Marvel Matt Murdock, dell'evoluzione dei personaggi e delle spettacolari sequenze d'azione della serie. Dal 5 marzo su Disney+.

Daredevil è tornato e riserva parecchie sorprese. Debutta oggi 5 marzo, su Disney+, con i primi due episodi la nuova serie Daredevil: Rinascita che riporta sul piccolo schermo Matt Murdock, l'avvocato cieco che nasconde speciali abilità con cui combatte per la giustizia. Charlie Cox è tornato a interpretarlo dopo la conclusione della serie Netflix, durata 3 stagioni dal 2015 al 2018. In questi anni il pubblico è stato pazientemente in attesa, sperando di ritrovarlo. Finalmente il Diavolo di Hell's Kitchen e la sua New York, più oscura che mai, sono di nuovo sui nostri schermi. E stavolta per restare. Durante la conferenza stampa globale per il lancio della serie, i protagonisti e gli addetti ai lavori di Daredevil: Rinascita hanno parlato delle dinamiche più interessanti dietro la creazione di questo nuovo capitolo, anticipando cosa dobbiamo aspettarci.

Daredevil: Rinascita e l'evoluzione dei personaggi

In Daredevil: Rinascita, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione. Charlie Cox, l'attore che presta il volto a Murdock, ha spiegato come la sua interpretazione di Daredevil si sia evoluta in modo significativo in questa stagione. "All'inizio della nuova stagione, Matt ha subito un trauma che lo ha portato a dover riflettere e ritrovare la sua identità in un modo che non avevamo mai visto prima," ha dichiarato Cox. "È un percorso che descriverei come una benda da togliere lentamente e dolorosamente. Però, per i fan della serie originale, è sempre lo stesso Matt Murdock, influenzato dalle sue esperienze", ha assicurato. Proprio l'evoluzione psicologica del personaggio sembra essere uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo capitolo: apprezzeremo non solo le sue capacità di combattimento, ma anche le sue fragilità emotive e morali.

Il ritorno di Wilson Fisk: Un cattivo che lascia il segno

Vincent D'Onofrio, che torna a vestire i panni del temibile Wilson Fisk, ha parlato del suo rapporto con Daredevil e del percorso che attende il suo personaggio. "Fisk è uno di quei personaggi complessi che affascina per la sua ambiguità," ha detto. "In questa stagione ha un nuovo piano, ma deve anche risolvere le sue questioni familiari, e il suo desiderio di estendere il suo potere lo mette in una posizione dove deve vivere sotto i riflettori". L'intensità delle scene tra Fisk e Murdock è sempre stata una delle colonne portanti di questa storia, e D'Onofrio ha aggiunto che il confronto tra i due non avviene spesso, ma quando succede, è sempre "molto significativo per la storia."

Il confronto con la serie precedente: Rispettare il passato, ma spingersi oltre

Una delle sfide più grandi affrontate dal team creativo è stata quella di trovare un equilibrio tra il rispetto per la serie originale e l'evoluzione necessaria per dare un'identità precisa a Daredevil: Rinascita. Brad Winderbaum, produttore esecutivo, ha affermato: "Quando abbiamo deciso di riportare in vita la serie, non sapevamo fino a che punto avremmo potuto spingerci. Abbiamo iniziato in modo più cauto, ma man mano che il materiale arrivava, ci siamo resi conto che dovevamo spingerlo sempre più in là per soddisfare le aspettative dei fan e le nostre stesse aspettative." Il risultato è una serie che rende anche omaggio al materiale originale che ha ispirato il personaggio, in primis i fumetti. "Frank Miller è venuto sul set il nostro ultimo giorno di riprese. Lui è stato una delle influenze più grandi per me, e il nostro obiettivo è sempre quello di essere all’altezza di quel livello," ha dichiarato lo showrunner Dario Scardapane.

Scardapane ha sottolineato anche la filosofia che guida questa nuova stagione: "C'è una combinazione di cuore e forza. C'è una lotta con il lato oscuro dei personaggi, e il nostro lavoro è sempre cercare di portare umanità in un mondo esagerato, con tanta azione alta e momenti di profondità". L'intento del team creativo, ha detto, è quello di esplorare i temi universali del bene e del male, mettendo in scena personaggi che devono fare i conti con le loro contraddizioni e le loro ferite interiori.

Le scene di combattimento in una New York sempre più protagonista

Anche sul piano visivo, Daredevil: Rinascita vuole essere un'esperienza immersiva per gli spettatori. Justin Benson, uno dei registi, ha rivelato: "Abbiamo voluto catturare il vero cuore di New York, non solo con le solite inquadrature, ma con un vero spirito urbano. Abbiamo lavorato con amici che sono documentaristi di New York per assicurarci di catturare l'atmosfera reale della città, che è un aspetto fondamentale di Daredevil". Uno degli aspetti che i fan hanno sempre apprezzato in Daredevil è la qualità delle sequenze di combattimento. E anche in questo caso non rimarranno delusi. Sana Amanat, produttrice esecutiva, ha assicurato: "Come fan, la prima cosa a cui abbiamo pensato è fare in modo che l'azione fosse all'altezza di quella della vecchia serie. Se riuscivamo a raggiungere quel livello, sarebbe stato fantastico. Abbiamo lavorato duramente per far sì che le sequenze di combattimento fossero davvero impressionanti".

La prima stagione di Daredevil: Rinascita, lunga 9 episodi, continuerà con un nuovo episodio a settimana ogni mercoledì su Disney+, mentre le riprese della seconda stanno già per iniziare a New York. Il viaggio del Diavolo, insomma, è solo all'inizio. E noi siamo molto curiosi di vederlo in azione.