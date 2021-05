Dal fenomeno The Undoing ai cult The Wire e I Soprano, su NOW le serie crime più appassionanti

Speciali Serie TV

È uno dei generi più amati. Sorprende sempre con le sue storie intricate e feroci. Ci fa sentire detective provetti. E su NOW abbonda con titoli diventati casi internazionali. Eccone 10 da non lasciarsi sfuggire!

Poche storie sono capaci di tenere con il fiato sospeso, "incollati" allo schermo del televisore per ore a vagliare indizi e interpretare comportamenti, come il racconto di un orribile crimine e degli sforzi compiuti da uomini e donne coraggiosi ma a volte tormentati per trovare il colpevole. Da una parte, individui inqualificabili che attraverso la loro follia accendono i riflettori su problematiche profonde. Dall'altra, veri eroi moderni tutt'altro che perfetti. Sono i protagonisti di serie tv che stregano il pubblico, da sempre, e che in questi anni stanno vivendo una nuova primavera con il racconto di casi che toccano corde eccezionalmente attuali. I crime drama - dai cult del passato ai fenomeni delle ultime stagioni - sono uno dei pilastri dell'offerta di serie tv del servizio streaming NOW. Che sia il vostro genere preferito o che stiate cercando una storia che vi appassioni e che nel frattempo - perché no? - offra punti di vista non comuni e interessanti sul mondo che ci circonda, l'abbonamento al pass Entertainment della piattaforma (al prezzo di 9,99 € al mese, solo 3 € per i primi 30 giorni se non siete già registrati) è un'opportunità da non perdere. Qui di seguito trovate dieci proposte, tutte ora disponibili su NOW, con le quali esplorare quei terribili lati oscuri dell'animo umano e cosa stiamo (o non stiamo) facendo, anche a livello di tecniche investigative, per "gestirlo". Del resto, come queste storie dimostrano, il male non è qualcosa che può essere cancellato come una macchia di sangue.

Crime drama: 10 serie tv da vedere su NOW

Big Little Lies

Una storia di violenza domestica e unità femminile

Con un cast stellare guidato da Nicole Kidman e Reese Witherspoon, scritta dal vincitore di 11 Emmy David E. Kelley (Ally McBreal, The Practice) basandosi su un romanzo di Liane Moriarty, Big Little Lies entra nell'intimità familiare di cinque donne e amiche le cui vite per molte di loro perfette, in una splendida e altolocata cittadina costiera, nascondono ferite profonde. Un marito violento, un altro "condiviso", uno assente. Nella sofferenza e nel silenzio delle cose non dette per salvare le apparenze, tutte loro si ritrovano legate indissolubilmente quando, durante una serata di festa, un delitto violentissimo si consuma. Strette sempre più nella morsa delle indagini, Celeste, Madeline, Jane, Bonnie e Renata provano a proteggersi dietro un velo di bugie e nel frattempo dare un senso alle loro vite. E per una di loro, una possibile minaccia ha il volto, nientedimeno che, di Meryl Streep. Guarda Big Little Lies su NOW

Fargo

Storie di ordinaria follia in un paesaggio che di candido ha solo la neve

Una delle migliori serie crime antologiche di sempre, Fargo trae ispirazione dal film omonimo dei fratelli Coen e, attraverso epoche, vicende e personaggi diversi racconta come il male possa albergare nei luoghi e negli individui più insospettabili. Tra Minnesota, North Dakota e Missouri, luoghi dove la neve sembra poter nascondere ogni cosa, i destini di criminali senza scrupoli, anonimi cittadini finiti nel posto sbagliato al momento sbagliato e agenti il cui principale passatempo è impugnare una tazza di caffè si incrociano in quattro storie stravaganti, scritte e dirette magnificamente, piene di colpi di scena e - la sorpresa più piacevole - umorismo nero. L'ultima delle quattro racconta una storia che parla anche italiano, coinvolgendo talenti di casa nostra come Salvatore Esposito (Gomorra: La serie) e Francesco Acquaroli (Suburra: La serie). Guarda Fargo su NOW

Gangs of London

Più di qualcuno l'ha definita la Gomorra d'oltremanica

"Ti prego, non uccidermi" urla un uomo disperato, appeso a testa in giù dall'alto di un grattacielo in costruzione, nella scena d'apertura di Gangs of London, una serie Sky Original firmata dal maestro dell'action-fighting Gareth Evans con Matt Flannery. "Cos'altro posso fare?" gli risponde freddo Sean Wallace, il protagonista. Dopo la morte di suo padre, il criminale più potente di Londra, nella cui organizzazione girano ogni anno miliardi di sterline, Sean è pronto a prenderne il posto, non prima di aver scoperto chi e perché lo ha ucciso e di averlo vendicato. Per riuscirci, inizia una caccia all'uomo che rischia di compromettere la fragile alleanza fra le gang di ogni parte del mondo arrivate in città per contrabbandare qualsiasi cosa, quella stessa alleanza che ha permesso a tutti loro di fare ordinatamente e impunemente sporchissimi affari e accumulare montagne di soldi. Una crociata che, anche tra i suoi, rivela come per qualcuno che ha tutto da perdere ce n'è un altro che ha tutto da guadagnare. Guarda Gangs of London su NOW

I Soprano

La serie che ha diviso la storia della tv tra un prima e un dopo

I Soprano sta alla tv come Il padrino sta al cinema. Per molto tempo si è discusso di quanto la serie di David Chase, che ha vinto tutto e anche così sembra di averle dato poco, facesse bene all'Italia e anche all'America, dei suoi stereotipi e della sua feroce violenza. È indubbio, però, che questa sia stata l'opera della cultura pop più importante dopo Twin Peaks. Una serie che con il suo realismo, delle immagini e del linguaggio, ha aperto - come ha scritto Rolling Stone - una nuova epoca d'oro per la tv, in cui all'improvviso tutto è sembrato possibile. Il Tony Soprano di James Gandolfini scardina la figura classica del gangster. Questo boss della mafia italoamericana soffre di attacchi di panico, entra nello studio di una psicoanalista, vive una vita familiare complessa e un rapporto difficile col la madre, lotta contro la legge e i suoi stessi pari e compari che sgomitano per crescere e non smettono di tradirlo. Guarda I Soprano su NOW

Oz

L'arresto è solo l'inizio

La storia di un crimine non finisce con l'arresto del colpevole. Oz, una serie di HBO firmata dallo stesso Tom Fontana della forse più famosa I Borgia, è una serie molto cruenta ambientata in un penitenziario di massima sicurezza. Un luogo dove la violenza è incontrollabile nonostante l'occhio vigile delle forze dell'ordine, evidentemente non tutte integerrime. Tutto quello che potreste aver sentito sulla vita dietro le sbarre qui si realizza - contrabbando, spaccio, abusi, risse, persino omicidi. Negli episodi delle sei stagioni prodotte riconoscerete tra gli altri J.K. Simmons e Christopher Meloni, attori poi consacrati alla tv e al cinema. Meschini, opportunisti o semplicemente disperati, i detenuti cercano a loro modo di sopravvivere alle dinamiche del carcere, far valere i propri interessi e la propria razza, quasi sempre nei modi più crudeli. Guarda Oz su NOW

The Investigation

La terribile storia vera dell'assassinio di Kim Wall

Una recente produzione della tv scandinava, che ha una lunga e florida tradizione di serie crime capaci di conquistare il pubblico internazionale, The Investigation segue il caso di una sparizione, quella della giovane giornalista svedese Kim Wall, salita a bordo di un piccolo sottomarino con l'intento di intervistare il suo proprietario, Peter Madsen. Il mezzo è stato poi trovato affondato, il proprietario incolume in una baia e il corpo della povera freelance smembrato. Se vi suona familiare, è perché "il giallo del sottomarino" è una torbida storia realmente accaduta. La serie segue l'indagine penale sul caso, con il veterano del genere Søren Malling (Borgen, The Killing) nei panni dell'ispettore capo e Pilou Asbæk (Il Trono di Spade) in quelli del procuratore speciale. Guarda The Investigation su NOW

The Undoing

Quanto conosciamo realmente le persone che ci stanno accanto?

Un'altra creazione di David E. Kelley, che torna a collaborare con la star di Big Little Lies Nicole Kidman, The Undoing, vero fenomeno televisivo della stagione, è una miniserie che dimostra quando il peso di verità non dette sia capace di aprire crepe profonde in una storia. Kidman interpreta un'affermata psicoterapeuta la cui vita agiata nell'esclusivo Upper East Side di Manhattan è scossa dall'omicidio di una conoscente, crimine che fa piombare la sua famiglia in un incubo quando suo marito (il vincitore del Golden Globe Hugh Grant) diventa uno dei principali sospettati. Cosa sa davvero di quest'uomo e cosa è disposta a fare per proteggere ciò che ha di più caro? Il thriller psicologico trascina in una storia dai contorni torbidi in cui tutti, inclusa la protagonista, posso essersi sporcati le mani di quel sangue per un motivo diverso. Nel cast troviamo anche la sempre più lanciata attrice italiana Matilda De Angelis, qui alla prova con una raffinata produzione internazionale. Guarda The Undoing su NOW

The Wire

La società americana nel suo rapporto con il crimine legato al traffico di droga

Considerata da molti la miglior serie drammatica mai prodotta, una serie che ha scritto una pagina memorabile di televisione con il suo straordinario realismo e l'esplorazione profonda dei temi sociali e politici dell'America d'inizio millennio, The Wire, una creazione di David Simon, racconta come a Baltimora, una città relativamente piccola dove il numero di omicidi supera di sette volte la media nazionale, una speciale unità della polizia lotta per sgominare la potente banda che controlla il traffico di droga. Quello che ne deriva è un quadro pessimista ed estremamente critico, oltre che fedelissimo, della società - a ogni livello, dai quartieri più poveri alle istituzioni ai mass media - nel suo rapporto con il crimine. Ogni stagione si concentra su un aspetto diverso della città e del suo ecosistema, ed è essa stessa la protagonista della serie nel modo in cui permea ogni aspetto, persino il modo in cui si esprimono i personaggi; una variante dell'americano ricco di espressioni crude, sporche e volgari. Guarda The Wire su NOW

Tin Star

Una storia di sangue e demoni personali ambientata in un paesaggio bucolico

Tim Roth non è fatto per i ruoli lineari e puliti. In Tin Star, una produzione Sky Original, interpreta un detective di Londra che, per sfuggire a un oscuro e misterioso passato, si trasferisce con la sua famiglia nella cittadina di Little Big Bear, nelle Montagne Rocciose canadesi, dove accetta l'incarico di capo della polizia locale. Ma questa loro nuova vita in quello che sembra essere un tranquillo e isolato paradiso naturale precipita velocemente nel caos quando una compagnia petrolifera inglese arriva in città intenzionata a costruire una raffineria, portando con sé un gran numero di lavoratori stranieri. Il conseguente aumento dei crimini, avvenimenti che toccano da vicino Jim e riaprono vecchie questioni sepolte, costringe quest'ultimo a risvegliare il suo violento alter ego, una belva umana che pensa solo a bere e a soddisfare i propri bisogni carnali non facendosi nessuno scrupolo per raggiungere i suoi scopi vendicativi. Guarda Tin Star su NOW

Your Honor

Cosa siamo disposti a fare per proteggere le persone che amiamo?

La miniserie che ha riportato in tv la pluripremiata star di Breaking Bad Bryan Cranston con un ruolo da protagonista, Your Honor mostra fin dove può spingersi un genitore per il bene di suo figlio. Una creazione di Peter Moffat, lo stesso dell'acclamata serie britannica Criminal Justice, il drama di 10 episodi segue Cranston nei panni di un uomo in bilico tra il suo ruolo pubblico come rispettato giudice di New Orleans e il suo ruolo privato come padre che ha dedicato la propria vita alla crescita e al benessere di suo figlio. Quando il ragazzo resta coinvolto in un incidente stradale e a perdere la vita è il figlio di un famigerato boss del crimine locale, Michael si ritrova coinvolto in un gioco ad alto rischio costellato di bugie, inganni e scelte impossibili per proteggere la sua famiglia e il suo posto nella società. Un'ammissione del figlio significherebbe per lui morte certa, perché la lunga mano della criminalità organizzata arriverebbe anche dentro le mura del carcere per compiere la sua vendetta. Fino a quel momento un giudice rigoroso, Michael è chiamato quindi a compiere scelte difficili e disperate. Guarda Your Honor su NOW