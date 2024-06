Da Hanno Ucciso l'Uomo Ragno a The Penguin: Ecco tutte le Serie TV in arrivo su Sky e in streaming su NOW

Speciali Serie TV

Sky ha presentato la sua vastissima offerta di serie tv attese per la prossima stagione, tra titoli Sky Original e novità internazionali: ecco tutte quelle che vedremo nei prossimi mesi.

Sky è ancora una casa rassicurante, accogliente e varia per gli appassionati di Serie TV. Anche quest'anno l'azienda ha presentato tutte le novità (e le conferme) che vedremo nel corso della prossima stagione su Sky e in streaming solo su NOW e l'offerta è veramente vasta. Dalle produzioni Sky Original alle acquisizioni di pregio, il catalogo si arricchirà di titoli imperdibili. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Le nuove serie Sky Original: Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, M. Il figlio del secolo e tutte le altre

Dal 19 luglio arriverà Helgoland 513, drama post apocalittico creato da Robert Schwentke e ambientato nel 2034, quando dopo una pandemia globale l'isola di Helgoland, nel Mare del Nord, è diventata l'ultimo rifugio sicuro dell'umanità. L'autunno seriale di Sky verrà inaugurato invece da Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, l'attesa dramedy diretta da Sydney Sibilia che racconterà la leggendaria storia degli 883. Il regista, durante la presentazione ai giornalisti, l'ha definita "la storia di tutti noi" perché parla di sogni, speranze e incertezze in cui ogni generazione - che abbia vissuto i mitici anni '90 o meno - si può identificare. 8 episodi di cui sono protagonisti, nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, i giovani Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggoli (che sono nati nel 2000 ma, hanno detto, hanno sempre sentito molto vicini i successi degli 883).

Entro la fine del 2024 arriverà anche la già celebratissima Dostoevskij, prima serie dei Fratelli D'Innocenzo dall’11 al 17 luglio al cinema con Vision Distribution in due atti, con Filippo Timi nei panni di un tormentato detective alle prese con un misterioso serial killer. Una novità del 2024 sarà poi Il giorno dello sciacallo, serie con protagonista Eddie Redmayne ispirata al thriller a sfondo storico scritto da Frederick Forsyth e all’omonimo adattamento cinematografico del 1973. Abbiamo dedicato un approfondimento a parte qui alle due nuove serie Sky Original italiane annunciate: Rosa Elettrica e Ligas.



Bisognerà aspettare il 2025, invece, per l'attesissima M - Il Figlio del Secolo, adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli (molto probabilmente, come è stato fatto intendere in conferenza, la serie sarà presentata in anteprima al Festival di Venezia). E nel 2025 arriverà anche L'arte della gioia, la serie di Valeria Golino ispirata al romanzo di Goliarda Sapienza, attualmente al cinema divisa in due parti. Altri tre nuovi titoli Sky Original che vedremo il prossimo anno saranno poi Lockerbie, miniserie con Colin Firth che racconterà le conseguenze del tristemente famoso disastro aereo di Lockerbie; Amadeus, con Will Sharpe nei panni di uno dei più grandi virtuosi musicali di tutti i tempi, Wolfgang Amadeus Mozart; e Iris, serie thriller scritta da Neil Cross (Luther) e con protagonisti Niamh Algar (Mary & George) e Tom Hollander (The White Lotus). La storia è quella di un genio enigmatico e senza radici, Iris Nixon, esperta informatica che di giorno fa un lavoro come un altro, segnalando contenuti pericolosi per una piattaforma di social media, mentre di notte scandaglia i forum su internet risolvendo complessi enigmi; nel cast, nei panni di un'agente di polizia, c'è anche l'italiana Maya Sansa. Infine, tra le serie Sky Original che rivedremo nel 2025, segnaliamo due importanti ritorni: la seconda stagione di Blocco 181, la serie ambientata ai confini delle periferie multietniche di Milano, e la terza stagione dell'apprezzato crime drama in salsa british Gangs of London.



Le acquisizioni di pregio e i grandi ritorni

Mentre proprio in queste settimane va in onda, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, la seconda stagione di House of the Dragon, nei prossimi mesi aspettiamoci tanti altri graditi arrivi o ritorni. Il titolo che fa più rumore, e che arriverà entro la fine del 2024, è The Penguin, la serie spin-off di The Batman di Matt Reeves in cui ritroviamo Colin Farrell nei panni del villain il Pinguino. Torneranno nel 2025, rispettivamente con la seconda e la terza stagione, le amatissime serie targate HBO e distrubuite in esclusiva da Sky The Last of Us e The White Lotus le cui riprese sono attualmente in corso. Tanti i ritorni di alcune delle serie più amate dai fan: FBI International con la seconda stagione dal 21 luglio, Transplant con la terza stagione dal 2 lugliom Gentleman Jack che tornerà dal 31 luglio con la seconda stagione, la quarta stagione di The Equalizer da settembre, la 23esima stagione di Law & Order da ottobre, la seconda parte della stagione finale di Yellowstone entro la fine del 2024, la seconda parte della settima stagione di Outlander, anche questa entro la fine del 2024. Tornerà con la seconda stagione anche Vigil, thriller claustrofobico targato BBC ispirato al programma nucleare Trident del Regno Unito (Continuous At Sea Deterrent) e alla vita dei suoi equipaggi sottomarini. Segnaliamo, inoltre, due importanti acquisizioni che arrivano dritte dritte dal catalogo di Apple TV+: Lezioni di chimica, con Brie Larson dal prossimo 3 luglio, e Slow Horses, l'apprezzata serie di spionaggio con Gary Oldman che sarà disponibile invece dal 25 luglio.