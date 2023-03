Citadel, la serie kolossal globale di Prime Video promette spettacolo. Ma chi l'ha diretta?

Speciali Serie TV

Gli ingredienti delle spyware story di maggior successo si compongono nella storia ancora molto misteriosa di Citadel, la serie piena di azione prodotta dai fratelli Russo in arrivo il 28 aprile su Prime Video. Proprio loro parlano di questa nuova sfida.

Sembrano usciti da un film di Scorsese dell'epoca d'oro, ma del metallo prezioso è fatta la loro filmografia, almeno dal punto di vista degli incassi al botteghino. Joe e Anthony Russo, interrogati a sfinimento sulle loro orgogliose radici italiane, sono produttori della serie su cui Amazon punta di più per questa stagione di Prime Video. Si intitola Citadel, è una storia di spionaggio a livello globale, con un budget che supera i 250 milioni di dollari, girata in vari paesi, su cui però ben poco si può dire. Tanto che i protagonisti, Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas (c'è anche Stanley Tucci), si sono armati di tanta buona volontà e sorrisi incontrando la stampa globale per la presentazione del trailer. Ma poco hanno potuto dire, scambiando spesso sguardi fra l'ironico e il terrorizzato ai Russo, seduti dietro di loro.

Il trailer ci anticipa un grande spettacolo, una ricetta fatta più di azione che di approfondimento dei meccanismi dello spionaggio, come accaduto nel film dei Russo per Netflix, The Gray Man. "Un evento televisivo unico", lo definiscono, "il concept era raccontare storie locali che interagissero con una globale, coinvolgendo una comunità internazionale di narratori che componessero un mosaico. Un'opportunità unica e dalle grandi ambizioni". Ebbene sì, se Citadel arriverà su Prime Video il 28 aprile in sei episodi (subito i primi due, e poi ogni settimana uno nuovo), arriveranno prossimamente anche delle serie "complementari", che si inseriscono parzialmente nello sviluppo narrativo della principale, coinvolgendo anche qualche attore.

Per una volta la prima a essere stata girata è quella italiana, le cui riprese sono terminate pochi giorni fa, con Arnaldo Catinari come regista, Alessandro Fabbri come sceneggiatore e Matilda De Angelis come protagonista. Appena partite, invece, le riprese di quella indiana. Ci si aspetta nell'immediato futuro altre storie locali, tra cui una messicana. Del resto i Russo sono balzati nell'empireo di Hollywood grazie alla loro versione del Marvel Universe, sono quindi molto esperti in storie ramificate e globali, meglio se attente a diversità e inclusività. Su tutti i due ultimi Avengers, Infinity War ed Endgame, che con 2,8 miliardi di dollari globali è al secondo posto nella classifica dei maggiori incassi di tutti i tempi. Infinity War non può lamentarsi, è poco più fin là, al sesto posto con 2 miliardi. Insomma, dopo Cameron ci sono loro, i Russo Brothers. Chi l'avrebbe detto, quando crescevano nell'orrida Cleveland, figli di un padre originario della provincia di Messina e di una madre con radici a Pescara.

"Dopo il nostro lavoro con i film Marvel, che ci hanno portato a girare per tutto il mondo", hanno detto i Russo, "l'idea di storie regionali che si intrecciassero con una flagship ci sembrava eccitante, oltre a una sfida incredibile. Non avevamo mai sentito niente del genere, e il merito è stato di Jennifer Salke di Amazon che ci ha portato l'idea qualche anno fa. Come narratori, amiamo il coinvolgimento globale della comunità cinematografica. È stata un'incredibile opportunità e ci siamo messi al lavoro cercando di trovare la storia giusta, la teoria che potesse soddisfare questa ambizione. Ci siamo riusciti grazie a eccellenti collaboratori".

Un'agenzia di spionaggio non legata ad alcuna nazione, spie che non ricordano chi siano, tradimenti e doppio gioco, oltre a un geniaccio che prepara dei "giocattolini" tecnologici per gli agenti che vanno in prima linea. Ci sono gli ingredienti più tradizionali del cinema spy in Citadel, con chiare contaminazione fantascientifiche. Tutte supposizioni, per carità, come quella che ci fa immaginare che ci sia molta farina dei Russo dietro la totale assenza di registi nella serie. O meglio, né fra i presenti alla conferenza, né fra il materiale di lancio, c'è (più) traccia di chi abbia diretto Citadel (e neanche di chi l'ha scritta) e come showrunner è rimasto David Weil, creatore e regista di un'altra serie Prime Video di successo, The Hunters.

La storia del cinema e della televisione è piena di divergenze creative e non possiamo che supporre come i Russo abbiano salutato chi stava girando e e si siano messi in prima persona dietro alla macchina da presa, senza però volere il credit come registi. In ogni caso, Citadel, è presentata da Amazon Studios e la AGBO dei Russo Bros, produttori esecutivi sono Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, e Scott Nemes per AGBO, con David Weil showrunner e produttore esecutivo. Josh Applebaum, André Nemec, Jeff Pinkner, e Scott Rosenberg sono produttori esecutivi per Midnight Radio. Sempre come produttori esecutivi, ci sono anche Newton Thomas Sigel e Patrick Moran.