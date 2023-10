Cinque Serie TV per Halloween: Ecco le novità da non perdere in streaming

Speciali Serie TV

Entità soprannaturali, incubi incomprensibili, esperimenti proibiti e omicidi senza spiegazione: ecco cinque storie per spaventarsi di gusto ad Halloween.

È quel periodo dell'anno in cui le giornate si accorciano, le foglie si imbruniscono e cadono dagli alberi e davanti alle porte delle case appaiono inquietanti zucche illuminate. Tutto ricorda che Halloween è alle porte e se siete troppo grandi per bussare ai vicini pretendendo dolcetti travestiti da Mandaloriano o Mercoledì Addams, state cercando ancora di eliminare i chili di troppo che non vi hanno fatto superare l'ultima prova costume per ingozzarvi di leccornie, o l'idea di imbattervi in qualche strega o vampiro senza la certezza che lo siano solo per finta vi inquieta troppo, un buon modo per trascorrere la più spaventosa delle notti è davanti allo schermo con una Serie TV per cuori forti. Ne abbiamo selezionato qualcuna, appena arrivate o in arrivo sui vari servizi streaming, per onorare - da soli o in buona compagnia - una tradizione antica quasi quanto la celebrazione stessa.

Halloween: 5 Serie TV da non perdere in streaming

Bargain

Arriva dalla Corea del Sud questo drama distopico già applaudito in giro per il mondo, in cui alcuni uomini vengono attirati in un hotel isolato con la scusa di un incontro sessuale, per poi essere coinvolti in un traffico di organi venduti all'asta al miglior offerente. Quando però un terremoto catastrofico capovolge la situazione lasciando vittime, trafficanti e acquirenti intrappolati nell'edificio distrutto, tutti loro, tagliati fuori dal mondo esterno, devono lottare per sopravvivere a ogni costo.

Dove vederla: Paramount+.

La caduta della casa degli Usher

Ispirata dalle opere di Edgar Allan Poe, la miniserie di Mike Flanagan (lo stesso di Hill House e The Midnight Club) ruota attorno a due spietati fratelli che hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere. Ma segreti rimasti a lungo sepolti vengono a galla quando un'entità soprannaturale, la mutaforma Verna, una misteriosa donna conosciuta in gioventù, inizia a prendere di mira e uccidere gli eredi della fortuna. Nel cast moltissimi degli attori e delle attrici incontrati nelle altre opere di Flanagan, a cominciare da Carla Gugino.

Dove vederla: Netflix, dal 12 ottobre.

Piccoli Brividi

Nuovo adattamento dell'omonima serie di libri per ragazzi ad ambientazione horror scritta da R.L. Stine, Piccoli Brividi segue un gruppo di cinque liceali intraprendere un viaggio difficile per indagare la tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori. La star dello schermo Justin Long interpreta un insegnante che sviluppa una terrificante connessione con l'omicidio vecchio di decenni, ritrovandosi posseduto da uno spirito ultraterreno, forse il fantasma di Biddle.

Dove vederla: Disney+, dal 13 ottobre.

The Changeling

Partendo dal bestseller di Victor LaValle in Italia pubblicato con il titolo Favola di New York, la serie horror fantasy segue Apollo, un commerciante di libri antichi il cui padre, sparito nel nulla, gli ha lasciato solo una scatola di libri e uno strano incubo ricorrente. Quando, da adulto, si innamora della bibliotecaria Emma, insieme hanno un figlio e lei inizia a comportarsi in modo strano prima di svanire a sua volta, Apollo intraprende una pericolosa odissea per trovarla e ottenere le risposte che sta cercando. Un viaggio che lo porta su un'isola misteriosa nel cuore di New York dove accadono cose al di là di ogni immaginazione.

Dove vederla: Apple TV+.

Yaratilan

Ambientata in una Istanbul ottomana, l'inquietante serie turca esplora una delle domande fondamentali dell'umanità: cosa c'è dopo la morte? Ziya, uno studente di medicina avventuroso, ribelle, vivace e brillante, ha il desiderio irrefrenabile di diventare uno straordinario medico. La sua strada incrocia quella di Ihsan, un collega al limite tra genio e follia. Le loro sono due anime ferite e ostracizzate che pagheranno il prezzo dell'esperimento proibito che hanno avuto il coraggio di condurre...

Dove vederla: Netflix, dal 20 ottobre.

Proposte bonus

Visto che ottobre è un mese lungo e Halloween è seguita da qualche giorno di festa, ecco una manciata di proposte in più. Su Netflix, il 20 ottobre arriva Bodies, crime thriller in cui quattro detective in altrettante epoche londinesi devono risolvere lo stesso omicidio che ha cambiato il corso della storia. Per i più giovani, il 17 arriva sulla piattaforma La mia amica Vampira, in cui una tredicenne scopre di essere metà umana e metà vampira e di avere poteri leggendari destinati a complicarle la vita. La serie animata per un pubblico adulto Praise Petey arricchirà l'offerta di Disney+ il 25 ottobre con la storia di Petey, una It Girl di New York la cui vita è sconvolta quando deve trasferirsi in un posto chiamato New Utopia, una comunità fondata dal padre dove tutti fanno parte di un culto e pensano che lei sia il loro profetizzato salvatore. Infine, il 19 debutta su Paramount+ The Burning Girls, la storia di un villaggio tormentato da vicende oscure e turbolente dove un Reverendo e sua figlia cercando di avere un nuovo inizio. Troveranno invece un luogo pieno di cospirazioni e segreti dove scoprire la verità potrebbe ucciderle.