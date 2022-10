Boris 4: la nostra intervista a Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Carlo De Ruggieri e Alessandro Tiberi

Speciali Serie TV

In occasione della presentazione alla Festa del cinema di Roma dell'attesissima quarta stagione di Boris, dal 26 ottobre su Disney +, abbiamo intervistato protagonisti e autori. Nella prima parte delle nostre interviste gli interpreti di Duccio, Biascica, Lorenzo e Alessandro.

L'attesa è finalmente finita e i fan di Boris possono prepararsi a ritrovare i loro beniamini, 11 anni dopo la loro ultima apparizione sul grande schermo in Boris - Il film, Boris 4 arriva su Disney+ il 26 ottobre, con tutti i protagonisti originali. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, con una commovente dedica a Mattia Torre, che con loro aveva creato la serie, iniziata nel 2007 e terminata nel 2010, Boris 4 ritrova i personaggi dopo un decennio in cui il mondo dello spettacolo audiovisivo è completamente cambiato. Gli occhi del cuore e le fiction "troppo italiane" hanno chiuso i battenti e la tv generalista non è più l'ambiente in cui operano, alcuni di loro hanno fatto carriera e altri sono alle prese con le stesse dinamiche di un tempo.

Boris 4: le nostre interviste video a Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Carlo De Ruggieri e Alessandro Tiberi

Stavolta René Ferretti e i suoi hanno l'opportunità di lavorare per una importante piattaforma streaming americana nientemeno che a una nuova versione della Vita di Gesù. L'ex stagista bistrattato Alessandro è il responsabile per l'Italia e deve guidare la troupe e il cast in un percorso non facilissimo per ottenere il "lock", ovvero l'okay dell'algoritmo, una volta inseriti tutti gli elementi oggi ritenuti necessari per avere successo. Il problema è che gli attori sono gli stessi e Stanis e Corinna sono anche produttori e non è che si siano proprio evoluti al pari della tecnologia. Alla presentazione dei primi episodi di Boris 4, in un tour de force per loro e per noi, abbiamo avuto il piacere di incontrare autori e protagonisti. Nella prima delle nostre interviste parliamo con Ninni Bruschetta (Duccio Patané), Paolo Calabresi (Biascica), Carlo De Ruggieri (Lorenzo ex schiavo), Alessandro Tiberi (Alessandro, ex stagista e responsabile della piattaforma). Se li trovate un po' evasivi e sintetici è perché avevano paura di rivelare troppo... anche se ci sono talmente tante sorprese che il rischio spoiler, vi assicuriamo, è evitato.