Boris 4: la nostra intervista a Corrado Guzzanti, Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo e Valerio Aprea

Ecco la seconda parte del nostro incontro col cast di Boris 4, l'attesa quarta stagione della serie cult in streaming su Disney + dal 26 ottobre. Stavolta ne abbiamo parlato con "gli sceneggiatori", Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo e Valerio Aprea e con Mariano, il magnifico Corrado Guzzanti.

Cosa sarebbe Boris senza i nostri valenti sceneggiatori (quelli finti), che sono tre come quelli veri ma molto più venali e cialtroni? Non esisterebbe, perché René Ferretti ha estremo bisogno di loro, e in Boris 4, dal 26 ottobre su Disney+ , stavolta troverà in loro degli inattesi alleati. Anche in questa stagione il geniale trio dell'F4 basito creerà altri memorabili tormentoni e sarà un po' più attivo del solito.

Boris 4: la nostra intervista ad Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Valerio Aprea e Corrado Guzzanti

Di più non vi sveliamo, ma ve lo facciamo raccontare, per quanto possibile, da loro, che nella vita sono Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti e Valerio Aprea, uomo di poche parole. Come bonus, al terzetto nella nostra intervista si aggiunge il mitico Corrado Guzzanti, che invece, pur nel timore di fare spoiler, si è lasciato andare nel raccontarci l'evoluzione del personaggio di Mariano, l'attore psicopatico e fanatico religioso, che sosteneva di aver incontrato Gesù sulla Roma-L'Aquila, e che in Boris 4 interpreta Giovanni Battista ne La vita di Gesù. Ma invece di essere rinsavito, si è appassionato di cose molto più terrene...