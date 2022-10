Speciali Serie TV

Concludiamo la serie delle nostre interviste al cast di Boris 4, dl 26 ottobre su Disney +, con alcuni degli interpreti principali: Pietro Sermonti, Carolina Crescentini, Antonio Catania e Luca Amorosino.

Il successo di Boris è basato su un insieme di fattori, uno dei quali è sicuramente la grande sintonia e alchimia tra attori che sono innanzitutto amici e in molti casi si conoscono da prima e si frequentano anche fuori dal lavoro. Alcuni di loro sono veri e propri capisaldi, al centro anche della trama di Boris 4, su Disney+ in 8 episodi dal 26 ottobre, che i fan aspettano con ansia quasi spasmodica. A conclusione di una giornata densa di impegni per loro e per noi abbiamo incontrato altri quattro protagonisti di Boris 4, brillanti sullo schermo come nella vita. Impossibile non divertirsi con loro.

Boris 4: la nostra intervista a Carolina Crescentini, Pietro Sermonti, Antonio Catania e Luca Amorosino

Nella nuova stagione di Boris, la "cagna maledetta" Corinna e il vacuo Stanis La Rochelle sono sposati, ricchi, e producono con la loro Not So Italian Production (Snip) la Vita di Gesù per una piattaforma streaming americana. Lopez, il produttore, stavolta trova i soldi in un posto impensato e pericoloso, e Alfredo, il regista della seconda unità e pusher per passione, si metterà nei guai. Questa la nostra intervista con i loro simpaticissimi interpreti, Carolina Crescentini, Pietro Sermonti, Antonio Catania (che noi abbiamo sempre chiamato Lopez, tanto lo associamo al personaggio) e Luca Amorosino.