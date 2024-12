Baby Reindeer domina le classifiche delle Serie TV più cercate nel 2024: Ecco quali sono le altre

Speciali Serie TV

Come ogni anno, Google pubblica lo speciale 'Un anno di ricerche' che svela gli argomenti, i personaggi e anche le serie a cui gli utenti si sono dimostrati più interessati degli ultimi 12 mesi: ecco i titoli più cercati in Italia e quelli nel resto del mondo.

Il 2024 è agli sgoccioli ed è tempo di fare bilanci. Anche il motore di ricerca più famoso del mondo, Google, ogni anno ripercorre gli ultimi dodici mesi condividendo con i suoi utenti le liste delle ricerche più popolari. Si tratta dei termini che hanno fatto registrare il maggiore incremento nelle ricerche nel corso dell'anno, non il maggior numero di ricerche in assoluto. Ma sono classifiche che ci fanno capire meglio quali siano gli argomenti che hanno incuriosito di più il pubblico. Lo speciale Un anno di ricerche Google, da poco disponibile su Google Trends, fotografa la situazione svelando i temi di tendenza: dai personaggi noti che hanno attirato l'attenzione, alle celebrità a cui abbiamo detto addio durante l'anno, gli sport, le canzoni e, naturalmente, le serie tv che abbiamo cercato di più. Qual è la serie che quest'anno vi ha incuriosito e sorpreso? Non è difficile immaginarlo: probabilmente Baby Reindeer, arrivata in sordina su Netflix senza alcuna promozione lo scorso 11 aprile e diventata un fenomeno globale. Ecco qui sotto le liste con i titoli che hanno appassionato maggiormente il pubblico italiano e quelli che invece hanno attirato l'attenzione a livello globale nel 2024.

Google, le serie tv più cercate nel 2024 in Italia

La dark comedy creata e interpretata da Richard Gadd si conferma il fenomeno più inatteso dell'anno. Baby Reindeer domina sia la classifica dei titoli più cercati in Italia che nel mondo. Rispetto allo scorso anno notiamo un calo nelle ricerche su Mare Fuori, che nel 2023 si trovava al primo posto. Hanno destato interesse anche la serie di Prime Video Fallout, basata sull'omonima saga videoludica, ed Emily in Paris, probabilmente complice anche l'ambientazione italiana degli episodi finali della quarta stagione. Sorprende, ma neanche così tanto, I Leoni di Sicilia, una serie uscita in realtà nel 2023 su Disney+ ma che ha goduto di una nuova popolarità grazie al passaggio in chiaro su Rai 1. Non poteva mancare in questa classifica, per quanto al decimo posto, Supersex, una delle serie non in lingua inglese anche più viste su Netflix quest'anno.

Baby Reindeer Fallout Emily in Paris The Perfect Couple Mare Fuori I Leoni di Sicilia Lolita Lobosco House of the Dragon Maxton Hall Supersex

Le serie più cercate negli USA e nel mondo

E se Baby Reindeer straccia tutti a livello globale, non si può dire che la popolarità del titolo negli Stati Uniti sia stata così immediata. Infatti negli USA la dark comedy staziona solo al terzo posto, superata dalla miniserie Griselda, con Sofia Vergara nei panni della pericolosa narcotrafficantee Griselda Blanco (il titolo è uscito su Netflix a gennaio 2024 quindi dovrete andare un po' indietro nel tempo per ricordarlo). Presente in classifica un'altra serie rivelazione dell'anno: Shōgun, il drama storico di Disney+ che ha stupito tutti facendo la storia agli Emmy con la vittoria di 18 statuette. Non poteva mancare la serie romantica Nobody Wants This che ha raccolto molti consensi soprattutto proprio in madrepatria.

Le serie tv più cercate nel 2024 negli Stati Uniti

Griselda Quiet on Set: The Dark Side of Kids Baby Reindeer Fallout The Perfect Couple Shōgun Un inganno di troppo Nobody Wants This House of the Dragon Your Honor

A livello globale la classifica diventa più eterogenea ospitando titoli locali ma dal respiro internazionale come l'indiana Heeramandi (Netflix) e le coreane La regina delle lacrime (Netflix) e Vuoi sposare mio marito? (Prime Video), a testimonianza del fatto che questi due mercati siano decisamente floridi quando si tratta di produzioni tv. Da sottolineare anche la presenza de Il problema dei 3 corpi, tratta da un libro di un autore cinese diventato bestseller a livello mondiale.

Le serie tv più cercate nel 2024 nel mondo

Baby Reindeer Fallout House of the Dragon Heeramandi Shōgun The Perfect Couple La regina delle lacrime Vuoi sposare mio marito? Il problema dei 3 corpi Nobody Wants This

Continuate a seguirci per non perdere le prossime classifiche e gli speciali di fine anno dedicati alle migliori serie del 2024 e non solo.