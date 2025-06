And Just Like That 3: Michael Patrick King ci parla della nuova stagione tra nostalgia, scoperte e un tocco d'Italia in più

Speciali Serie TV

Dall'evoluzione queer di Miranda alla raffinatezza dell'italiano Giuseppe, passando per l'amore epistolare di Carrie e Aidan e suore in crisi d'identità: abbiamo intervistato lo showrunner del sequel di Sex and the City, Michael Patrick King, che ci ha svelato cosa rende unica la terza stagione di And Just Like That... .

New York non dorme mai. Ma stavolta è piena luce: quella dell'estate, dei cambiamenti interiori, delle seconde possibilità. Con la terza stagione di And Just Like That… (disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ) ritroviamo Carrie, Miranda, Charlotte e gli altri protagonisti del sequel di Sex and the City alle prese con nuove sfide personali, sentimentali e professionali. Ma dietro questo fenomeno globale che continua ad appassionarci da più di 25 anni c'è sempre lui: lo showrunner Michael Patrick King, mente e cuore pulsante della serie. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo via Zoom e ci ha parlato di cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo. E, sì, anche di cosa rende Giuseppe - l'italianissimo personaggio interpretato da Sebastiano Pigazzi - così speciale.

And Just Like That, un racconto luminoso e in divenire

And Just Like That... è arrivata già a quota tre stagioni. Quanto durerà ancora? "Continuo a tessere la trama come se la stoffa non finisse mai", ci ha detto King. "Ogni stagione si chiude con un fiocco, ma non troppo stretto. Se voglio, lo posso sciogliere e continuare", ha precisato. And Just Like That… è quindi un racconto in divenire, un patchwork emotivo che non mira alla conclusione, ma al racconto dell'evoluzione dei personaggi. E infatti, anche in questa stagione, li vediamo fare i conti con chi sono diventati.

Dopo il tono più cupo delle prime due stagioni, l’ambientazione estiva rappresenta una bella novità. "Mi piace che usciamo tutti da una certa oscurità. Volevo una stagione luminosa, divertente", ha spiegato King. E questa leggerezza attraversa l’intera narrazione, senza mai perdere profondità. Carrie esplora un amore a distanza che si consuma via cartoline, Miranda si ritrova single in una fase della vita in cui è difficile incasellare desiderio e identità, e Charlotte tenta - di nuovo - di ritagliarsi uno spazio tutto suo tra figli adolescenti e ambizioni professionali.

Giuseppe, un personaggio genuinamente italiano

Tra i volti ormai familiari della serie spicca Giuseppe, il compagno di Anthony (Mario Cantone) che è interpretato dall'attore italiano Sebastiano Pigazzi e che da personaggio ricorrente è stato promosso a presenza fissa in questa stagione. Come è stato costruito il personaggio senza cadere negli stereotipi? "Una delle cose più belle di Sebastiano è che è davvero italiano. Porta un’eleganza e una vibrazione autentica che non vedi quasi mai quando i personaggi italiani vengono scritti nelle commedie americane. Poi interpreta anche un poeta. Cosa che penso sia molto romantica e così italiana. Amo il fatto che ci sia un vero italiano che recita nella serie, in modo che anche il suo accento sia realistico. Anche il suo look è stupendo. Ha eleganza e raffinatezza", ci ha raccontato King.

E poi c’è Gianna, sua madre, che vedremo interpretata dalla leggendaria Patti LuPone: una donna intellettuale, elegante, nata a Buffalo ma trasferitasi in Italia da giovane. "È un mix culturale affascinante. Ma Giuseppe è puro, autentico, e siamo davvero felici di averlo con noi", ha ribadito lo showrunner.

Miranda e il suo percorso di donna queer

La terza stagione segna anche una nuova fase per Miranda (Cynthia Nixon). Se le stagioni precedenti raccontavano una riscoperta sofferta e a tratti goffa della sua identità queer, ora Miranda è pronta a rientrare nel mondo degli appuntamenti con uno sguardo più consapevole. "Ha sempre avuto le relazioni più disastrose, anche con gli uomini. Ora è come un’adolescente queer, ma con più esperienza", ha ricordato King sorridendo.

E proprio da questa inversione di ruoli nasce l’idea del nuovo personaggio di Mary, una suora lesbica e vergine interpretata da Rosie O’Donnell, che arriva a New York decisa a esplorare la propria sessualità. "È stata una mia idea", ci ha detto King. "In Sex and the City mi sono sempre dato una regola: non ripetermi. E Miranda con una suora vergine non l’avevamo ancora fatto". La provocazione, però, non è stata gratuita. "Rosie ha dato al personaggio un'anima vera, non è una caricatura", ha sottolineato King.

Carrie e Aidan, un amore analogico

Mentre Miranda sperimenta, Carrie è alle prese con un amore sospeso. Aidan è lontano, e i due comunicano quasi solo per lettera. "Trovo molto interessante che ci siano tantissime ragazze ventenni che guardano Sex and the City oggi trovando bello il fatto che nessuno è inchiodato sui propri cellulari. Trovano che l’idea di persone che parlano e basta e che si guardano negli occhi sia incredibilmente affascinante. Sono un po' nostalgiche verso un tempo che non hanno mai vissuto", ha riflettuto lo showrunner.

L'hate watching? Che ben venga!

King, infine, ci ha parlato del cosiddetto hate-watching, fenomeno per cui molti dichiarano di guardare un programma o una serie in tv solo per criticarli (è accaduto alla stessa And Just Like That...). In questa stagione lo sceneggiatore ha voluto affrontare di petto la situazione inserendo nella storyline di Miranda un dettaglio: il personaggio inizia a guardare un reality show che "odia guardare", appunto. King ha le idee chiare su questo: "Se la guardi, è perché qualcosa ti affascina. Magari ti fa arrabbiare o ti mette a disagio. Ma non è odio. L'odio è non riuscire a guardarla. E se qualcuno guarda la nostra serie, per qualsiasi motivo, io sono felice. Anche l'hate watching è un risultato. L’importante è che la guardino!".

Lunga 12 episodi, la terza stagione di And Just Like That… è disponibile su Sky e in streaming solo su NOW con un nuovo episodio ogni venerdì fino al gran finale del 15 agosto.