Amazon Prime Video, le migliori Serie TV del 2020

Gli abbonati ad Amazon Prime lo sanno: oltre ad avere a disposizione migliaia di scaffali virtuali di prodotti di ogni tipo da poter ricevere a casa velocemente, il servizio offre anche la piattaforma di video in streaming Amazon Prime Video dove è possibile vedere decine di titoli on demand, dai film ai documentari a, soprattutto, le Serie TV. Il catalogo è davvero ricco e quest'anno l'offerta della piattaforma è stata piuttosto variegata: da titoli originali a serie proposte in esclusiva fuori dagli Stati Uniti fino a quelle offerte dai canali aggiuntivi che gli utenti possono aggiungere mensilmente al proprio abbonamento. Ma quali sono state le migliori Serie TV, quelle che hanno lasciato il segno nel 2020 di Amazon Prime Video? Le abbiamo selezionate ogni mese e abbiamo tenuto aggiornato questo elenco per consigliarvi titoli per tutti i gusti: comedy più particolari come Upload, grandi produzioni drammatiche come Hunters, grandi successi popolari come The Boys e molto altro. Alla fine, ecco la lista, che non vuole essere una classifica, con quelle che secondo noi sono state le Serie TV più belle da vedere in streaming su Amazon Prime Video quest'anno.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili a dicembre 2020

The Wilds - stagione 1

El Cid - stagione 1

Data di uscita: 11 dicembre

Un po' Grande Fratello, un po' Lost in salsa teen, The Wilds è il survival drama che mancava. Al centro del racconto c'è un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, che lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un’isola deserta. Da sole e circondate solo dalla natura, le protagoniste devono affrontare i traumi del loro passato mentre cercano di sopravvivere.

Da non perdere perché: La premessa, inedita per una serie teen, è molto interessante. Oltre a tanti giovani volti, poi, nel cast c'è anche la veterana Rachel Griffiths, amatissima attrice di Six Feet Under e Brothers & Sisters.

Data di uscita: 18 dicembre

Arriva a dicembre anche El Cid, epica epopea che racconta la storia di Rodrigo “Ruy” Diaz de Vivar, detto El Cid, eroe nazionale spagnolo ma anche uno dei personaggi più misteriosi e complessi della storia del paese. Ambientata nell'XI secolo, un'epoca particolarmente affascinante della storia spagnola, questa serie vuole far conoscere l'uomo dietro la leggenda, dai primi passi del condottiero fino alle imprese che lo consacrarono eroe agli occhi del popolo spagnolo.

Da non perdere perché: Il protagonista è la star de La casa di carta Jaime Lorente qui nei panni inediti di uno dei condottieri più celebri e controversi della storia. La serie, inoltre, è una grande produzione spagnola girata in cinque province diverse del Paese e che ha coinvolto uno staff di più di 200 persone e 11mila comparse.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili a novembre 2020

Alex Rider - stagione 1

Motherland: Fort Salem - Stagione 1

Data di uscita: 12 novembre

Arrivano anche sul piccolo schermo le vicende di Alex Rider, la spia adolescente protagonista degli omonimi famosi romanzi di Anthony Horowitz. In questo nuovo adattamento il protagonista, un giovane londinese addestrato fin dall'infanzia per il pericoloso mondo dello spionaggio, ha il volto di Otto Farrant (The White Queen). Alex, messo sotto pressione per indagare sulla morte di suo zio, assume con riluttanza una nuova identità e va sotto copertura, come un agente non ufficiale dell'MI6, in un remoto collegio riservato ai figli ribelli degli ultra-ricchi.

Da non perdere perché: Dopo aver visto la storia di Alex Rider al cinema nel film Stormbreaker basato sul primo romanzo, grazie alla serie, che si basa sul secondo romanzo della saga intitolato Point Blanc (in Italia pubblicato con il titolo Operazione Gemini), è possibile continuare ad esplorare il mondo narrativo di Horowitz.

Motherland: Fort Salem - stagione 1

Data di uscita: 20 novembre

Motherland: Fort Salem è un drama soprannaturale che immagina un'America alternativa in cui alcune streghe hanno posto fine alla loro secolare persecuzione siglando un accordo con il governo degli Stati Uniti: in cambio della pace, combatteranno ogni giorno con le loro armi soprannaturali per difendere il Paese. Prima in competizione e poi una squadra affiatata, queste particolari combattenti si sforzano ogni giorno per contrastare una temibile organizzazione terroristica e anti-militare.

Da non perdere perché: Prodotta anche da Will Ferrell e già rinnovata per una seconda stagione, Motherland: Fort Salem vanta un cast quasi tutto al femminile che comprende anche Taylor Hickson vista nel film Noi siamo tutto.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili a ottobre 2020

The Walking Dead: World Beyond - stagione 1 (Episodio settimanale)

Truth Seekers - stagione 1

Utopia - stagione 1

Data di uscita: 2 ottobre

Nel mese di Halloween, Prime Video delizia i fan di The Walking Dead con The Walking Dead: World Beyond, il nuovo spin-off dell'amato zombie drama tratto dai fumetti di Robert Kirkman. Ambientato dieci anni dopo l'apocalisse zombie, World Beyond segue la prima generazione cresciuta dopo l'evento catastrofico, precisamente un gruppo di adolescenti che decide di lasciare la sicurezza del proprio rifugio e confrontarsi coraggiosamente con i pericoli del mondo esterno mentre persegue una missione importante.

Da non perdere perché: Concepita come un racconto di due stagioni, la serie offre uno sguardo giovane e inedito sulla famosa apocalisse al centro della nota saga. Come reagiranno i protagonisti adolescenti? E, soprattutto, da che parte sceglieranno di stare?

Truth Seekers - stagione 1

Data di uscita: 30 ottobre

In Truth Seekers una squadra di investigatori paranormali part-time cerca di scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito. Il loro obiettivo è filmare tutto e poi postare i video online. Ma, tra chiese infestate e ospedali abbandonati, iniziano a scoprire una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l'intera razza umana.

Da non perdere perché: Trattando il paranormale con un taglio decisamente comico, questa serie reinterpreta il genere offrendo attraverso uno stile di intrattenimento tutto british.

Data di uscita: 30 ottobre

Basata sull'omonima serie di successo britannica e scritta e prodotta dall'affermata scrittrice Gillian Flynn, Utopia è un thriller cospirativo che immagina uno scenario catastrofico in cui cinque fan di un fumetto chiamato proprio Utopia si ritrovano perseguitati quando iniziano a scoprire significati nascosti e teorie cospirative in quelle pagine. Si unisce a loro addirittura la protagonista stessa del fumetto, che li aiuterà a scongiurare una pandemia.

Da non perdere perché: Gillian Flynn fa rivivere lo show britannico creato da Dennis Kelly presentando una nuova personale versione, ancora più cupa e folle dell'originale.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili a settembre 2020

The Boys - stagione 2

Doom Patrol - stagione 2

Data di uscita: 4 settembre (primi 3 episodi, poi un episodio a settimana)

Dopo l'enorme consenso di critica e pubblico che si è guadagnata con la prima stagione, torna finalmente The Boys, la serie più folle e spregiudicata in circolazione. In questa seconda stagione i Boys sono in fuga dalla legge con i Supes a dargli la caccia, mentre il loro leader sembra introvabile, almeno in un primo momento. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve trovare il suo nuovo ruolo nei Sette ora che Patriota (Antony Starr) punta ad acquisirne il controllo completo. Il suo potere, però, è minacciato dall’arrivo nel team di Stormfront (Aya Cash), una nuova Supe esperta di social media.

Da non perdere perché: Nel secondo ciclo di episodi, The Boys è ancora più provocatoria: divertente, scorretta e incredibilmente appassionante, la serie creata da Eric Kripke continua ad essere una feroce ma intelligente critica della società attuale.

Doom Patrol - stagione 2

Data di uscita: 28 settembre

Il settembre supereroistico di Amazon Prime Video continua con la seconda stagione di Doom Patrol, che ha riunito uno dei più strani gruppo di eroi della DC. Dopo la sconfitta di Mr. Nobody (Alan Tudyk), ritroviamo i Doom Patrol in miniatura, bloccati sulla pista di auto da corsa giocattolo di Cliff. Mentre ognuno di loro affronta in modo diverso i propri sentimenti riguardo al tradimento di The Chief e cerca di superare le proprie esperienze traumatiche passate, il gruppo si riunisce attorno al nuovo membro della famiglia, Dorothy Spinner (Abigail Shapiro).

Da non perdere perché: Eccentrica e imprevedibile, Doom Patrol è sicuramente una delle serie a tema eroi non convenzionali più originali del momento. Siao sicuri che questi folli protagonisti non deluderanno le aspettative.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV da disponibili ad agosto 2020

The Head - stagione 1

Data di uscita: 5 agosto

La tensione si taglia con il coltello in The Head, serie internazionale ambientata al Polo Sud quando l'inverno fa scomparire il sole per ben sei mesi. Al centro del racconto c'è un team di ricerca, noto come "I Winterers", che invece di portare avanti il proprio studio cruciale per la lotta contro il cambiamento climatico si trova ad affrontare un'emergenza incomprensibile: un assassino o forse qualcosa di ancora più spaventoso. Quando il capo progetto estivo Johan Berg (Alexander Willaume) arriva alla stazione Polariv VI, si trova di fronte a un'inspiegabile tragedia: tutti i membri del team sono morti o dispersi. L'unica sopravvissuta è la giovane dottoressa Maggie (Katharine O’Donnelly), profondamente scossa dagli avvenimenti. Ci si potrà fidare di lei?

Da non perdere perché: In piena estate un po' di gelo antartico potrebbe non dispiacere. Il punto di forza di questa serie è però il variegato cast internazionale che può vantare, tra gli altri, la partecipazione speciale del divo de La casa di carta Álvaro Morte.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili a luglio 2020

Hanna - stagione 2

Little Fires Everywhere - Miniserie (con doppiaggio italiano)

Absentia - stagione 3 (versione originale)

Data di uscita: 3 luglio

È in streaming con otto nuovi episodi a href="https://www.comingsoon.it/serietv/hanna/1941/scheda/" target="_blank">Hanna, la serie originale con Esme Creed-Miles nei panni di un'adolescente alla ricerca della propria identità dopo aver scoperto di essere stata rapita da piccola. In questo secondo ciclo di episodi, la protagonista sa di non essere la sola ragazza con abilità straordinarie sfruttate dall'agenzia governativa Utrax. Trovata nell'agente della CIA Marissa (Mireille Enos) un'alleata inattesa, inizia un percorso per proteggere se stessa e gli altri ragazzi da un'organizzazione senza scrupoli di cui un tempo si fidava.

Da non perdere perché: Diventando molto più intraprendente e decidendo di cambiare le cose, piuttosto che subirle, in questa seconda stagione Hanna dimostra di essere uno dei personaggi femminili più ribelli e affascinanti della televisione.

Little Fires Everywhere - Miniserie (con doppiaggio italiano)

Data di uscita: 10 luglio

Amazon Prime Video porta in Italia, ora anche doppiata in italiano, questa magnetica miniserie con due grandi interpreti, Reese Witherspoon e Kerry Washington nei panni rispettivamente di Elena e Mia, due donne forti e molto diverse che entrano presto in conflitto. Basata sull'acclamato romanzo di Celeste Ng Tanti piccoli fuochi e composta da 8 episodi, Little Fires Everywhere è una storia di segreti e misteri che portano le protagoniste oltre i propri limiti.

Da non perdere perché: Witherspoon e Washington hanno guidato la serie in veste di produttrici, oltre che di protagoniste infondendo tutta la loro passione nella storia. Nel cast, tra gli altri, ci sono anche Joshua Jackson (The Affair) e Jesse Williams (Grey's Anatomy).

Absentia - stagione 3 (versione originale)

Data di uscita: 17 luglio

Proseguono le avventure dell'agente dell'FBI Emily Byrne interpretata da Stana Katic in Absentia. Nella terza stagione la protagonista fa i conti soprattutto con il suo ruolo di madre, cercando di essere il miglior genitore possibile per suo figlio, dopo molti anni di assenza. La sua vita, però, è nuovamente sconvolta quando una nuova cospirazione internazionale minaccia l'ex marito Nick (Patrick Heusinger) e la famiglia che cerca disperatamente di tenere insieme.

Da non perdere perché: Forte, convincente e perfettamente calata nei panni di Emily, Stana Katic ha trovato, dopo Castle, un altro ruolo che le calza a pennello.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili a giugno 2020

Future Man - stagione 3

El Presidente - stagione 1

Dispatches From Elsewhere - stagione 1

Data di uscita: 1° giugno

Nella terza e ultima stagione di Future Man, disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video, si conclude la storia di Josh Futterman (Josh Hutcherson), addetto alle pulizie di giorno e gamer di fama mondiale di notte. Nella serie Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), protagonisti del videogioco di cui è un fuoriclasse, assegnano a Josh il compito di viaggiare nel tempo per prevenire l’estinzione dell’umanità causata dalla mortale invasione di una super-razza. In questo ultimo ciclo di episodi i protagonisti si trovano a partecipare a un particolare torneo televisivo in cui i concorrenti devono affrontare diverse pericolose prove: costretti a rivivere in continuazione la stessa giornata, dopo vari tentativi riescono a scappare e intraprendono un viaggio per riparare ai loro errori compiuti nelle varie epoche che hanno attraversato.

Da non perdere perché: Questa comedy sci-fi annovera tra i produttori esecutivi il geniale Seth Rogen. Strizzando l'occhiolino a titoli di culto come Ritorno al futuro e Quantum Leap, è una serie che non si prende mai troppo sul serio risultando genuinamente divertente.

El Presidente - stagione 1

Data di uscita: 5 giugno

Le vicende del FIFA Gate, il famoso scandalo che ha scosso il mondo del calcio nel 2015, sono al centro del racconto di El Presidente, una serie scritta e diretta dal regista e sceneggiatore premio Oscar Armando Bo (Birdman). La storia è ambientata nelle principali città dell’America Latina, degli Stati Uniti e d’Europa ed esplora lo scandalo sportivo che ha fatto tremare i più alti dirigenti e funzionari della FIFA raccontando la storia di Sergio Jadue, il presidente di un piccolo club Cileno che è uscito dall’anonimato fino a diventare il personaggio chiave di un complotto da 150 milioni di dollari per mano del noto presidente della Football Association Argentina, Julio Grondona.

Da non perdere perché: Nel cast, tra gli altri, ritroviamo Karla Souza (la Laurel Castillo de Le regole del delitto perfetto), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) e Paulina Gaitán (Diablo Guardian).

Data di uscita: 15 giugno

Messaggi da Elsewhere è una singolare serie antologica che racconta le vicende di quattro persone piuttosto ordinarie che giudicano le loro vite terribilmente monotone. I quattro si ritrovano insieme per caso o forse per un disegno quando scoprono l'esistenza di un imponente gioco di società il cui scopo è trovare Clara, un anello di congiunzione tra misteri non ben specificati. Nell' accettare le misteriose sfide proposte loro, si accorgono di come il mistero sia più profondo di quanto immaginassero e aprono gli occhi su un mondo di possibilità e magia.

Da non perdere perché: La serie, dalla trama veramente singolare, è nata dalla mente geniale di Jason Segel (il Marshall di How I Met Your Mother) che è anche il protagonista insieme ad attori del calibro di Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?, Gosford Park) e il premio Oscar, Emmy e Golden Globe Sally Field (Forrest Gump, Brothers & Sisters).

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili a maggio 2020

Upload - stagione 1

Homecoming - stagione 2

Data di uscita: 1° maggio

Creata dal papà di The Office Greg Daniels, Upload immagina un futuro prossimo in cui le persone, prima di morire, possono scegliere di essere "caricate" in un aldilà virtuale a loro scelta. Dopo un incidente d'auto, il protagonista Nathan (Robbie Amell) decide, spinto dalla sua fidanzata Ingrid (Allegra Edwards), di trasferire la sua coscienza nel "paradiso" di lusso chiamato Lakeview. Lì fa la conoscenza del suo "angelo" Nora (Andy Allo), addetta al servizio clienti che diventa molto presto sua amica e confidente.

Da non perdere perché: Tra romanticismo, risate e persino una vicenda thriller, Upload è una comedy intelligente e non scontata perché fa riflettere su come tecnologia e capitalismo infuenzino pesantemente le nostre vite, persino dopo la morte.

Homecoming - stagione 2

Data di uscita: 22 maggio

Torna con la seconda stagione Homecoming, il thriller psicologico di Sam Esmail (Mr. Robot) prodotto da Julia Roberts. I nuovi episodi ruotano attorno a una nuova storia e a una nuova protagonista, Janelle Monáe, che interpreta Jackie, una veterana dell'esercito che si risveglia in una barca a remi al largo di un lago senza ricordare chi sia e come sia arrivata in quel posto. La sua ricerca della verità la porta dritta alla Geist Group, la compagnia che si occupa dell'iniziativa soprannominata Homecoming.

Da non perdere perché: La regia e lo stile sopra le righe di Esmail rendono questo thriller assolutamente magnetico. In questa seconda stagione, inoltre, ci sono due prominenti aggiunte nel cast: l'attore premio Oscar Chris Cooper (Il ladro di orchidee) e l'attrice vincitrice di un Emmy Joan Cusack (Shameless).

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili ad aprile 2020

Loop - stagione 1

Bosch - stagione 6

Data di uscita: 3 aprile

Loop (titolo originale Tales from the Loop, dall'omonimo libro illustrato di Simon Stålenhag) narra le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il "Loop" una macchina costruita per esplorare i misteri dell'universo rendendo possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo per la fantascienza. Nel cast della serie troviamo, tra gli altri, Rebecca Hall (Vicky Christina Barcelona), Paul Schneider (Parks and Recreation) e Jonathan Pryce (Il Trono di Spade).

Da non perdere perché: È una serie sci-fi sui generis perché, attraverso la creazione di inediti universi e paradossi, sollecita la curiosità degli spettatori fino a spiazzarli.

Bosch - stagione 6

Data di uscita: 17 aprile

Torna il detective Harry Bosch (Titus Welliver) con un nuovo caso da risolvere. In questa sesta stagione di Bosch, il famoso poliziotto della divisione omicidi di Hollywood avrà a che fare con un altro delicato caso di omicidio; dopo che un fisico medico viene assassinato e il materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé scompare, Bosch si ritrova al centro di un complesso caso tra un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles, la città a cui ha giurato servizio e protezione.

Da non perdere perché: La rettitudine e il senso di giustizia del personaggio interpretato da Titus Welliver rendono Bosch uno dei detective più umani ed empatici del panorama televisivo.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili a marzo 2020

Caronte - stagione 1

Data di uscita: 6 marzo

Caronte è una serie crime spagnola distribuita da Amazon Prime Video in 200 paesi. La storia, che si svolge in 13 episodi, è incentrata su Samuel Caronte (Roberto Álamo), un ex poliziotto condannato ingiustamente che, una volta uscito di prigione, diventa avvocato e decide di indagare sui fatti che hanno portato alla sua condanna otto anni prima. Ancora inesperto come avvocato, con l'aiuto della sua socia Caronte cercherà di crearsi una reputazione e di farsi strada nei difficili ambienti del mondo giuridico perseguendo un unico obiettivo: stare dalla parte di coloro che hanno tutto da perdere.

Da non perdere perché: Nella serie appare come guest star nel primo episodio e protagonista di un intrigante caso anche Miguel Bernardeau, interprete di Guzmán in Elite.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV da disponibili a febbraio 2020

Hunters - Stagione 1

Data di uscita: 21 febbraio

Hunters è ambientata nella New York del 1977 e racconta di un eterogeneo ed eccentrico gruppo di cacciatori di nazisti che si getta a capofitto in un'avventurosa e sanguinosa caccia all'uomo quando scopre che centinaia di fuggitivi, ex funzionari di alto rango del partito di Adolf Hitler, si stanno fingendo persone comuni, cospirando in segreto per creare un quarto Reich negli Stati Uniti. Nel cast c'è Al Pacino che interpreta uno dei membri più anziani della banda, Meyer Offerman, mentre Logan Lerman è il suo protetto, un giovane che si unisce alla misteriosa organizzazione mentre cerca di scoprire il responsabile dell'assassinio della nonna.

Da non perdere perché: Nel cast (particolarmente variegato) c'è una leggenda di Hollywood e la serie è prodotta dal premio Oscar Jordan Peele.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV disponibili a gennaio 2020

Treadstone - stagione 1

Pequeñas Coincidencias - stagione 1

Star Trek: Picard - stagione 1

Data di uscita: 10 gennaio

Treadstone è una nuova serie thriller basata creata dall'ideatore di Heroes Tim Kring e basata sulla saga di Jason Bourne. La serie prequel esplora la storia dalle origini a oggi della famosa Operazione Treadstone, il celebre programma di missioni segrete sotto copertura della CIA, che utilizza la modifica dei comportamenti per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani. La prima stagione della serie segue le vicende degli agenti dormienti in tutto il mondo - incluso John Randolph Bentley (interpretato dalla star di Mamma Mia! Ci risiamo Jeremy Irvine) - che vengono misteriosamente “risvegliati” per adempiere alle loro missioni mortali.

Da non perdere perché: Espande l'universo di Jason Bourne in modo coerente dimostrando che la saga ha ancora qualcosa da dire. Chi ha amato le storie d'azione e di intrighi (come la stessa Jack Ryan di Amazon Prime Video) apprezzerà anche Treadstone.

Piccole coincidenze - stagione 1

Data di uscita: 15 gennaio

Piccole coincidenze è la prima serie spagnola originale di Amazon Prime Video. Si tratta di una commedia romantica leggera con due protagonisti che sembrano non avere niente in comune. La serie segue le vicende di Marta (Marta Hazas) e Javier (Javier Veiga, che è anche il creatore della comedy), rispettivamente una designer di abiti da sposa che cambia spesso fidanzato e un critico gastronomico che si gode la vita da single. I due stanno bene con se stessi e non trovano motivi per concentrarsi sulla ricerca di un compagno. Almeno fino a quando il fratello di Javier, appena divorziato, arriva a casa sua e gli scombussola la vita.

Da non perdere perché: In Spagna la serie ha riscosso un notevole successo e Marta Hazas è tra le attrici più amate dal pubblico iberico.

Star Trek: Picard - stagione 1

Data di uscita: 24 gennaio con un episodio a settimana

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: Next Generation. La serie segue le vicende del popolare personaggio, nel prossimo capitolo della sua vita. Ritroviamo l'ex capitano nelle campagne francesi, mentre si dedica alla coltivazione della sua vigna. L'uomo, che si era ritirato per cause ignote ma sicuramente legate alla dissoluzione dell'Impero Romulano, deve tornare all'azione dopo quindici anni di assenza perché la Galassia ha bisogno di lui.

Da non perdere perché: Jean-Luc Picard è uno dei personaggi più iconici dell'universo di Star Trek. Rivederlo in azione è un vero regalo per i fan della saga che potrebbero finalmente scoprire, grazie alla serie, i veri motivi del ritiro del capitano.

Queste sono le migliori Serie TV su Amazon Prime Video che abbiamo trovato quest'anno nel catalogo della piattaforma di video in streaming. Il 2021 si preannuncia un altro anno ricco di novità e imperdibili Serie TV quindi l'appuntamento si rinnova a gennaio quando torneremo a segnalarvi le uscite più interessanti.