Amazon Prime Video, le migliori Serie TV del 2020 (aggiornate a gennaio)

Gli abbonati ad Amazon Prime lo sanno: oltre ad avere a disposizione migliaia di scaffali virtuali di prodotti di ogni tipo da poter ricevere a casa velocemente, il servizio offre anche la piattaforma di video in streaming Amazon Prime Video dove è possibile vedere decine di titoli on demand, dai film ai documentari a, soprattutto, le Serie TV. Ma quali sono le Serie TV migliori, quelle che non bisogna perdere su Amazon Prime Video? Se volete sfruttare al meglio il vostro abbonamento al servizio offerto dal colosso di Jeff Bezos approfittando del ricco catalogo di titoli in streaming, date un'occhiata alla lista di quelle che sono secondo noi le Serie TV più belle da vedere su Amazon Prime Video ogni mese. Aggiorneremo l'elenco mensilmente per tenervi sempre aggiornati sulle nuove uscite e sulle Serie TV degne di nota disponibili in streaming.

Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV da vedere a gennaio 2020

I Medici - stagione 3

Data di uscita: 25 dicembre 2019

La terza stagione che continua a raccontare l'epopea di una delle famiglie più potenti del rinascimento italiano si chiama I Medici - Nel nome della famiglia. Famiglia, potere, fiducia: in questo ciclo di episodi si esplorano soprattutto gli equilibri familiari. Dopo l'attentato in cui era rimasto vittima Giuliano, il potente Lorenzo - ora diventato Il Magnifico - fa di tutto per mantenere saldo il prestigio della sua casata. Oltre ai volti già noti (Daniel Sharman e Synnøve Karlsen nei panni di Lorenzo e Clarice, tra gli altri), nella nuova stagione vediamo anche il controverso predicatore Girolamo Savonarola interpretato da Francesco Montanari. In aggiunta agli otto episodi della nuova stagione (andata in onda su Rai Uno lo scorso dicembre) Amazon Prime Video offre l'occasione di recuperare anche le prime due stagioni della serie storica.

Da non perdere perché: È una grande produzione internazionale realizzata con grandi mezzi e con una discreta attenzione per i fatti storicamente avvenuti. Per chi ama l'arte rinascimentale, I Medici sarà l'occasione per apprezzare ancora di più la lussuosa e affascinante Firenze in uno dei suoi periodi d'oro.

Treadstone - stagione 1

Data di uscita: 10 gennaio

Treadstone è una nuova serie thriller basata creata dall'ideatore di Heroes Tim Kring e basata sulla saga di Jason Bourne. La serie prequel esplora la storia dalle origini a oggi della famosa Operazione Treadstone, il celebre programma di missioni segrete sotto copertura della CIA, che utilizza la modifica dei comportamenti per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani. La prima stagione della serie segue le vicende degli agenti dormienti in tutto il mondo - incluso John Randolph Bentley (interpretato dalla star di Mamma Mia! Ci risiamo Jeremy Irvine) - che vengono misteriosamente “risvegliati” per adempiere alle loro missioni mortali.

Da non perdere perché: Espande l'universo di Jason Bourne in modo coerente dimostrando che la saga ha ancora qualcosa da dire. Chi ha amato le storie d'azione e di intrighi (come la stessa Jack Ryan di Amazon Prime Video) apprezzerà anche Treadstone.

Pequeñas Coincidencias - stagione 1

Data di uscita: 15 gennaio

Pequeñas Coincidencias è la prima serie spagnola originale di Amazon Prime Video. Si tratta di una commedia romantica leggera con due protagonisti che sembrano non avere niente in comune. La serie segue le vicende di Marta (Marta Hazas) e Javier (Javier Veiga, che è anche il creatore della comedy), rispettivamente una designer di abiti da sposa che cambia spesso fidanzato e un critico gastronomico che si gode la vita da single. I due stanno bene con se stessi e non trovano motivi per concentrarsi sulla ricerca di un compagno. Almeno fino a quando il fratello di Javier, appena divorziato, arriva a casa sua e gli scombussola la vita.

Da non perdere perché: In Spagna la serie ha riscosso un notevole successo e Marta Hazas è tra le attrici più amate dal pubblico iberico.

Star Trek: Picard - stagione 1

Data di uscita: 24 gennaio con un episodio a settimana

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: Next Generation. La serie segue le vicende del popolare personaggio, nel prossimo capitolo della sua vita. Ritroviamo l'ex capitano nelle campagne francesi, mentre si dedica alla coltivazione della sua vigna. L'uomo, che si era ritirato per cause ignote ma sicuramente legate alla dissoluzione dell'Impero Romulano, deve tornare all'azione dopo quindici anni di assenza perché la Galassia ha bisogno di lui.

Da non perdere perché: Jean-Luc Picard è uno dei personaggi più iconici dell'universo di Star Trek. Rivederlo in azione è un vero regalo per i fan della saga che potrebbero finalmente scoprire, grazie alla serie, i veri motivi del ritiro del capitano.

Queste sono le migliori Serie TV che troverete questo mese nel catalogo di Amazon Prime Video. Non dimenticate di tornare sulla pagina per non perdere neanche una nuova uscita dell'anno da vedere in streaming sulla piattaforma.