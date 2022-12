A Natale regala una serie tv: I consigli giusti per parenti e amici

Speciali Serie TV

Stop ai discorsi imbarazzanti durante i pranzi e le cene delle feste: perché non cambiare argomento parlando di serie tv? Eccone 10 da consigliare a chi vi sta vicino, in base al suo profilo.

È arrivato il Natale e si è portato dietro, come da tradizione, lunghissimi pranzi e cene con i parenti (magari quelli che vedete una volta l'anno e con cui non sapete di che parlare)? Quest'anno ci pensiamo noi a darvi degli spunti di conversazione spostando l'attenzione sulle serie tv, un argomento leggero e trasversale che può interessare anche persone molto diverse tra loro. Volete mostrarvi veri esperti di serie tv e dare i migliori consigli ad amici e parenti durante queste feste? Abbiamo individuato 10 profili del "parente tipo" che tutti, prima o poi, ci siamo trovati di fronte durante le reunion festive di famiglia; per ogni profilo abbiamo pensato a una serie che potete consigliare, scegliendole tra quelle uscite da poco o quelle poco conosciute che forse vi siete persi nel 2022 sui principali servizi di video in streaming. Siamo sicuri che neppure voi le avete viste tutte: diamo inizio ai festeggiamenti!

Le migliori serie da consigliare a parenti e amici a Natale

Odio il Natale

Dove vederla: Netflix

Da consigliare a: La zia invadente che ti chiede quando ti laurei/ ti sposi/ fai un figlio

Difficile scampare alle domande della zia che vi vorrebbe vedere "sistemati" quindi - in base all'età - laureati e magari con un lavoro, oppure sposati, o pronti a mettere su famiglia. Se volete farle capire una volta per tutte l'imbarazzo che provate davanti alle sue domande indiscrete, consigliatele di guardare Odio il Natale su Netflix. La protagonista è Gianna (Pilar Fogliati), una trentenne che non ne può più di sentirsi sempre fuori posto alle cene di famiglia, perché l'unica single. Così cerca un fidanzato da portare a cena a Natale, ma con conseguenze imprevedibili.

The Bear

Dove vederla: Disney+

Da consigliare a: La mamma che si sente Masterchef

Se vostra madre a Natale fa della cucina il suo campo di battaglia consigliatele The Bear. La inizierà a guardare per il cibo, la finirà appassionandosi alla tesa e commovente storia di Carmy (Jeremy Allen White), giovane chef che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca italiana di famiglia. E lungo la strada si rende conto che la sua brigata, indisciplinata e imprevedibile in cucina, è la migliore famiglia che potesse desiderare.

The Witcher: Blood Origin

Dove vederla: Netflix

Da consigliare a: Il fratello nerd

È assai probabile che vostro fratello nerd abbia già letto tutti i libri di Andrzej Sapkowski e che si sia segnato la data di uscita di questa serie sul calendario da mesi. Ma, nel dubbio, ricordateglielo. Proprio il 25 dicembre esce su Netflix The Witcher: Blood Origin, lo spin-off di The Witcher (anche un amatissimo videogioco, ricordiamolo) ambientata in un mondo di elfi 1200 anni prima del mondo dei witcher.

The Tourist

Dove vederla: Paramount+

Da consigliare a: Il papà che guarda solo film d'azione

Ci sono abitudini dure da debellare, tipo quelle del papà fissato con i film d'azione, tutti inseguimenti, esplosioni e adrenalina. Almeno indirizzatelo alle serie consigliandogli The Tourist, una miniserie ambientata nel cuore del deserto australiano. Jaime Dornan interpreta un uomo britannico che perde la memoria dopo uno strano inseguimento nel cuore dell'Australia e, risvegliatosi in ospedale, si mette in cerca di risposte. Chi è che lo vuole morto?

Ragazze vincenti: La serie

Dove vederla: Prime Video

Da consigliare a: La cugina femminista

Ragazze vincenti: La serie, ispirata dall'omonimo classico del 1992 diretto da Penny Marshall, è una serie passata ingiustamente inosservata. Segue un gruppo di ragazze che negli anni '40 riesce a giocare a baseball a livello professionistico negli Stati Uniti mentre gli uomini sono lontani a combattere durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma non lasciatevi ingannare dalle premesse: oltre lo sport c'è di più. Temi come l'emancipazione femminile, la lotta alle discriminazioni e la forte impronta LGBTQ friendly potranno piacere a vostra cugina sostenitrice del girl power.

Nudes

Dove vederla: RaiPlay

Da consigliare a: La sorella adolescente che non si stacca dai social

A chi considera lo smartphone e i social un'appendice del proprio corpo e non riesce proprio a staccarsene, potete consigliare Nudes. Tratta dall’omonimo teen drama norvegese, la serie antologica vede tra i protagonisti due giovani talenti come Nicolas Maupas (Mare Fuori) e Fotinì Peluso (La compagnia del cigno, Tutto chiede salvezza). Al centro del racconto, incentrato sul tema del revenge porn, ci sono le storie di tre teenager che si ritrovano a fare i conti con la divulgazione online delle proprie immagini private, svelando le insidie dei social media.

The Recruit

Dove vederla: Netflix

Da consigliare a: Lo zio complottista

Creata dall'ideatore di The Rookie Alexi Hawley, The Recruit è incentrata sul giovane avvocato della CIA Owen Hendricks (Noah Centineo) che si ritrova coinvolto in un pericoloso complotto internazionale e in assurdi giochi di potere portate avanti da persone molto più potenti di lui. Da consigliare allo zio secondo cui "viviamo in una simulazione" (e molto altro ancora).

Scissione

Dove vederla: Apple TV+

Da consigliare a: La cugina workaholic

Probabilmente la migliore serie dell'anno che non avete ancora visto, Scissione è un sofisticato drama/thriller psicologico di fantascienza che immagina una sinistra compagnia di biotecnologie che utilizza una procedura medica per scindere i ricordi lavorativi di alcuni suoi dipendenti da quelli personali, in modo da ottimizzare il rapporto vita-lavoro. Offrirà spunti interessanti alla cugina che lavora decisamente troppo e che, persino a Natale, non riesce a non controllare le e-mail.

Il grande gioco

Dove vederla: Sky e NOW

Da consigliare a: Il cugino che si sente allenatore

Tutti abbiamo un cugino o uno zio che si sentono grandi esperti di calcio. A loro consigliate Il grande gioco, la serie italiana che esplora il dietro le quinte del calciomercato raccontando per la prima volta il lavoro dei procuratori sportivi, tra luci e ombre.

A Friend of the Family

Dove vederla: Peacock via Sky e NOW

Da consigliare a: L'amica fissata con il true crime

Avete un'amica che non perde neppure un podcast o una docuserie true crime? Potrebbe fare al caso suo la miniserie A Friend of the Family, basata su un'incredibile e straziante storia vera. È la storia della famiglia Broberg, la cui figlia Jan (oggi un'attrice e cantante di successo) fu rapita più volte negli anni '70 negli Stati Uniti da un carismatico e ossessionato "amico" di famiglia che la convinse di essere vittima di un rapimento alieno.

Siamo sicuri che con questi consigli saprete intrattenere tutti durante la cena o il pranzo di Natale. Ma se non vi bastano, qui trovate tutte le nuove serie tv uscite nel 2022: impossibile non individuare quella che fa al caso vostro.