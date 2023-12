5 Serie TV che valeva la pena vedere nel 2023 e che forse vi siete persi

Speciali Serie TV

Arrivati a fine anno, vi consigliamo 5 titoli usciti in streaming negli ultimi 12 mesi e passati immeritatamente in secondo piano: per tutti quelli che "non c'è niente di bello da vedere". Invece c'è, e potete ancora recuperarlo.

Ok, siete perdonati. Con decine di nuove Serie TV che escono mensilmente e troppi servizi di video in streaming che si contendono il pubblico, ormai è difficilissimo orientarsi tra i diversi cataloghi. E così è molto facile perdersi qualcosa di bello. Arrivati alla fine dell'anno, vogliamo farvi un regalo consigliandovi 5 titoli meritevoli di cui si è parlato poco e che quindi potrebbero esservi sfuggiti. Potete consigliarli a quell'amico che si lamenta sempre perché non sa cosa vedere o recuperarli voi stessi quando vi troverete (ancora una volta) davanti all'imbarazzo della scelta.

Ecco a voi i Chippendales

Dove vederla: Disney+

Una miniserie basata su un'incredibile storia vera, Ecco a voi i Chippendales rapisce con il suo mix di mistero, ossessione e romanticismo. Racconta l'ascesa dell'imprenditore indiano-americano Somen 'Steve' Banerjee (Kumail Nanjiani) che alla fine degli anni '70 ha fondato i Chippendales, gli spogliarellisti con papillon e colletti bianchi diventati famosi in tutto il mondo con i loro spettacoli hot. Ma quando ricchezza e celebrità lasciano il posto a opulenza e rivalità, questo sogno americano da manuale si trasforma in un incubo.

Extraordinary

Dove vederla: Disney+

Immaginate un mondo in cui tutti possiedono un superpotere. Tutti tranne voi, che da anni state ancora aspettando di capire quale sia il vostro. Nella comedy britannica Extraordinary la protagonista venticinquenne Jen si trova proprio in questa situazione e con un gruppo di amici decisamente fuori dal comune. Tutti possiedono un'abilità, tranne lei, ma crescere significa anche scendere a patti con chi si vuole essere veramente. Jen deve solo capire come trovare la propria strada in un mondo confuso mentre il vero superpotere, forse, è essere ordinari. Una comedy di formazione fresca e intrisa di irresistibile umorismo british.

Silo

Dove vederla: Apple TV+

Basata sui romanzi bestseller di Hugh Howey, Silo racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra che vivono in una casa profonda che li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l'ingegnere Juliette che cerca risposte sull'omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Il mix perfetto di dramma, mistero e distopia che vi terrà incollati allo schermo come forse ha fatto solo Lost 20 anni fa.

Sono vergine

Dove vederla: Prime Video

Sono vergine è una serie che parte da premesse assurde ma finisce per far riflettere su tante verità in tema di crescita e relazioni. Il protagonista, interpretato da Jharrel Jerome, è un diciannovenne nero che vive a Oakland e che... è alto 4 metri! Quando decide di fuggire dopo essere rimasto nell'ombra una vita intera, sperimenta la bellezza e tutte le difficoltà del mondo reale. E le conseguenze saranno tanto imprevedibili quanto spettacolari.

Still Up

Dove vederla: Apple TV+

La comedy romantica di cui non sapevate di aver bisogno, Still Up è ambientata a Londra e ruota attorno a Lisa (Antonia Thomas, ex volto di The Good Doctor) e Danny (Craig Roberts). Lei è un'impulsiva aspirante illustratrice e spirito libero le cui domande sul futuro di sua figlia iniziano a tenerla sveglia la notte. Lui, invece, è un giornalista di talento la cui forte ansia incide profondamente sulla qualità del suo sonno e, quindi, della sua vita. Mentre il mondo dorme, Lisa e Danny trascorrono lunghe notti a parlare, nonostante non si siano mai incontrati. E il resto è pura magia.