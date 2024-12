2025: Le nuove Serie TV da non perdere nell'anno nuovo

Speciali Serie TV

Dal ritorno di Daredevil agli adattamenti de Il conte di Montecristo e Il Gattopardo, dalla serie Pixar Win or Lose agli spin-off di Suits e Il Trono di Spade, ecco le 15 novità più interessanti e attese del 2025 e dove vederle, in tv e in streaming.

Un nuovo anno è arrivato e quale migliore proposito di appassionarsi a tante nuove Serie TV? Il 2025 promette di essere ricco di sorprese, attesi ritorni e volti amati per gli appassionati. Dopo un periodo di transizione, non facile a causa delle agitazioni di Hollywood e non solo, l'industria dell'intrattenimento scalpita per scovare il prossimo grande successo. Sono numerose le proposte in arrivo sugli schermi fin dalle prime settimane. La tendenza, se già si può parlare di tendenza, sembra essere quella di compiere passi calcolati, affidarsi a titoli e nomi che hanno già dimostrato di piacere al grande pubblico. Ecco dunque abbondare gli spin-off, i revival, i reboot... Storie che ampliano universi dove il pubblico ha trascorso ore piacevoli, che danno vita a personaggi incontrati tra le righe di un bel libro, che rievocano momenti difficili e drammatici della nostra Storia. Destreggiarsi tra le infinite proposte potrebbe rivelarsi complesso, talvolta persino deludente. Non abbiamo la sfera di cristallo ma eccoci di nuovo qui, con il nostro consueto speciale sulle 15 nuove Serie TV da non perdere nel 2025. Quelle che sembrano avere tutti i numeri per divertire, scioccare, anche far riflettere. Scopriamo cosa racconteranno e con quali talenti davanti e dietro la macchina da presa. Prendete nota dei titoli che vi incuriosiscono di più e continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti. E come sempre, buona visione!

Alien: Pianeta Terra

Dove vederla: Disney+, estate

Uno dei più grandi franchise di fantascienza di tutti i tempi genera il suo primo adattamento televisivo con la complicità dell'ideatore di Fargo Noah Hawley. Alien: Pianeta Terra racconta la nascita della famigerata Weyland-Yutani Corporation e la corsa tra corporazioni per creare una nuova vita androide. Quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna (interpretata da Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Mentre i membri della squadra di soccorso cercano i sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatorie, molto più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Alla luce di questa nuova minaccia, l'equipaggio di ricercatori deve lottare per la sopravvivenza e ciò che decideranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare la Terra per come la conoscono.

Guarda il trailer di Alien: Pianeta Terra

Daredevil: Rinascita

Dove vederla: Disney+, 5 marzo

Il Diavolo di Hell's Kitchen torna sui teleschermi con una serie tutta nuova, Daredevil: Rinascita, ora in continuità con il Marvel Cinematic Universe. Un avvocato straordinariamente capace che non si è arreso alla sua cecità, Matt Murdock sta lottando per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l'ex boss del crimine Wilson Fisk persegue le proprie ambizioni politiche a New York City. Quando le loro identità passate come il vigilante Daredevil e il criminale Kingpin iniziano a emergere, i due si ritrovano su un'inevitabile rotta di collisione. Charlie Cox e Vincent D'Onofrio riprendono i loro ruoli dalla serie del 2015. Ritroviamo inoltre Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni di Karen Page e Franklin 'Foggy' Nelson, amici e partner di Murdock presso lo studio legale Nelson, Murdock & Page, così come Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/Punisher, oltre a diversi altri.

Guarda il trailer di Daredevil: Rinascita

Il Cavaliere dei Sette Regni

Dove vederla: Sky e NOW, 2025

Dopo House of the Dragon, in cammino verso la sua terza stagione, nel 2025 il mondo fantasy del successo di HBO Il Trono di Spade si espanderà ulteriormente con un nuovo spin-off prequel, Il Cavaliere dei Sette Regni, basato sui racconti di George R.R. Martin incentrati sul cavaliere errante Ser Duncan e sul suo giovane scudiero Egg. Ambientata novant'anni prima degli eventi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora passato dalla memoria dei vivi, grandi destini, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e impareggiabili - il cavaliere Ser Duncan l'Alto, detto Dunk, e il suo minuscolo scudiero Egg (interpretati da Peter Claffey e Dexter Sol Ansell) - dopo il loro primo incontro durante un torneo ad Ashford Meadow.

Il conte di Montecristo

Dove vederla: Rai 1, 13 gennaio

Nuovo adattamento del celebre romanzo dell'Ottocento scritto da Alexandre Dumas, Il conte di Montecristo segue Sam Claflin (Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, Peaky Blinders) nei panni di Edmond Dantes, un giovane marinaio che, accusato ingiustamente di tradimento, viene imprigionato senza processo nel Castello d'If, una cupa isola-fortezza a largo di Marsiglia. Dopo molti anni di prigionia, Edmond riesce finalmente a scappare e, assumendo l'identità del conte di Montecristo, mette in atto la sua vendetta contro coloro che lo hanno privato della libertà. Nella miniserie, girata in parte in Italia, recita anche il premio Oscar Jeremy Irons (Il mistero Von Bulow, I Borgia) con il ruolo dell'Abate Faria, l'anziano prete che stringe un'intensa amicizia con Edmond e gioca un ruolo fondamentale nel suo piano di vendetta.

Il Gattopardo

Dove vederla: Netflix, 2025

Tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, considerato tra le più grandi opere della letteratura italiana, Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Kim Rossi Stuart interpreta Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l'aristocrazia siciliana si sente minacciata dall'unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia sono in pericolo. Per non soccombere, sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte a una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica Sedara e suo nipote Tancredi. Ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta (Benedetta Porcaroli).

Guarda il trailer de Il Gattopardo

Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am

Dove vederla: Sky e NOW, 27 gennaio

La miniserie Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am racconta il viaggio lungo trent'anni alla ricerca di verità e giustizia per le vittime di uno tra i peggiori attacchi terroristici di sempre, quello che nel dicembre del 1988 interessò il volo Pan Am 103 diretto a New York. Il premio Oscar Colin Firth (Il discorso del re, A Single Man) interpretare Jim Swire, un padre che, spinto dall'amore e dalla perdita, rischia ogni cosa dopo i fatti di Lockerbie, la cittadina scozzese dove i resti del volo caddero dal cielo poco più di mezz'ora dopo il decollo da Londra. Viaggiando attraverso continenti e divisioni politiche, Jim, che nell'attentato ha perso la figlia, intraprende un cammino inarrestabile che non solo metterà a repentaglio la sua stabilità, la sua famiglia e la sua vita, ma travolgerà anche la sua fiducia nel sistema giudiziario, cambiando per sempre la sua visione del mondo.

Guarda il trailer di Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am

M - Il figlio del secolo

Dove vederla: Sky e NOW, 10 gennaio

Il pluripremiato romanzo scritto da Antonio Scurati M - Il figlio del secolo diventa una già acclamata serie Sky Original che ripercorre la storia della nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce Benito Mussolini. Con Luca Marinelli nei panni di quest'ultimo, il drama storico inizia il racconto dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino ad arrivare al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offre inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l'amante Margherita Sarfatti e altre figure iconiche dell'epoca. Attraverso tutto ciò, la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

Guarda il trailer di M - Il figlio del secolo

On Call - Di pattuglia

Dove vederla: Prime Video, 9 gennaio

Dick Wolf, ideatore dei franchise di successo Law & Order, One Chicago e FBI, porta in tv il suo primo procedurale per una piattaforma streaming: On Call - Di pattuglia, co-ideato dal figlio Elliot Wolf. Girato con un mix di telecamere a mano, bodycam e dash-cam per creare un effetto ancora più realistico, il poliziesco ruota attorno a una coppia di agenti formata da un novellino e da una veterana, che risponde alle chiamate di emergenza nelle strade di Long Beach, in California, mentre affronta allo stesso tempo le conseguenze della perdita di un collega. La veterana di Pretty Little Liars Troian Bellisario interpreta Traci Harmon, una donna energica e protettiva che lotta per trovare il suo posto nel dipartimento mentre addestra la prossima generazione di agenti. Brandon Larracuente è invece Alex Diaz, un'ambiziosa recluta che si sforza di preservare la propria visione ottimistica mentre si rende conto delle sfide che dovrà affrontare nel clima odierno.

Guarda il trailer di On Call - Di pattuglia

Paradise

Dove vederla: Disney+, 28 gennaio

Lo sceneggiatore Dan Fogelman e l'attore Sterling K. Brown tornano insieme tre anni dopo il grande successo di This Is Us con un thriller dal titolo Paradise. La serie è ambientata in una tranquilla comunità esclusiva abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un'indagine ad alto rischio. L'assassinio coinvolge una vittima di altissimo profilo: il Presidente degli Stati Uniti d'America, interpretato da James Marsden. Brown, invece, veste i panni di Xavier Collins, il quale diventa rapidamente uno dei principali sospettati perché a conoscenza di informazioni top secret sulla sicurezza nazionale. Non passa molto tempo prima che Xavier capisca di essere rimasto invischiato in un'ampia cospirazione politica.

Guarda il trailer di Paradise

Suits LA

Dove vederla: Da definire

Ambientata nello stesso mondo del legal drama di successo terminato nel 2019, lo spin-off Suits LA sposta l'azione sulla West Coast, dove la star di Arrow Stephen Amell è Ted Black, un ex procuratore federale di New York che ora rappresenta i clienti più potenti di Los Angeles. Quindici anni fa, Ted ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento. Ma ora lo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, Ted deve abbracciare un ruolo che ha sempre disprezzato. Mentre seguiremo Ted affrontare casi complessi e sorprendenti circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi senza evitare di mescolare le loro vite private e professionali, pezzi del suo passato (che include un certo Harvey Specter!) e dei motivi che lo hanno allontanato da tutti coloro che amava si rivelano.

Guarda il trailer di Suits LA

The Pitt

Dove vederla: Da definire

A più di quindici anni dalla sua ultima volta nel camice del Dott. John Carter in E.R. - Medici in prima linea, Noah Wyle torna in tv con un nuovo medical drama degli stessi produttori di quest'ultima, R. Scott Gemmill e John Wells. The Pitt si propone di rappresentare in modo realistico le sfide che gli operatori sanitari devono affrontare nell'America di oggi. Ci troviamo presso un moderno ospedale di Pittsburgh. Wyle interpreta il Dott. Michael 'Robby' Robinavitch, che coordina l'equipe del pronto soccorso. La particolarità della serie è che ciascun episodio seguirà in tempo reale - alla 24, per intenderci - un unico turno ospedaliero di 15 ore. "La miriade di sfide che devono affrontare medici, infermieri, tecnici, pazienti e le loro famiglie nelle trincee della medicina moderna sono diventate ancora più cruciali negli ultimi quindici anni, dall'ultima volta che abbiamo trattato le loro storie", hanno spiegato Wyle, Gemmill e Wells in una nota. "Non vediamo l'ora di ampliare i confini del realismo drammatico e dell'accuratezza medica nel seguire la vita di questi uomini e donne eroici".

Guarda il trailer di The Pitt

The Residence

Dove vederla: Netflix, 20 marzo

Shonda Rhimes è la produttrice esecutiva di un nuovo mystery drama che sembra un incrocio tra le sue serie di successo Scandal e Le regole del delitto perfetto. La vincitrice di tre Emmy Uzo Aduba (Orange Is the New Black) e Randall Park (WandaVision) sono due investigatori alle prese con un giallo strampalato nei piani alti, in quelli bassi e nei corridoi della Casa Bianca. Quando una cena di Stato ad alta tensione si trasforma nello scenario di un omicidio, Cordelia Cupp, detective consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitana conosciuta per il suo umorismo pungente, la sua implacabile ricerca della verità e un occhio acuto per il comportamento umano, e l'agente speciale dell'FBI Edwin Park hanno centinaia di stanze e sospettati da vagliare. I due hanno metodi diversi, ma nonostante - o proprio per - questo la loro dinamica promette di essere intrigante quanto il mistero che cercano di svelare.

The Studio

Dove vederla: Apple TV+, 26 marzo

Seth Rogen, al quale la tv continua a dare grandi soddisfazioni come dimostrano i successi di The Boys, Pam & Tommy e Platonic, torna a Apple TV+ con The Studio, una nuova comedy da lui co-ideata, prodotta e interpretata incentrata su Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios, società di produzione hollywoodiana in crisi. In un settore in cui si fatica a rimanere vivi, Matt e il suo team di combattivi dirigenti devono fare fronte alle proprie insicurezze, con artisti narcisisti e vili rappresentanti del potere finanziario, mentre provano a fare ciò che diventa sempre più difficile fare: realizzare grandi film. Nascondendo il panico che provano dietro abiti eleganti, loro vedono in ogni festa, set visit, casting, riunione marketing e premiazione l'opportunità di un successo incredibile o di una catastrofe che ponga fine alla loro carriera. Da persona che mangia, dorme e respira cinema, Matt ha inseguito tutta la vita un lavoro che ha ottenuto ma che ora potrebbe distruggerlo.

Guarda il trailer di The Studio

Win or Lose

Dove vederla: Disney+, 19 febbraio

Prima serie originale di Pixar Animation Studios, l'amato e rivoluzionario studio di produzione dietro Toy Story, Gli incredibili e Inside Out, Win or Lose promette di rivelare come ci si sente nei panni di otto diversi personaggi - un gruppo di ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro innamorato - mentre si preparano per una grande partita del campionato di softball. Nella versione in lingua originale, Will Forte presta la voce Dan, l'allenatore dei Pickles, questa squadra male assortita di una scuola media. Ciascun episodio della serie, lungo 20 minuti, racconta gli stessi eventi dalla prospettiva incredibilmente divertente e molto emozionante di un diverso membro dei Pickles. "Consideriamo Win or Lose una serie portante, la prima nel suo genere, che mette in mostra ciò che penso renda grande il nostro studio: una narrazione audace e fantasiosa, un umorismo che fa ridere a crepapelle e personaggi a cui tutti possiamo affezionarci", ha dichiarato il direttore creativo Pete Docter.

Guarda il trailer di Win or Lose

Zero Day

Dove vederla: Netflix, 20 febbraio

Il pubblico dei thriller, genere molto in voga negli ultimi anni, inizierà l'anno nuovo nel migliore dei modi grazie a Zero Day, ultima creazione di Eric Newman (Griselda, Narcos) con protagonista la leggenda di Hollywood Robert De Niro. Quest'ultimo interpreta l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America George Mullen, incaricato in qualità di capo della Commissione Zero Day di trovare gli autori di un devastante attacco informatico che ha causato caos e migliaia di vittime in tutto il Paese. La disinformazione dilaga e le ambizioni personali dei potenti delle tecnologie, di Wall Street e del governo si scontrano. L'incrollabile ricerca della verità da parte di Mullen lo costringe a confrontarsi con i suoi oscuri segreti, mentre mette a rischio tutto ciò che gli è caro. Nel cast stellare della miniserie anche Angela Bassett, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton e molti altri.

Guarda il trailer di Zero Day

