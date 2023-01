2023: Le nuove Serie TV da non perdere nell'anno nuovo

Speciali Serie TV

Dagli adattamenti di The Last of Us e La vita bugiarda degli adulti agli spin-off di Bridgerton e The Boys, ecco le novità più interessanti e attese del 2023 e dove vederle, in tv e in streaming.

Benvenuto 2023! Se tra i vostri propositi per l'anno nuovo c'è anche quello di vedere tante Serie TV, siete nel posto giusto. L'industria dell’intrattenimento televisivo sta vivendo un nuovo periodo di massimo splendore, grazie soprattutto ai sempre più numerosi e determinati servizi streaming. Molte serate di divertimento attendono gli spettatori anche nei prossimi mesi. Storie tratte da alcuni dei libri più apprezzati degli ultimi anni. Storie che vanno indietro nel tempo e avanti nel futuro. Storie di supereroi e di giovani che cercano di diventarlo con risultati disastrosi. Storie di sangue e di lotta al crimine. E storie semplicemente strane. Come ci piace fare all'inizio di ogni nuovo anno, ci siamo tuffati per voi nell'imbarazzo della scelta e, tra le centinaia di novità in arrivo, ne siamo usciti con le più interessanti e attese, le 15 nuove Serie TV da non perdere nel 2023. Ecco cosa racconteranno e con quali talenti davanti e dietro la macchina da presa. Prendete nota, se solleticano anche la vostra curiosità, continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti e, ovviamente, buona visione!

Le nuove Serie TV più attese del 2023

Call My Agent - Italia

Citadel

Daisy Jones & The Six

Gen V

La vita bugiarda degli adulti

Love & Death

Masters of the Air

Poker Face

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Secret Invasion

Shrinking

The Idol

The Last of Us

The Three-Body Problem

Wolf Pack

Call My Agent - Italia

Dove vederla: Sky Serie e NOW, 20 gennaio

Remake del cult francese Chiami il mio agente!, Call My Agent - Italia racconta le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano (Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino), in un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Manager, amico, confidente e psicologo: un buon agente è tutto questo e anche di più. E Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira, ognuno con il proprio stile, sono i migliori. Tra giornate frenetiche e nottate mondane, a rimetterci è la loro vita privata. Ma in fondo si divertono troppo per accorgersene, sebbene con la partenza del fondatore dell'agenzia le cose siano ora sul punto di farsi un po' più complicate.

Guarda il trailer di Call My Agent - Italia

Citadel

Dove vederla: Prime Video, da definire

Citadel è uno dei progetti televisivi più ambiziosi del 2023, una serie-evento globale dei registi di Avengers Joe e Anthony Russo la cui lavorazione è cominciata ben cinque anni fa. Di fatto, si tratta di un universo formato da più produzioni. Richard Madden (Bodyguard), Priyanka Chopra Jonas (Quantico) e Stanley Tucci (Hunger Games) recitano nella prima serie, descritta come "una storia d'azione e spionaggio con un avvincente carica emozionale". Altre serie in lingue diverse dall'inglese sono anch'esse in lavorazione, incluse una italiana con Matilda De Angelis (The Undoing) e una indiana con Varun Dhawan. Ulteriori dettagli non sono al momento disponibili, ma si dice che l'operazione sia sulla buona strada per diventare la seconda più costosa di Amazon Studios dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Daisy Jones & The Six

Dove vederla: Prime Video, 3 marzo

Un caso letterario firmato Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six racconta l'ascesa di un'immaginaria rock band degli affascinanti anni '70 e la sua misteriosa scomparsa dalle scene. La Daisy del titolo, interpretata nell'adattamento di Reese Witherspoon per Prime Video dalla nipote di Elvis Presley Riley Kough (già vista in The Girlfriend Experience), è una giovane ribelle con una voce che stende. Cresciuta troppo presto, lei e la band fanno i conti con le conseguenze del successo improvviso, in una storia che parla di droga, sesso e rock-n-roll. Sam Claflin (Peaky Blinders) affianca Keogh nei panni del carismatico co-frontman della band, la cui attrazione crescente per Daisy minaccia di stravolgere ogni aspetto della sua vita. Perché improvvisamente tutto finisce? Decenni dopo quei gloriosi giorni, i componenti della band decidono finalmente di raccontare la verità.

Guarda il trailer di Daisy Jones & The Six

Gen V

Dove vederla: Prime Video, da definire

Tutta la cattiveria, la satira e la volgarità di The Boys in una nuova serie tv? Fatto! Descritto come un dramedy young adult, lo spin-off Gen V segue gli studenti dell'unico college americano riservato ai Super, gestito dalla Vought International, la potente compagnia che ha creato il Composto V, il siero in grado di conferire poteri straordinari. I protagonisti di questa nuova sconclusionata avventura sono ragazzi e ragazze competitivi e in preda agli ormoni che mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città. Con loro alcune delle star di The Boys, incluse Jessie T. Usher (interprete di A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) e P.J. Byrne (Adam Bourke).

Guarda il trailer di Gen V

La vita bugiarda degli adulti

Dove vederla: Netflix, 4 gennaio

Dalla scrittrice italiana amata in tutto il mondo Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, adattamento del suo romanzo omonimo del 2019, realizzato per Netfllix da Fandango, lo stesso studio dietro L'amica geniale. La serie è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni '90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell'infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo. Giordana Marengo interpreta la protagonista. Accanto a lei Valeria Golino nel ruolo di Vittoria, l'innominabile zia grazie alla quale Giovanna scoprirà la vera natura degli adulti.

Guarda il trailer de La vita bugiarda degli adulti

Love & Death

Dove vederla: Da definire

Dal prolifico David E. Kelley, lo stesso sceneggiatore dietro Big Little Lies e The Undoing, una miniserie crime incentrata sull'incredibile storia vera di Candy Montgomery, la casalinga del Texas che nel 1980 uccise brutalmente la sua vicina di casa e amica. Prodotta ancora una volta con Nicole Kidman, Love & Death racconta la storia di due coppie che conducono una vita familiare tranquilla e tutta casa e chiesa in una piccola città del Texas... finché qualcuno non prende in mano un'ascia. Candy, che fino a quell'estate non dava l'impressione di poter compiere un gesto simile con la sua vita apparentemente idilliaca in una bella casa di periferia, due figli e un marito amorevole, è interpretata dalla star di WandaVision Elizabeth Olsen. Il resto del cast stellare include Jesse Plemons (Fargo), Lily Rabe (American Horror Story), Patrick Fugit (Outcast) e Krysten Ritter (Jessica Jones).

Masters of the Air

Dove vederla: Apple TV+, da definire

Band of Brothers e The Pacific sono universalmente considerate le migliori narrazioni della guerra mai prodotte per la tv. Il duo dietro entrambe, Steven Spielberg e Tom Hanks, torna con una terza miniserie ambientata anch'essa durante il secondo conflitto mondiale. Questa volta a Apple TV+. Masters of the Air ripercorre la storia vera e profondamente personale dei bombardieri americani, quelli della Eighth Air Force, che durante la Seconda guerra mondiale portarono il conflitto a un passo da Hitler, volando nei cieli sopra Berlino, Hannover e Dresda. Il cast del drama storico include tra gli altri i giovani Anthony Boyle (Il complotto contro l'America), Austin Butler (C'era una volta a... Hollywood), Nate Mann (Ray Donovan) e Callum Turner (The Capture). La regia è di Cary Fukunaga, premiato con l'Emmy per il suo lavoro in True Detective.

Poker Face

Dove vederla: Peacock, da definire

Non sono molte le attrici che si sono affermate anche come sceneggiatrici e produttrici. Ancora meno quelle che sono riuscite ogni volta a premere i bottoni giusti. Nel mystery dramedy Poker Face, la star di Russian Doll e Orange Is the New Black Natasha Lyonne e il regista di Cena con delitto e Star Wars: Gli ultimi Jedi Rian Johnson danno forma alla storia di Charlie Cale, una detective che indaga su un caso diverso in ogni episodio ricorrendo alla sua straordinaria capacità di capire quando qualcuno sta mentendo. Ma non aspettatevi il solito procedurale à la Colombo. In viaggio con la sua Barracuda Plymouth, a ogni tappa Charlie incontra strani personaggi interpretati tra gli altri da Adrien Brody, Simon Helberg (The Big Bang Theory), Chloë Sevigny (We Are Who We Are), Ron Perlman (Sons of Anarchy), Nick Nolte (Warrior), Joseph Gordon-Levitt (Mr. Corman) e tantissimi altri.

Guarda il trailer di Poker Face

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Dove vederla: Netflix, da definire

L'affascinante mondo di una delle serie di maggior successo degli ultimi anni, Bridgerton (la quarta in lingua inglese più vista sulla piattaforma), si espande con uno spin-off prequel dedicato a uno dei suoi personaggi più carismatici e amati, che però non è presente nei romanzi di Julia Quinn. Stiamo parlando della Regina Charlotte, realmente esistita durante l'Età della Reggenza. La miniserie racconta la storia di come il matrimonio della giovane con Re Giorgio III sia stato l'inizio sia di una grande storia d'amore sia di un cambiamento sociale, creando il mondo che poi hanno ereditato i personaggi di Bridgerton. I due sono interpretati da India Amarteifio e James Fleet. Ruth Gemmell è una giovane Violet, la viscontessa vedova Bridgerton. Mentre Golda Rosheuvel torna nei sontuosi panni della Charlotte adulta, e Adjoa Andoh in quelli di Lady Danbury.

Secret Invasion

Dove vederla: Disney+, primavera

Su Disney+, il 2023 delle storie e dei personaggi Marvel inizia con Secret Invasion. Prima serie della Fase 5 dell'MCU, riporta Samuel L. Jackson nell'iconico ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn e Cobie Smulders in quelli del mutaforma Talos e dell'ex vicedirettrice dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill. Basata sull'omonimo crossover pubblicato nel 2008, racconta una storia che ha a che fare con una fazione di mutaforma Skrull e con il fatto che da anni si sia insinuata in ogni aspetto della vita sulla Terra. Inoltre, esplora il passato (e il futuro) di Fury facendo conoscere dettagli finora tenuti nascosti. Per chi non ne ha mai abbastanza, a Secret Invasion seguiranno nel corso dell'anno Echo, spin-off della miniserie Hawkeye incentrato su Maya Lopez; la seconda stagione di Loki; Ironheart con Riri Williams, la geniale inventrice e la creatrice dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man; e con ogni probabilità anche Agatha: Coven of Chaos, spin-off di WandaVision sulla strega Agatha Harkness.

Shrinking

Dove vederla: Apple TV+, 27 gennaio

Dopo il successo di Ted Lasso, premiata con undici Emmy e due Golden Globe, Apple TV+ riunisce le forze con il co-ideatore Bill Lawrence e la star Brett Goldstein per una comedy dal cast stellare, Shrinking. La star di How I Met Your Mother Jason Segel interpreta Jimmy, un terapeuta del lutto che inizia a infrangere le regole dicendo ai propri clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua. Il resto del cast include tra gli altri Harrison Ford, nel suo primo ruolo regolare in una serie tv (un affermato "strizzacervelli" al quale viene diagnosticato il morbo di Parkinson), Christa Miller (Scrubs, un'altra serie di Lawrence), Jessica Williams (Love Life) e Michael Urie (Ugly Betty).

Guarda il trailer di Shrinking

The Idol

Dove vederla: Sky Atlantic e NOW, da definire

Dalle menti "malate" e "contorte" di Sam Levinson e Abel 'The Weeknd' Tesfaye, il primo ideatore dell'acclamata Euphoria e il secondo celebre cantautore e produttore discografico canadese premiato con quattro Grammy e candidato all'Oscar, anche uno dei protagonisti della serie, The Idol racconta la storia di Jocelyn (la figlia d'arte Lily-Rose Depp), una cantante pop emergente che inizia una storia d'amore complicata con il misterioso proprietario di un club di Los Angeles, anche un guru dell'auto-miglioramento e il leader di un culto moderno (The Weeknd). Seguiamo Jocelyn farsi strada tra vip, paparazzi e addetti ai lavori, impegnandosi duramente per fabbricare una hit. Riuscirà a reggere la pressione oppure avrà un esaurimento nervoso, un altro? "Los Angeles è il luogo dove tutti i mostri del mondo si radunano", le dice Tedros. Lui potrebbe essere uno di loro.

Guarda il trailer di The Idol

The Last of Us

Dove vederla: Sky Atlantic e NOW, 16 gennaio

The Last of Us, uno dei videogame di maggior successo degli ultimi anni, diventa una serie post-apocalittica creata per HBO dall'ideatore di Chernobyl Craig Mazin insieme con Neil Druckmann, direttore creativo del franchise. Diversi anni dopo la fine del mondo così come lo conosciamo a causa di un fungo parassita che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Joel (la star di The Mantalorian Pedro Pascal), un sopravvissuto temprato e tormentato da traumi e fallimenti passati, viene incaricato di far uscire di nascosto Ellie (Bella Ramsey, Il Trono di Spade), un'orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato e che rappresenta l'ultima speranza per l'umanità, da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che comincia come un piccolo e semplice incarico diventa presto un viaggio brutale e straziante attraverso un'America irriconoscibile.

Guarda il trailer di The Last of Us

The Three-Body Problem

Dove vederla: Netflix, da definire

Se vi siete chiesti cosa stiano combinando David Benioff e D.B. Weiss da quando hanno messo un punto a Il Trono di Spade, ecco la risposta. The Three-Body Problem è la loro nuova serie tratta dalla trilogia fantascientifica Il problema dei tre corpi dell'acclamato autore cinese Liu Cixin. Co-ideata con Alexander Woo (The Terror), rivela cosa succede quando l'umanità scopre di non essere sola nell'universo e, quindi, ha il suo primo contatto con una civiltà aliena. Il cast è un mix di talenti del piccolo e grande schermo e altri che Benioff e Weiss conoscono molto bene: John Bradley e Liam Cunningham (Il Trono di Spade), Tsai Chin (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) e Benedict Wong (Marco Polo).

Wolf Pack

Dove vederla: Paramount+, da definire

L'ideatore di Teen Wolf Jeff Davis è la veterana di Buffy l'ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar insieme in una nuova serie soprannaturale è, probabilmente, il sogno di ogni fan del genere. Basata sui romanzi di Edo Van Belkom, Wolf Pack segue Everett e Blake, due ragazzi le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, i due sono inspiegabilmente attratti l'uno dall'altra e da altri due adolescenti, Luna e Harlan, che 16 anni prima sono stati adottati da un ranger del parco (Rodrigo Santoro, Westworld) in circostanze simili. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro si uniscono per svelare il segreto che li accomuna, il morso e il sangue di un lupo mannaro, mentre Kristin Ramsey (Gellar) indaga sul mistero con le autorità.

Guarda il trailer di Wolf Pack

Queste erano le nuove Serie TV più attese del 2023 scelte da ComigSoon.it. Chiaramente, i prossimi mesi porteranno molte alte produzioni, che raccoglieremo nel nostro elenco delle Serie TV del 2023. E mentre un nuovo anno comincia, un altro si chiude. Se siete curiosi di scoprire quali sono state le migliori Serie TV del 2022, vi rimandiamo al nostro speciale.