ZeroZeroZero: La cocaina muove l'azione nel nuovo trailer della serie Sky

Il crime drama basato sull'omonimo libro inchiesta di Roberto Saviano arriva il 14 febbraio.

In attesa del debutto di ZeroZeroZero, che arriverà su Sky Atlantic e anche in streaming su NOW TV venerdì 14 febbraio, Amazon Prime Video, che distribuisce la serie nel resto del mondo, ha diffuso un nuovo trailer internazionale. La serie, basata sull'omonimo lavoro di Roberto Saviano che ha studiato meccanismi e segreti del traffico globale di droga, segue il viaggio di un grande carico di cocaina dal Messico fino all'Europa attraverso le storie delle persone coinvolte.

Nella clip vediamo come il traffico di questa merce, la più redditizia al mondo, condiziona le storie dei protagonisti, dai produttori fino ai compratori passando per i broker, intermediari senza scrupoli che si occupano di gestire enormi quantità di denaro. La serie è ideata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz e vanta un cast internazionale: Andrea Riseborough (La battaglia dei sessi), Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2), Gabriel Byrne (In Treatment), Harold Torres (El Chapo), Giuseppe De Domenico (Euforia), Adriano Chiaramida (Romanzo Criminale: La serie), Francesco Colella (Made in Italy) e Tcheky Karyo (Nikita).