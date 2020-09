Zack Snyder e Netflix espandono l'universo di Army of the Dead: In arrivo un altro film e un anime

News Serie TV

Saranno entrambi un prequel del film horror in arrivo nel 2021.

La collaborazione tra Netflix e Zack Snyder si fa ancora più interessante. L'affermato regista e sceneggiatore sta collaborando con il servizio di video in streaming allo sviluppo di un paio di altri contenuti legati ad Army of the Dead, il suo prossimo film horror per la piattaforma. Nello specifico, l'uomo dietro L'alba dei morti viventi e Justice League è al lavoro su un film prequel e su un anime, il secondo dei quali intitolato Army of the Dead: Lost Vegas.

Army of the Dead: I primi dettagli dei nuovi progetti

Army of the Dead racconta di un'epidemia zombie a Las Vegas. Un uomo mette insieme un gruppo di mercenari per infiltrarsi nella zona sotto quarantena e mettere a segno il colpo più grosso mai tentato. Shay Hatten, uno degli sceneggiatori del film, scriverà entrambi i progetti. Matthias Schweighöfer, uno degli attori, dirigerà il prequel, mentre Jay Oliva (Batman: The Dark Knight Returns) sarà lo showrunner e il regista dell'anime. Il primo seguirà il personaggio interpretato dallo stesso Schweighöfer, Ludwig Dieter. L'altro racconterà le origini di Scott Ward (Dave Bautista nel film) e della sua squadra di salvataggio durante il primo periodo della caduta di Las Vegas, mentre affrontano la misteriosa causa dell'epidemia.

Snyder, che produrrà entrambi e dirigerà due episodi di Lost Vegas, ha dichiarato in un comunicato: "Sono incredibilmente entusiasta dell'opportunità di collaborare di nuovo con Netflix mentre espandiamo l'universo di Army of the Dead, sia con un prequel internazionale sia esplorando il mondo visivamente dinamico dell'animazione. È stata una collaborazione straordinaria e siamo felici che Netflix abbia come noi una grande considerazione di questa proprietà".