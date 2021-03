Young Sheldon rinnovata per altre tre stagioni, fino alla settima

News Serie TV

In Italia, i nuovi episodi della comedy prequel di The Big Bang Theory sono in onda su Premium Stories e in streaming su Infinity.

Il piccolo Sheldon Cooper avrà almeno altri sessanta episodi per crescere e diventare il personaggio adorabilmente fastidioso che tutti conosciamo. La rete americana CBS ha annunciato infatti il rinnovo di Young Sheldon per altre tre stagioni, fino alla settima, ordine che permetterà alla sitcom prequel di The Big Bang Theory di rimanere in tv fino alla primavera del 2024.

"Sotto l'abile guida di Chuck Lorre e Steve Molaro, questo cast superbo e questi sceneggiatori di talento hanno realmente dato vita a questi personaggi meravigliosi", ha dichiarato il presidente di CBS Kelly Kahl in un comunicato. "Young Sheldon domina il panorama delle comedy broadcast ed è il fulcro del più apprezzato blocco comedy del giovedì di CBS. L'umorismo, l'ardore e la bontà emanati dalla famiglia Cooper sono un gancio innegabile per i milioni di fan che si sintonizzano ogni settimana. Siamo entusiasti di vedere cosa hanno in serbo nelle prossime tre stagioni per uno Sheldon un po' più grande e per tutti i Cooper".

Il rinnovo - anche in misura così generosa - era scontato. Sebbene in calo rispetto allo scorso anno, con 7,3 milioni di spettatori e lo 0.8 di rating nel target demografico 18-49, Young Sheldon continua ad essere la comedy più vista della tv americana e, tra tutte le serie in onda su CBS, la quinta più seguita. In Italia, la nuova quarta stagione è in onda su Premium Stories ogni domenica alle ore 21:15.