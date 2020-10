YOU 3: Due nuovi attori nel cast della terza stagione

News Serie TV

Shalita Grant e Travis Van Winkle saranno due nuovi amici/nemici di Joe e Love nella prossima stagione della serie Netflix.

Iniziano ad arrivare le prime notizie sulla terza stagione di YOU, la serie thriller con Penn Badgley disponibile in streaming su Netflix. Il servizio ha annunciato che due nuovi attori si uniranno al cast a partire dalla prossima stagione: sono Shalita Grant (NCIS: New Orleans) e Travis Van Winkle (The Last Ship). I due interpreteranno una coppia piuttosto ambigua che nutre una simpatia morbosa per Joe e Love, i personaggi interpretati da Bagdley e Victoria Pedretti che, nel finale della seconda stagione, avevamo visto trasferirsi in una bellissima casa in periferia, lontano da Los Angeles.

YOU 3: I dettagli sui ruoli di Shalita Grant e Travis Van Winkle

Stando alle prime informazioni disponibili, Shalita Grant sarà Sherry, una mamma influencer che sembra con i piedi per terra ma che in realtà nasconde un'indole cattiva e finge di voler accogliere Love tra i suoi protetti. Travis Van Winkle, invece, sarà Cary, un ragazzo benestante che invita Joe a unirsi alla sua cerchia di amici.

YOU: Dove eravamo rimasti

L'ultima volta avevamo visto Joe e Love trasferirsi nei sobborghi dopo che Love, uccidendo la vicina di casa di Joe Delilah e l'ex ragazza di Joe Candace, aveva dimostrato di poter essere un'assassina forse ancora più pericolosa del suo ragazzo. Incinta del figlio di Joe, ormai appropiatosi dell'identità di Will Bettelheim, Love vuole iniziare una vita insieme a lui. Durante il trasloco, però, l'attenzione di Joe era stata attirata da una misteriosa vicina di casa che abbiamo visto solo di spalle: quale sarà la sua identità?

Quando esce la terza stagione?

Il rinnovo di YOU per una terza stagione è arrivato lo scorso gennaio. Una foto postata dalla showrunner Sera Gamble a febbraio faceva intendere che i lavori sulla sceneggiatura dei nuovi episodi erano appena iniziati. La pandemia, tuttavia, ha inevitabilmente rallentato le cose. La serie, dunque, non tornerà prima dell'anno prossimo. In ogni caso, prima dei nuovi episodi, dovrà essere pubblicato il terzo romanzo di Caroline Kepnes, l'autrice dei libri da cui la serie è tratta. L'uscita del terzo volume, intitolato You Love Me, è fissata per il 6 aprile 2021, il che sposterebbe l'uscita dei nuovi episodi della serie dopo questa data. Come ribadito più volte da Sera Gamble, tuttavia, non è detto che l'adattamento televisivo segua la trama dei libri.

Per tutte le altre notizie, potete consultare la nostra guida alla terza stagione di YOU, con le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo.