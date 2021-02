Yellowstone dà i natali a uno spin-off prequel: Ecco i primi dettagli

News Serie TV

Y: 1883 è attesa in tv entro la fine di quest'anno.

Paramount+ ha una buona notizia per quei tanti che non ne hanno mai abbastanza delle storie dei Dutton in Yellowstone. Il servizio di video in streaming ha ordinato Y: 1883, spin-off prequel della serie di successo con Kevin Costner nei panni del proprietario di un grande ranch in guerra con i suoi vicini. Annunciata a sorpresa durante il Super Bowl, la nuova serie sarà disponibile più tardi quest'anno.

La trama di Y: 1883

Scritta e prodotta a livello esecutivo da Taylor Sheridan, l'ideatore della serie originale, che nel frattempo ha firmato un ingente accordo pluriennale con ViacomCBS e MTV Entertainment Group, Y: 1883 segue la famiglia Dutton mentre si imbarca in un viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso l'ultimo baluardo dell'America selvaggia. Lo spin-off si presenta come un'attenta rivisitazione dell'espansione verso le regioni occidentali e uno studio intenso su una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa dell'America: il Montana.

Il successo di Yellowstone

La terza stagione di Yellowstone, in Italia in onda in queste settimane ogni venerdì su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, ha esordito con la premiere più vista sul via cavo in due anni, per poi concludersi con il miglior ascolto di sempre della serie. Il presidente di MTV Entertainment Chris McCarthy ha dichiarato in un comunicato: "Taylor Sheridan è un creativo visionario il cui lavoro ha reinventato i generi e accumulato fan in tutto il mondo. Siamo entusiasti che chiami ViacomCBS ed MTV Entertainment la sua casa. Non potremmo essere più entusiasti di continuare la nostra collaborazione con lui, espandere l'universo di Yellowstone e mostrare il talento sconfinato di Taylor su tutti i nostri brand e piattaforme".