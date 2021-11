Yellowstone: Ascolti record per il debutto della stagione 4

News Serie TV

Otto milioni di spettatori per il doppio episodio che ha inaugurato la quarta stagione.

Yellowstone continua a sorprendere l'industria del piccolo schermo con i suoi risultati d'ascolto imponenti. Nonostante la nuova collocazione autunnale, un periodo nettamente più competitivo rispetto all'estate, in una serata estremamente affollata come quella della domenica che tra le altre cose proponeva la prima dell'atteso revival di Dexter, il drama neo western di Taylor Sheridan per Paramount Network ha riunito davanti ai teleschermi 8 milioni di spettatori; numeri incredibili non solo per il via cavo ma al giorno d'oggi per la tv in generale.

Il ritorno record di Yellowstone

Il doppio episodio che domenica sera ha inaugurato la quarta stagione, molto attesa dai fan perché chiariva finalmente le sorti di diversi personaggi, incluso il protagonista interpretato dal premio Oscar Kevin Costner, è stato il più visto della serie finora, in crescita del 104% rispetto alla premiere della stagione 3 poco più di un anno fa (4,2 milioni). Inoltre, quella di Yellowstone è stata la trasmissione di una serie via cavo più vista da un episodio di The Walking Dead nel 2018, su AMC, e ha eclissato anche il colosso di HBO Il Trono di Spade, che con il debutto della sua quarta stagione attirò 6,6 milioni di spettatori.

La premiere della stagione 4 di Yellowstone ha registrato numeri record anche nell'importante fascia demografica 18-49: 3,26 milioni di spettatori, in crescita dell'82% rispetto alla volta precedente. Inoltre, rispetto alla media generale di tutta la terza stagione, l'incremento sfiora il 120%. Poi, con 2,9 milioni di spettatori nel target 25-54, la premiere della stagione 4 di Yellowstone è stata la trasmissione televisiva non sportiva più vista dell'anno su qualsiasi rete, broadcast o via cavo, mentre tenendo conto anche del pubblico che ha seguito simultaneamente gli episodi sulle reti sorelle CMT, TV Land e Pop, la media sale a 9,5 milioni, l'86% in più rispetto a un anno fa (5,1 milioni).

Le dichiarazioni

"Taylor ha creato un mondo avvincente che il nostro straordinario cast guidato da Kevin Costner porta in vita in un modo del quale il pubblico non ha mai abbastanza", ha dichiarato il presidente e AD di MTV Entertainment Group Chris McCarthy. "I numeri della premiere della quarta stagione di Yellowstone sono solo un'altra ragione per cui siamo entusiasti di approfondire il nostro rapporto con Taylor e capitalizzare questo enorme slancio costruendo insieme il franchise di Yellowstone". In che modo? Il 19 dicembre debutterà su Paramount+ 1883, uno spin-off prequel del quale è stato appena diffuso il primo trailer. A questo seguirà 6666 (titolo provvisorio), spin-off ambientato in un ranch diverso da quello dei Dutton. In Italia, la serie è disponibile con le stagioni precedenti in streaming su NOW, mentre la quarta è attesa per dicembre, anche su Sky Atlantic.

