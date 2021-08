Y: The Last Man, la fine del mondo nel primo trailer della serie tv basata sul popolare fumetto

News Serie TV

In Italia disponibile prossimamente su Disney+, la serie si basa sul fumetto omonimo della DC.

Un'altra apocalisse sconvolgerà il mondo in tv. Y: The Last Man, nuova serie in arrivo quest'autunno su Hulu e in Italia in streaming su Disney+, si mostra in un primo trailer accompagnato (opportunamente) dalle parole di This Is A Man's World di James Brown.

La trama di Y: The Last Man

Basata sull'apprezzato fumetto omonimo di Brian K. Vaughan e Pia Guerra (da noi conosciuto con il titolo Y: L'ultimo uomo sulla Terra), Y: The Last Man mostra cosa succede quando un evento catastrofico decima in pochi istanti tutti i mammiferi di sesso maschile del mondo ad eccezione di Yorick Brown (Ben Schnetzer, La verità sul caso Harry Quebert), uno scapestrato escapista dilettante con seri problemi di autostima, e della sua scimmietta. In questo nuovo mondo, i sopravvissuti lottano con tutte le loro forze per ripristinare ciò che è andato perduto e cogliere l'opportunità di costruire qualcosa di migliore.

Il trailer mostra le conseguenze dell'orribile evento, mentre centinaia di corpi senza vita infestano le strade di New York, Washington e oltre. Le donne di tutto il mondo - inclusa l'attuale Presidente Jennifer Brown (Diane Lane, House of Cards) - cercano di scoprire cosa sia successo e come porvi rimedio, mentre lottano contro il tempo per garantire la sopravvivenza della razza umana. Una responsabilità pesante per "l'ultimo uomo", che deve tenersi in vita tra aerei che cadono, scontri a fuoco, una misteriosa agenzia e il resto del caos.

Il cast

Nella serie recitano anche Amber Tamblyn (Due uomini e mezzo), Juliana Canfield (Succession), Elliot Fletcher (The Fosters), Olivia Thirlby (Juno), Ashley Romans (NOS4A2) e Marin Ireland (The Umbrella Academy). La sceneggiatura è di Eliza Clark, in passato dietro le quinte di Animal Kingdom e The Killing, mentre la regia dei primi due episodi è di Louise Friedberg, una donna come in tutti i restanti episodi del ciclo inaugurale.