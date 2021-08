Y: L’ultimo uomo, la serie tv basata sul fumetto DC Comics in Italia a settembre su Disney+

News Serie TV

Il drama di 10 episodi debutterà all'interno della sezione Star con nuovi episodi ogni mercoledì.

Disney+ ha svelato la data di uscita e un primo trailer ufficiale italiano dell'attesa nuova serie tv post-apocalittica Y: L’ultimo uomo (in originale Y: The Last Man), basata sull'acclamata saga di fumetti della DC Comics. Il drama debutterà in streaming su Star all'interno di Disney+ il prossimo 22 settembre con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì.

La trama di Y: The Last Man

Dallo stesso studio dietro ad acclamate serie tv come Devs e Mrs. America, Y: L’ultimo uomo è basata sull’acclamata serie omonima di fumetti DC Comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. La serie si svolge in un mondo post-apocalittico in cui un cataclisma ha sterminato tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, eccetto un uomo cisgender con seri problemi di autostima (Ben Schnetzer, La verità sul caso Harry Quebert) e la sua scimmia. La serie segue i sopravvissuti di questo nuovo mondo mentre tentano con tutte le loro forze di ripristinare ciò che è andato perduto e di sfruttare questa opportunità per costruire qualcosa di migliore.

Il cast

Il cast include anche Diane Lane nei panni della presidente degli Stati Uniti Jennifer Brown, Ashley Romans in quelli dell'Agente 355, Olivia Thirlby, Amber Tamblyn nel ruolo di Kimberly Campbell Cunningham, Marin Ireland in quello di Nora Brady, Diana Bang che sarà la dottoressa Allison Mann, Elliot Fletcher nel ruolo di Sam Jordan e Juliana Canfield in quello di Beth Deville. La serie si caratterizza per una vocazione distintamente al femminile: la sceneggiatura è di Eliza Clark, in passato dietro le quinte di Animal Kingdom e The Killing, e tutti gli episodi della stagione sono diretti da donne, con la produzione che comprende un numero significativo di responsabili dipartimento donne, tra cui entrambe le direttrici della fotografia, la scenografa, la costumista, la direttrice del casting, le montatrici, la stunt coordinator e altre ancora.