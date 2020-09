Xena compie 25 anni: Dieci curiosità che (forse) non conoscevate sulla serie tv di culto

News Serie TV

Lo spin-off di Hercules, con Lucy Lawless protagonista, debuttò nel settembre del 1995.

Era il 4 settembre del 1995, venticinque anni fa, quando Xena: Principessa guerriera andò in onda per la prima volta negli Stati Uniti. Spin-off della serie Hercules, il fantasy mitologico seguiva una sensualissima Lucy Lawless nei panni succinti dell'omonima signora della guerra forgiata dal fuoco di mille battaglie, pentita e in viaggio per redimere i propri peccati passati. Ambientata nell'antica Grecia ma girata in Nuova Zelanda, Xena riscosse un successo inaspettato, soprattutto considerando le circostanze che portarono alla sua creazione, riuscendo per questo a rimanere in tv per sei stagioni e oltre 130 episodi. Per celebrare quella che è stata una delle prime grandi eroine del piccolo schermo, se non la prima, abbiamo messo insieme una serie di curiosità che siamo sicuri troverete divertente leggere. Nel frattempo, spiace constatare che la serie non è disponibile al momento su nessuna piattaforma streaming.

Xena: Principessa guerriera, 10 curiosità per il 25° anniversario

1. Il personaggio di Xena sarebbe dovuto apparire solo in tre episodi di Hercules e poi morire al termine del suo arco narrativo. Il suo unico scopo doveva essere quello di apparire come antitesi di Hercules; una figura oscura e tragica in contrasto con l'ottimismo del personaggio interpretato da Kevin Sorbo. Tuttavia, i produttori, che già da qualche tempo stavano ragionando sulla possibilità di realizzare uno spin-off, videro in Xena del potenziale e decisero di tenerla in vita.

2. Lucy Lawless non fu la prima scelta per il ruolo di Xena, ma la sesta! I produttori avevano ingaggiato inizialmente l'attrice di Kingpin Vanessa Angel, ma questa fu costretta a fare un passo indietro a causa di un problema di salute.

3. Galeotta fu la serie: nel 1998, tre anni dopo il debutto di Xena, Lawless e Robert Tapert, l'ideatore della serie, convolarono a nozze. Per l'attrice era il secondo matrimonio, dopo il divorzio nel 1995 da Garth Lawless, dal quale aveva avuto una figlia.

4. Nel 2006, Lawless ha donato il suo costume da Xena, firmato, al National Museum of American History, che raccoglie, conserva e mostra il patrimonio degli Stati Uniti nel campo della storia sociale, politica, culturale, scientifica e militare. In quell'occasione, l'attrice disse che inizialmente non fu per niente facile indossarlo, a causa di alcuni supporti nel corsetto. "Schiacciavano quelle piccole costole fluttuanti che sono così importanti per la respirazione, quindi mi sentivo come se stessi avendo degli attacchi di panico", ha spiegato. "Ma, dopo un po', diventò una seconda pelle".

5. Il capo dello studio dietro la serie non pensava che un'eroina femminile avrebbe funzionato in tv, ragione per cui Tapert ricorda che l'ordine dello spin-off non fu convinto ma accompagnato da evidenti esitazioni. "A quel tempo, non c'erano serie su supereroine femminili in tv", ha detto. "All'epoca, il capo dello studio mi convocò per discutere del motivo per cui lo avrebbe fatto. Era preoccupato che le eroine femminili non funzionassero così bene e che potessi distogliere l'attenzione da Hercules". I timori furono smentiti subito: non solo Xena superò gli ascolti di Hercules ma fu la serie d'azione più seguita sulle reti locali.

6. L'affermato Sam Raimi, regista di Spider-Man e La casa, è stato uno dei produttori esecutivi della serie. Suo fratello, Ted Raimi, è stato invece l'interprete dell’aspirante guerriero Corilo, sia in Xena che in Hercules. Un personaggio non particolarmente amato dai fan.

7. Mentre i fan hanno sempre visto Xena e la spalla Gabrielle (Renee O'Connor) come una coppia, gli autori non lo hanno mai confermato nelle sceneggiature e solo in alcuni momenti si riesce a intravedere un vago accenno alla cosa. Tale ambiguità è stata una scelta deliberata dello studio. I dirigenti della Universal vietarono qualsiasi riferimento esplicito a una relazione romantica, spiegando a Tapert che questo avrebbe solo creato un clamore seguito da un forte calo degli ascolti. L'ideatore ha raccontato: "Prima di iniziare a girare Xena, girammo del materiale che avremmo usato per creare la sequenza dei crediti di apertura. Lo studio era talmente preoccupato che sarebbe stato percepito come uno show lesbico che non ci fu permesso di mostrare Xena e Gabrielle insieme nei titoli".

8. Il compositore Joseph LoDuca ha creato il tema musicale di Xena basandosi su una canzone popolare bulgara, Kaval Sviri, cantata dal coro femminile della locale Televisione di Stato. LoDuca ha ricevuto sei nomination all'Emmy per il suo lavoro nella serie, vincendo nel 2000 per il miglior componimento musicale in una serie.

9. Nel 2015, NBC ingaggiò lo sceneggiatore di Lost Javier Grillo-Marxuach per affidargli lo sviluppo di un remake di Xena. Tuttavia, il progetto non si è mai concretato, pare a causa di divergenze creative. Diverse sono state anche le voci su un possibile adattamento cinematografico, eventualmente capace di continuare le storie della serie. Pare che uno sceneggiatore fu contattato per questo nel 2003, per un'uscita nelle sale tra il 2006 e il 2009. Qualche tempo dopo, Tapert annientò ogni barlume di speranza rimasto confermando che il film non si sarebbe fatto. Lawless spiegò inoltre che i diritti dello show sono materia complicata, riconoscendo però che un rilancio del franchise, in qualsiasi forma, è necessario.

10. Diverse parti della serie sono state riscritte per venire incontro alla Lawless, talvolta fisicamente incapace di eseguire le elaborate acrobazie di Xena. Accadde poi che, durante la seconda stagione, l'attrice cadde da cavallo durante un segmento del Tonight Show, fratturandosi il bacino in più punti. Il grave infortunio costrinse i produttori e gli sceneggiatori a ideare modi per coinvolgerla meno nelle riprese, come quella volta in cui Xena e Callisto si scambiarono i corpi. Lo stesso vale per la sua gravidanza, che fu inserita nella storia della quinta stagione. Altre scene, invece, furono giudicate troppo controverse per essere mostrate nella loro forma originaria. Ne è un esempio il parto cesareo terribilmente grossolano di un bambino centauro. Tapert ha spiegato che lo studio temeva che gli inserzionisti potessero ritirare i propri spot, cosa che in effetti in alcuni casi minacciarono di fare. "Avevamo un episodio che sarebbe stato come un outing per Xena e Gabrielle, ma ci dissero 'Non potete farlo', e lo girammo in modo leggermente diverso. Gli sceneggiatori impiegarono una settimana intera per riscriverlo e cambiarlo".

Curiosità bonus: Kevin Sorbo non ha mai avuto a genio Xena, probabilmente a causa degli ascolti migliori. In un'intervista disse: "Non ho mai capito perché [Tapert] l'abbia resa di fatto più potente di Hercules. Si suppone che Hercules sia la persona più forte del mondo e un semi-dio. In quella serie, Xena è stata in grado di fare tutto quello che Hercules può fare e anche di più... L'ho trovato semplicemente strano. Sai, un conto è farla diventare una spacca cu**, un altro darle più della mia forza. È stato strano".