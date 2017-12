X-Files: Un video di 5 minuti presenta la nuova stagione

La rete americana FOX ha diffuso una lunga anteprima della nuova stagione del revival di X-Files, attesa per l'inizio del prossimo anno - in Italia dal 29 gennaio su Fox (canale 112 di Sky). Il video, arricchito con interviste alle star David Duchovny e Gillian Anderson, e all'ideatore Chris Carter, promette "una soluzione molto interessante", nonché "drammatica", al cliffhanger con il quale la serie di fantascienza aveva salutato i fan nel 2016, mentre Duchovny sottolinea che la maggiore lunghezza di questo ciclo ha permesso agli autori di andare più in profondità nel rapporto tra i due protagonisti, Fox Mulder e Dana Scully. Senza aggiungere altro, ecco cosa i fan devono aspettarsi nei nuovi 10 episodi: