X-Files: L'ordine di altri episodi potrebbe essere imminente

L'annuncio del rinnovo di X-Files per un undicesimo ciclo di episodi potrebbe essere imminente. Al press tour invernale della Television Critics Association, il co-presidente della FOX Gary Newman e il presidente di FOX Entertainment David Madden hanno rivelato che l'esito della trattativa per riportare in tv l'acclamata serie di fantascienza ha le ore contate.

"Ci sono un sacco di conversazioni in corso. Come potente immaginare, è una trattativa complessa. Speriamo di poter annunciare qualcosa a breve" ha detto Madden, aggiungendo che l'obiettivo del network è una nuova stagione più lunga della precedente (6 episodi) ma sicuramente inferiore ai canonici 22 episodi.

Considerando che sia le star David Duchovny e Gillian Anderson sia l'ideatore Chris Carter si sono detti favorevoli a una continuazione, è facile dedurre che la questione stia ruotando attorno alle loro agende fitte e, ovviamente, ai compensi. Se un nuovo ciclo di episodi sarà effettivamente ordinato, per il suo debutto in tv bisognerà attendere con ogni probabilità il 2018.