X-Files diventa una comedy animata: La serie in sviluppo alla FOX

The X-Files: Albuquerque porta le firme degli sceneggiatori di Paradise Police.

La verità è ancora là fuori, e questa volta ci farà morire dal ridere. TVLine riporta che l'ideatore di X-Files Chris Carter sta collaborando con l'americana FOX allo sviluppo di una comedy animata spin-off della popolarissima serie di fantascienza incentrata sulle inquietanti indagini degli agenti Fox Mulder e Dana Scully. Carter non ne scriverà le storie, ruolo affidato invece agli sceneggiatori di Paradise Police Rocky Russo e Jeremy Sosenko.

X-Files: I dettagli dello spin-off animato

Intitolata The X-Files: Albuquerque, la potenziale serie - per ora FOX ha ordinato solo la sceneggiatura e una breve presentazione del primo episodio - non riporterà sullo schermo gli iconici personaggi interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson. Si concentrerà invece su un gruppo tutto nuovo di agenti dell'FBI, dei disadattati che vedremo investigare su casi che non saranno solo inspiegabili ma anche stravaganti, ridicoli o addirittura stupidi, fin troppo per colleghi del calibro di Mulder e Scully. Non per niente questo è considerato essenzialmente il team di riserva degli X-Files.

Carter affiancherà Russo e Sosenko alla produzione esecutiva. Il team includerà anche l'altro sceneggiatore di X-Files Gabe Rotter. In passato, dopo il finale aperto delle due stagioni del revival e l'annuncio della Anderson di non voler riprendere il suo ruolo, Carter aveva detto del destino del franchise: "Non riesco a immaginare che non vedremo più nulla di X-Files, in qualunque forma. Penso che ci siano molte altre storie da raccontare e modi per farlo... I fan storici di X-Files sanno che lo show non ha mai avuto un vero finale".