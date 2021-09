Wool: Rashida Jones e David Oyelowo nella serie distopica di Apple TV+

News Serie TV

Rashida Jones e David Oyelowo sono le ultime aggiunte al cast di Wool, una nuova serie distopica basata su La Trilogia del Silo di Hugh Howey e in arrivo prossimamente in streaming su Apple TV+. Gli attori raggiungono i già noti Rebecca Ferguson e Tim Robbins nel drama scritto da Graham Yost (Band of Brothers, Justified) e diretto dal candidato all'Oscar Morten Tyldum (In difesa di Jacob, The Imitation Game).

La trama di Wool

Wool è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui l'umanità si rifugia nel Silo, una città sotterranea formata da più di cento piani, per sopravvivere. Là, uomini e donne vivono in una società piena di regole che credono siano necessarie per proteggerli. Ferguson interpreta Juliette, un'ingegnere indipendente e laboriosa che vive all'interno della comunità. Tim Robbins, invece, è il capo del Silo Bernard.

I ruoli di Rashida Jones e David Oyelowo

La star di Selma David Oyelowo interpreterà Holston, lo sceriffo del Silo, mentre la star di BlackAF e Parks and Recreation Rashida Jones interpreterà Allison, sua moglie.

La serie, di AMC Studios, è prodotta da Ferguson, Yost e Tyldum, insieme all'autore Hugh Howey. Remi Aubuchon, Nina Jack e Ingrid Escajeda sono gli altri produttori esecutivi.